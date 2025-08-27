Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

Política

Tarifaço deve zerar exportação de máquinas do País aos EUA em setembro, diz diretora da Abimaq

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

27/08/2025 - 21h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A sobretaxa dos Estados Unidos a produtos brasileiros deve levar as empresas de máquinas a parar de exportar para o mercado norte-americano a partir de setembro, segundo a diretora de competitividade, economia e Estatística da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), Cristina Zanella.

"A gente está vendo o agravamento da desaceleração (nas vendas) por causa das tarifas extras de 40% sobre máquinas e equipamentos anunciadas pelo governo Trump (que se somam à taxa mínima de 10%). Vai ter impacto principalmente a partir do próximo mês em exportações. Elas devem tender a zero para aquele mercado. Houve perda grande de competitividade por causa da sobretaxa", disse Zanella em entrevista coletiva nesta quarta-feira, 27.

Os Estados Unidos recebem aproximadamente 26% das exportações de máquinas do Brasil, o que equivale a aproximadamente US$ 300 milhões mensais, de acordo com dados da Abimaq.

Zanella também descartou uma grande melhora na competitividade dos produtos brasileiros em função da decisão do governo dos Estados Unidos de taxar qualquer produto com aço ou alumínio sob os termos da Seção 232 da Lei de Expansão Comercial americana, que permite tarifas específicas a produtos para promover a segurança nacional.

O vice-presidente Geraldo Alckmin, que também responde pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), havia dito na semana passada que isso deixaria os produtos brasileiros com uma desvantagem relativamente menor, mas Zanella ressaltou que, ainda assim, será muito difícil concorrer com outros fornecedores de máquinas dos Estados Unidos

"Quando se olha para todas as sobretaxas anunciadas, o Brasil tem uma das maiores, só tem a Índia de equivalente. Se a gente pega a proporção da máquina, aquela que não é especificamente relacionada ao aço e ao alumínio vai ser taxada pela tarifa recíproca. Vai diminuir a diferença (em relação a outros países, exceto a Índia) por causa da proporção de aço e alumínio, mas produtos dos EUA, Canadá e México têm tarifa zero", acrescentou

O efeito das medidas de socorro ao setor

Todas as medidas anunciadas pelo governo para conter os prejuízos das tarifas dos Estados Unidos são importantes e ajudam a mitigar os problemas trazidos pelas sobretaxas, afirmou Zanella.

Ela destacou o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários (Reintegra). O programa devolve aos exportadores parte dos tributos pagos ao longo da cadeia produtiva, na forma de crédito tributário.

O plano do governo é antecipar os efeitos da reforma tributária, que entrará em vigor em 2027, desonerando a atividade exportadora aos Estados Unidos. Sob o plano de contingência do governo, o porcentual de imposto que será devolvido às empresas que exportarem aos EUA aumenta em 3 pontos porcentuais. Assim, grandes e médias empresas passam a contar com até 3,1% de alíquota, e micro e pequenas, com até 6%. As novas condições valerão até dezembro de 2026.

Zanella, porém, afirma que a proposta seria mais eficaz se fosse mais abrangente do que o anunciado. "Anúncio foi de que o crédito seria dado somente para empresas que exportam aos EUA. Provavelmente as empresas vão deixar de exportar. O que a gente espera é que governo coloque o Reintegra para todos os exportadores, independentemente do mercado em que atua, porque consegue dar competitividade para atuar em qualquer outro mercado do mundo", afirmou.

As medidas de estímulo à 'Indústria 4.0'

Sobre as linhas de financiamento anunciadas recentemente pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para o desenvolvimento da Indústria 4.0, a Abimaq ainda não tem estimativas sobre o impacto do programa. No entanto, considera que o efeito pode ser menos positivo do que aparenta.

"A expectativa é que haja substituição de investimentos com taxa (de juros) mais alta por outra mais baixa, que é o que está sendo oferecido agora. Vai ter pouco reflexo no resultado geral. Se fossem agregar investimentos, o que é pouco provável, os R$ 12 bilhões em recursos conseguiriam suprir com folga o que a gente venderia para os EUA. Mas o receio é que os investimentos sejam substituídos, não adicionados. Empresas que já iriam investir com taxa de 20% a 22% vão conseguir investir com taxa menor", afirmou.

Receita da indústria de máquinas cresceu 7,3% em julho

A indústria brasileira de máquinas e equipamentos encerrou julho com uma receita líquida total de R$ 26,716 bilhões. Este valor representa um aumento de 0,3% em relação a junho e um crescimento de 7,3% comparado a julho do ano passado. Nos 12 meses até julho, o setor acumulou um aumento de 7,4% na receita

No mercado interno, a receita líquida foi de R$ 19,700 bilhões, indicando uma retração de 5,1% em relação ao mês anterior. No entanto, o desempenho anual foi positivo, com um crescimento de 14,5%.

O consumo aparente somou R$ 36,374 bilhões, registrando um crescimento de 1,2% em relação ao mês anterior e de 8,9% em relação a julho do ano passado.

No cenário internacional, as exportações de julho contabilizaram US$ 1,269 bilhão, ou 20,7% a mais em relação a junho, mas uma queda de 4,8% na comparação com julho de 2024.

As importações somaram US$ 2,905 bilhões, com um crescimento de 11,3% em relação ao mês anterior e 8,6% na comparação anual. O saldo da balança comercial do setor em julho foi negativo, com um déficit de US$ 1,636 bilhão.

Em termos de emprego, o setor tinha 424,903 mil funcionários no final de julho, marcando um aumento de 1,1% em relação a junho e de 9,1% em comparação com julho de 2024.

Carteira de pedidos

A carteira de pedidos cresceu 0,6% em julho, após recuar 2,7% em junho. "Houve melhora nas carteira dos setores relacionados aos fabricantes de bens de consumo, obras de infraestrutura e componentes", disse a Abimaq em relatório. O setor está com carteira de pedidos igual à de dezembro de 2024, mas inferior em 1,2% à observada em julho do mesmo ano.

O nível de utilização da capacidade instalada cresceu 0,1% em relação a junho ao atingir 78%, valor 2,5% superior ao do mesmo mês de 2024. Em média o setor atuou em 2025 com 77,6% da sua capacidade, 3,4 pontos porcentuais acima do nível de 2024 (74,2%).

Máquinas agrícolas

O segmento de máquinas e implementos agrícolas registrou receita líquida total de R$ 6,624 bilhões, um aumento de 4,7% em relação ao mês anterior e 7,7% em comparação com o mesmo período do ano passado. Nos últimos 12 meses, o crescimento acumulado foi de 5,5%.

A receita líquida interna somou R$ 5,847 bilhões, registrando aumento de 5,1% ante junho e de 10,9% comparado a julho do ano passado.

No comércio exterior, as exportações de máquinas agrícolas totalizaram US$ 140,71 milhões, caindo 7,7% em relação ao mesmo mês do ano anterior. As importações ficaram em US$ 102,48 milhões, recuo de 13,5% na mesma comparação.

Assine o Correio do Estado
 

MONITORAMENTO

"Nenhum criminoso na história passou por isso", diz Pollon sobre PF na casa de Bolsonaro 24 horas

Deputado federal de MS, Marcos Pollon (PL), afirmou que é "inacreditável" e "inconstitucional" a decisão do STF e que "tudo que é ruim ainda pode piorar no Brasil"

27/08/2025 10h05

Compartilhar

DIVULGAÇÃO/Instagram

Continue Lendo...

Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou, nesta terça-feira (25), que a Polícia Federal (PF) monitore o ex-presidente Jair Bolsonaro, em tempo integral, 24 horas/dia, em sua casa.

O ex-presidente está em prisão domiciliar em Brasília. Segundo a decisão, os policiais devem ficar de prontidão dentro e fora da residência do ex-presidente.

A decisão revoltou bolsonaristas de Mato Grosso do Sul. O deputado federal de MS, Marcos Pollon (PL), classificou a medida do STF como “inacreditável”, “inconstitucional” e que “nenhum criminoso da história passou por isso”.

“Acabei de tomar conhecimento de mais um absurdo da ditadura que se instaurou no nosso país: foi deferido o reforço policial da prisão domiciliar do presidente Bolsonaro. Isso é completamente inacreditável. Alguém que já deixou mais do que claro que não tem qualquer objetivo de se evadir, agora tem vilipendiada a sua casa com o deferimento do reforço policial (pasmem) numa prisão domiciliar. Nenhum criminoso na história do país passou por isso. E agora alguém que não cometeu crime nenhum, presidente Bolsonaro está passando por essa humilhação. Mas, no Brasil, tudo o que é ruim, ainda pode piorar. Tomei conhecimento que ainda hoje foi requerido também que os policiais também ingressem no interior do domicílio. Ou seja, não há mais direito fundamental no Brasil. Não há mais artigo quinto. Não há mais constituição. O STF declarou a constituição inconstitucional.”

Outros bolsonaristas ainda não haviam se manifestado nas suas redes sociais até às 10h desta quarta-feira (27).

Moraes usa como justificativa a proximidade do julgamento da trama golpista. Bolsonaro e outros sete réus do "núcleo crucial" do plano de golpe vão começar a ser julgados na próxima semana na Primeira Turma do STF.

A decisão menciona ainda a minuta de pedido de asilo político encontrada no celular do ex-presidente, o que gerou um temor sobre a possibilidade de fuga. A defesa nega que Bolsonaro tenha cogitado deixar o Brasil.

Em parecer enviado ao STF, a Procuradoria-Geral da República (PGR) se mostrou favorável ao reforço no policiamento.

O procurador-geral Paulo Gonet defendeu "o monitoramento em tempo real" das medidas cautelares impostas do ex-presidente, "adotando-se o cuidado de que não sejam intrusivas da esfera domiciliar do réu, nem que sejam perturbadores das suas relações de vizinhança".

Bolsonaro está em prisão domiciliar desde 4 de agosto, com tornozeleira eletrônica.

ELEIÇÕES 2026

Valdemar Costa Neto reafirma apoio a Riedel e aliança com Centrão no Estado

O presidente nacional do PL reforçou que cumprirá acordo e não lançará candidato a governador em Mato Grosso do Sul

27/08/2025 08h30

Compartilhar
O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, reforçou que sigla estará com Riedel em 2026

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, reforçou que sigla estará com Riedel em 2026 Foto/ Arquivo

Continue Lendo...

Na segunda-feira, em entrevista exclusiva ao Correio do Estado, o presidente da comissão executiva nacional do PL, Valdemar Costa Neto, descartou que o partido terá candidato a chefe do Executivo em Mato Grosso do Sul, reforçou o apoio à reeleição do governador Eduardo Riedel (PP) e anunciou aliança com partidos do Centrão no Estado para as eleições de 2026.

Durante uma conversa com a reportagem, ele assegurou que o PL no Estado, que deve ser comandado pelo ex-governador Reinaldo Azambuja (PSDB) a partir da primeira quinzena de setembro, cumprirá o acordo firmado com Riedel e com Azambuja no ano passado, quando decidiu apoiar a candidatura do deputado federal Beto Pereira (PSDB) a prefeito de Campo Grande.

“Lógico que vamos apoiar a reeleição do governador Riedel, pois ele é nosso candidato aí em Mato Grosso do Sul. Nós já tínhamos definido isto na aliança que fechamos no ano passado para disputar a Prefeitura de Campo Grande, com ele estando filiado ao PL ou não”, garantiu Valdemar Costa Neto ao Correio do Estado.

O presidente nacional do PL também fez questão de negar que o partido vai buscar expulsar a ala de centro para se tornar 100% ideológico e conservador. 

“Pelo contrário, é uma furada essa história que saiu na mídia nacional. Nós temos deputados federais do perfil mais pragmático, ligados ao centro, e vamos continuar com eles”, declarou, completando que, nesse sentido, pretende, aqui no Estado, fazer alianças com partidos do centro para as eleições de 2026.

No entanto, ele assegurou que cada vez mais o partido pretende se firmar como conservador e de direita, porém, isso não inviabiliza aproximação com partidos de centro e de centro-direita, a exceção é e continuará sendo não se aproximar da esquerda jamais.

MALAS PRONTAS

Depois de comunicar, no dia 19, a saída do PSDB ao presidente nacional do partido, Marconi Perillo, para ingressar no PL, o ex-governador Reinaldo Azambuja revelou que deve assinar a fichar de filiação na primeira quinzena de setembro.

“Alinhei com o Perillo que os três deputados federais do PSDB, Beto Pereira, Dagoberto Nogueira e Geraldo Resende, vão continuar na sigla para disputar a reeleição em 2026”, informou Azambuja ao Correio do Estado.

No entanto, ele disse que os deputados estaduais filiados ao PSDB devem trocar de legenda para tentar a reeleição no próximo ano. “Por enquanto, quem está certo de me acompanhar é a deputada estadual Mara Caseiro, que sairá candidata a deputada federal. Os demais não definiram ainda”, revelou.

Sobre os prefeitos, Azambuja contou que alguns devem acompanhá-lo, outros vão permanecer na legenda e os demais vão para outros partidos, até para darem suporte aos vereadores, que não terão janela partidária até 2028.

Os planos do ex-governador no PL são tentar a eleição para o Senado e aumentar a bancada de deputados federais do partido, que hoje tem apenas os parlamentares Rodolfo Nogueira e Marcos Pollon, e o projeto de Azambuja é chegar até pelo menos três.
O acordo firmado entre Azambuja e o ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro (PL) no ano passado tem como objetivo principal eleger senadores e deputados federais para aumentar a força do partido no Congresso Nacional.

A finalidade, com isso, é ajudar na Câmara dos Deputados uma possível administração da direita no Palácio do Planalto e ter maioria no Senado para afastar o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal (STF).

Bolsonaro entende que, dominando o Congresso Nacional, também pode controlar o Poder Executivo, pois, apesar de o Brasil ter um regime presidencialista, guarda muitos trejeitos de um parlamentarismo.

No entanto, o foco do ex-presidente é ter força nas duas Casas de Leis para aprovar uma anistia irrestrita aos condenados pelos atos do 8 de Janeiro de 2023 na Praça dos Três Poderes, em Brasília (DF).

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3479, terça-feira (26/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 13 horas

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3479, terça-feira (26/08): veja o rateio

2

Dois morrem na 2ª tragédia em rodovias de MS em menos de 24 horas
risco constante

/ 11 horas

Dois morrem na 2ª tragédia em rodovias de MS em menos de 24 horas

3

Resultado da Quina de ontem, concurso 6810, terça-feira (26/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 13 horas

Resultado da Quina de ontem, concurso 6810, terça-feira (26/08): veja o rateio

4

Contrato de pastor da Marcha para Jesus sai um dia após evento
MATO GROSSO DO SUL

/ 10 horas

Contrato de pastor da Marcha para Jesus sai um dia após evento

5

Um dos caminhoneiros mortos na BR-262 era cabo da PM aposentado
TRAGÉDIA

/ 12 horas

Um dos caminhoneiros mortos na BR-262 era cabo da PM aposentado

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
A Tempestade Perfeita: Banco do Brasil é o sinal fraco
Exclusivo para assinantes

/ 1 dia

A Tempestade Perfeita: Banco do Brasil é o sinal fraco
Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor
A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
Cláudio Humberto

/ 1 semana

"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"