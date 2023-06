STF vai retomar análise do piso salarial da enfermagem nesta sexta

Eleições municipais

Escolha foi feita em plenária com as principais lideranças do partido em Mato Grosso do Sul, nesta segunda-feira (19)

Em plenária com as principais lideranças do Partido dos Trabalhadores (PT) de Mato Grosso do Sul, a legenda decidiu que terá dois pré-candidatos a prefeito de Campo Grande. Estão no páreo o deputado estadual José Orcírio Miranda dos Santos, o Zeca do PT, e a advogada Giselle Marques, que disputou o governo do Estado pelo partido no ano passado.

A decisão do PT deve ser tomada até o mês de agosto, apurou o Correio do Estado.

A novidade na disputa é o nome de Giselle Marques, que surpreendeu muita gente em Mato Grosso do Sul nas últimas eleições para o governo. Ela terminou o pleito com 155.556 votos, sendo a quinta candidata mais votada na disputa em que Eduardo Riedel (PSDB) saiu vencedor. Giselle Marques ficou na frente do ex-prefeito da Capital, Marquinhos Trad.

Na semana passada, Zeca do PT já havia lançado sua pré-candidatura ao cargo. Na ocasião, a possibilidade de reedição de um confronto entre ele e André Puccinelli (MDB) (outro que pode se colocar como pré-candidato) foi ventilada. Há quase 30 anos, em 1996, eles travaram no segundo turno em Campo Grande, a disputa mais acirrada da história da Capital, com diferença da 411 votos em favor do emedebista.

Camila Jara e Pedro Kemp

Outros nomes que estavam sendo cogitados dentro do PT se retiraram da disputa nesta mesma reunião, realizada nesta segunda-feira (19). Camila Jara, explicou aos colegas que pretende intensificar seu trabalho nas Câmara dos Deputados.

Já Pedro Kemp, que candidatou-se a prefeito em 2020, também pretende dedicar-se a seu mandato de deputado estadual.

Apesar de o partido ter ficado entre Gisele e Zeca, a expectativa é de que ele continue dividido nos próximos meses. Zeca do PT, atualmente, lidera uma ala do partido que tem se aproximado mais de partidos como o PSDB e de ruralistas. Ele tem se posicionado contra a ocupação de fazendas por indígenas, por exemplo.

Já Giselle Marques, por sua vez, tem o apoio de várias vertentes do PT, e ainda acredita que pode ser um nome de consenso dentro da legenda.

