Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

Julgamento

STF tem maioria para rejeitar recurso de Bolsonaro, que pode ir para a cadeia

Os votos foram dados no julgamento virtual dos recursos protocolados pelas defesas dos condenados no processo, que pedem para evitar a execução das penas em regime fechado

Eduardo Miranda

Eduardo Miranda

07/11/2025 - 16h13
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Já existe maioria na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) para manter a condenação do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL) e mais seis réus na ação penal do Núcleo 1 da trama golpista. 

Os votos foram dados no julgamento virtual dos recursos protocolados pelas defesas dos condenados no processo, que pedem para evitar a execução das penas em regime fechado. 

Já votaram o relator da ação, Alexandre de Moraes, além dos ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin.  Falta o voto da ministra Cármen Lúcia. 

O ministro Luiz Fux não vai votar. No mês passado, o ministro mudou para a Segunda Turma da Corte após votar pela absolvição de Bolsonaro. 

A votação permanece aberta até a próxima sexta-feira (14). 

O julgamento

Estão em julgamento os chamados embargos de declaração, recurso que tem objetivo de esclarecer omissões e contradições no texto final do julgamento, que foi realizado no dia 11 de setembro e terminou com a condenação de Bolsonaro e seus aliados na trama. 

Além de Bolsonaro, condenado a 27 anos e três meses de prisão, também tiveram os recursos negados o ex-ministro e candidato a vice-presidente na chapa de 2022, Walter Braga Netto;  Almir Garnier, ex-comandante da Marinha; Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança do Distrito Federal; Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI); Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa e Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin). 

Mauro Cid , ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, assinou delação premiada durante as investigações e não recorreu da condenação. Ele já cumpre a pena em regime aberto e tirou a tornozeleira eletrônica. 

Prisão 

No momento, Bolsonaro está em prisão domiciliar cautelar, em função de outra investigação: a do inquérito sobre o tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil.

Se o recurso for rejeitado, a prisão de Bolsonaro e dos demais acusados poderá ser decretada.
O ex-presidente pode cumprir a pena definitiva na ação penal do golpe no presídio da Papuda, em Brasília, ou em uma sala especial na Polícia Federal.

A decisão final será de Alexandre de Moraes.

Os demais condenados são militares e delegados da Polícia Federal e poderão cumprir as penas em quartéis das Forças Armadas ou em alas especiais da própria Papuda.

Diante do estado de saúde de Bolsonaro, a defesa também poderá solicitar que o ex-presidente seja mantido em prisão domiciliar, como ocorreu com o ex-presidente Fernando Collor. 

Condenado pelo Supremo em um dos processos da Operação Lava Jato, Collor foi mandado para um presídio em Maceió (AL), mas ganhou o direito de cumprir a pena em casa, sob monitoramento de tornozeleira eletrônica, por motivos de saúde. (Com Agência Brasil)

Assine o Correio do Estado

Política

Gilmar Mendes critica 'politização' do combate ao crime e se diz contrário à lei antiterrorismo

Para ele, o País enfrenta um "excesso de politização" nas iniciativas voltadas ao enfrentamento do crime organizado

06/11/2025 21h00

Compartilhar
Para ele, o País enfrenta um

Para ele, o País enfrenta um "excesso de politização" nas iniciativas voltadas ao enfrentamento do crime organizado Divulgação/STF

Continue Lendo...

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes afirmou nesta quarta-feira, 5, que não vê necessidade de criar lei para classificar organizações criminosas como terroristas, proposta da lei antiterrorismo que tramita na Câmara. Para ele, o País enfrenta um "excesso de politização" nas iniciativas voltadas ao enfrentamento do crime organizado.

"Não vamos necessitar disso. Nós precisamos tratar do crime dentro dos padrões normais da institucionalidade. Me parece que há muita bravata em torno desse tema e um excesso de politização, tendo em vista inclusive os conflitos que se articulam no País", disse a jornalistas após evento do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), de que é co-fundador, na Argentina.

O projeto que equipara facções criminosas como o Comando Vermelho (CV) e o Primeiro Comando da Capital (PCC) a grupos terroristas está sendo discutido na Câmara dos Deputados. Nesta quarta-feira, 5, a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou que o governo é "terminantemente contra" a proposta.

"Terrorismo tem objetivo político e ideológico, e o terrorismo, pela legislação internacional, dá guarida para que outros países possam fazer intervenção no nosso País", disse a ministra. Ainda de acordo com Gleisi, o Brasil já conta com uma legislação de combate às organizações criminosas.

O tema ganhou tração após a megaoperação contra o CV nos complexos da Penha e do Alemão no Rio de Janeiro, que deixou 121 mortos. Governadores que anunciaram "consórcio da paz" para combater o crime, como Tarcísio de Freitas (Republicanos), Romeu Zema (Novo-MG) e Ronaldo Caiado (União-GO), passaram a se manifestar pela aprovação da lei.

A aposta do governo federal para a pauta do combate ao crime organizado é o projeto antifacção, enviado ao Congresso em meio à repercussão da operação.

O projeto traz mudanças em leis como o Código Penal, o Código de Processo Penal, a Lei dos Crimes Hediondos, a Lei da Prisão Temporária e a Lei de Execução Penal. Estão previstos o estabelecimento de um novo tipo penal (organização criminosa qualificada), aumento de pena para líderes de organizações criminosas e a criação do Banco Nacional de Organizações Criminosas, entre outras medidas.
 

2° semestre de 2025

MS é o 8° estado do Brasil a receber inspeção do CNJ no TJMS

Comitiva de inspeção é composta por 40 integrantes, que vão analisar processos, documentos e rotinas de gestão

06/11/2025 17h40

Compartilhar
Inspeção ocorre na sede, unidades judiciárias de primeira instância e serventias extrajudiciais

Inspeção ocorre na sede, unidades judiciárias de primeira instância e serventias extrajudiciais DIVULGAÇÃO/TJMS

Continue Lendo...

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) realiza, até sexta-feira (7), inspeção ordinária nos setores administrativos e judiciais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS). Com isso, Mato Grosso do Sul é o 8° estado do Brasil a receber a inspeção no segundo semestre de 2025.

A inspeção ocorre na sede, unidades judiciárias de primeira instância e serventias extrajudiciais do Tribunal.

A comitiva de inspeção é composta por 40 integrantes, que são magistrados e servidores designados pela CNJ, sob a coordenação do desembargador Arnoldo Camanho.

Durante a inspeção, são analisados processos, documentos e rotinas de gestão. A partir disso, o Conselho identifica boas práticas, corrige eventuais falhas e aprimora a gestão judiciária.

O objetivo é verificar o funcionamento dos setores administrativos e judiciais do Tribunal e de suas unidades vinculadas.

A solenidade de abertura dos trabalhos foi realizada no plenário do Tribunal Pleno e contou com a presença da administração do TJ e do conselheiro do CNJ, ministro Guilherme Caputo Bastos.

Os resultados da inspeção serão consolidados em relatório elaborado pela Corregedoria Nacional de Justiça e encaminhado ao TJMS após a conclusão dos trabalhos.

De acordo com o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Dorival Renato Pavan, a fiscalização do CNJ no TJMS fortalece e dá transparência ao Poder Judiciário. 

“A presença institucional do órgão superior de controle das atividades administrativas exerce papel fundamental no fortalecimento do Poder Judiciário brasileiro, assegurando unidade, transparência e eficiência da Justiça em todo o país. O papel desempenhado, transformador da Justiça brasileira, por meio das diretrizes e políticas por ele promovidas, fortalece o sistema de Justiça nacional”, destacou o desembargador.

O ministro Guilherme Caputo Bastos destacou que a medida é algo natural realizada em diversos tribunais  brasileiros e não uma punição.

“A inspeção é uma atuação colaborativa, não apenas e tão somente inquisidora ou que venha aqui com esse critério de punição. Trata-se de um trabalho realizado ao longo de todo o ano, em diversos tribunais, sendo absolutamente natural do Conselho Nacional de Justiça”, disse.

Segundo o TJ, o atendimento ao público que será feito nos três dias da inspeção, por determinação do corregedor nacional de Justiça, ministro Mauro Campbell Marques, que estabeleceu como conduta regular dos trabalhos desenvolvidos pela Corregedoria Nacional sob sua condução.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Lucas de Lima está a dois votos de ser o 2° deputado cassado na história de MS
política

/ 1 dia

Lucas de Lima está a dois votos de ser o 2° deputado cassado na história de MS

2

Adriane cria feriadão inédito de 16 dias na prefeitura no final do ano
sem precedentes

/ 1 dia

Adriane cria feriadão inédito de 16 dias na prefeitura no final do ano

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 6872, quinta-feira (06/11)
Loterias

/ 21 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6872, quinta-feira (06/11)

4

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1138, quinta-feira (06/11)
Loterias

/ 20 horas

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1138, quinta-feira (06/11)

5

Adriane republica resolução e reduz feriadão para 9 dias
voltou atrás

/ 1 dia

Adriane republica resolução e reduz feriadão para 9 dias

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 17 horas

Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?
Leandro Provenzano: Distrato em Imóvel Multipropriedade
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Leandro Provenzano: Distrato em Imóvel Multipropriedade
Dinâmica Empresarial em Campo Grande e MS: uma análise (2024-2025)
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Dinâmica Empresarial em Campo Grande e MS: uma análise (2024-2025)
Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?