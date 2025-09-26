Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Teve o título cancelado? TRE fará plantão especial para regularização

Serão duas etapas de atendimento no mês de outubro e os atendimentos serão voltados à regularização do título de eleitor e atualização de cadastro

Karina Varjão

26/09/2025 - 17h30
O Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul (TRE-MS) irá realizar um plantão especial para atendimento aos eleitores do Estado durante o mês de outubro. 

A iniciativa é voltada especialmente para os eleitores que tiveram seus títulos cancelados e precisam regularizar, ou aos que necessitam fazer a biometria, atualizar dados cadastrais, transferir o local de votação, além de tirar dúvidas sobre o processo eleitoral. 

O plantão ocorrerá em duas etapas: de 6 a 10 de outubro e de 20 a 24 de outubro nas unidades da Justiça Eleitoral do Estado, das 8h às 18h. 

O atendimento será realizado nas formas presenciais e virtuais através do aplicativo e-Título ou pelo sistema de Autoatendimento Eleitoral no site do TSE. 

Os endereços e contatos dos cartórios eleitorais de Mato Grosso do Sul podem ser consultados no portal do TRE-MS clicando aqui. 

Títulos cancelados

A Justiça Eleitoral cancelou 88.124 títulos de eleitores de Mato Grosso do Sul por ausência não justificada em três eleições consecutivas. Assim, caso não sejam regularizados, mais de 88 mil pessoas não poderão votar nas eleições de 2026.

Esse número representa 4,33% do eleitorado do Estado. Em todo o Brasil, 5.042.047 documentos foram cancelados, o que equivale equivalente a 3,17% dos eleitores.

O cancelamento ocorreu após procedimento nacional concluído em 2 de junho de 2025, conforme previsto no Código Eleitoral. Cada turno de votação conta como uma eleição distinta, e o eleitor que não vota, não justifica a ausência e não paga a multa pode ter o título suspenso.

Com o título cancelado, o cidadão não pode votar, obter passaporte, renovar carteira de identidade, assumir cargos públicos, matricular-se em instituições de ensino, receber benefícios sociais ou realizar atos que exijam quitação eleitoral ou do serviço militar.

Municípios com mais cancelamentos em MS

  • Campo Grande: 33.308
  • Dourados: 4.948
  • Três Lagoas: 4.020
  • Ponta Porã: 2.702
  • Naviraí: 2.078

A lista completa com o número de títulos cancelados por município está disponível no site do TRE-MS.

Regularização

Para regularizar o título, o eleitor pode acessar o sistema Autoatendimento Eleitoral no site do TSE ou através do aplicativo e-Título no aparelho celular.

É possível requerer o atendimento presencial em um cartório eleitoral, ou pelo CIJUS, central de atendimento ou por algum posto de atendimento. 

Caso o cidadão não tenha a biometria cadastrada, é preciso primeiro comparecer ao cartório em um período de 30 dias para a coleta. Os que já possuem a biometria cadastrada, podem fazer todo o processo pela internet. 

O eleitor pode consultar sua situação no site do TSE, no aplicativo e-Título ou presencialmente nas unidades de atendimento.

DANÇA DAS CADEIRAS

Com foco nas eleições de 2026, Riedel já prepara nova reforma administrativa

O governador pretende exonerar, até dezembro, os secretários de Estado que vão disputar cargos eletivos no próximo ano

26/09/2025 08h30

Os secretários de Estado Jaime Verruck, Eduardo Rocha e Marcelo Miranda devem deixar cargos

Os secretários de Estado Jaime Verruck, Eduardo Rocha e Marcelo Miranda devem deixar cargos Montagem

Continue Lendo...

De olho nas eleições gerais do próximo ano, o governador Eduardo Riedel (PP) já estaria preparando uma nova reforma administrativa para liberar os secretários de Estado que vão disputar cargos eletivos em 2026 e, dessa forma, não atrapalhar a gestão pública em ano eleitoral.

O Correio do Estado apurou que já estariam certos para deixar as respectivas funções que exercem no governo estadual os secretários Jaime Verruck, titular da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Eduardo Rocha, titular da Secretaria de Estado da Casa Civil (Casa Civil), e Marcelo Miranda, titular da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura(Setesc).

A reportagem foi informada, ainda, de que outros secretários do Estado também podem optar por concorrer a cargos eletivos no pleito de 2026, entretanto, apenas os três já citados comunicaram ao governador a intenção de deixar a administração estadual.

Por esse motivo, conforme levantou o Correio do Estado, Riedel teria estipulado como prazo, para a saída de integrantes do primeiro escalão do governo, o mês de dezembro, apesar de o prazo legal ser até abril de 2026.

No entendimento do governador, o ideal é iniciar o ano eleitoral já com a equipe modificada e sem risco de substituição por causa das eleições gerais, dando tranquilidade para o chefe do Executivo estadual tocar a administração sem sobressaltos, afinal, ele também participará do pleito para tentar a reeleição.

NOVOS RUMOS

No caso de Jaime Verruck, o secretário de Estado deve deixar o cargo para tentar uma vaga na Câmara dos Deputados pelo PSD, porém, conforme apuração da reportagem, não estaria descartada uma provável troca de partido e, até mesmo, de interesse, já que o titular da Semadesc é tratado como um “coringa”, podendo concorrer ao Senado.

Dentro do governo estadual, o entendimento é de que chegou a hora de Verruck disputar a sua primeira eleição e o cargo mais provável seria o de deputado federal, pois o experiente secretário passou oito anos na gestão de Reinaldo Azambuja e quase três anos na de Riedel, tendo de passar pelo teste das urnas para ver seu potencial de votos.

Interlocutores do governador revelaram que o secretário de Estado já está maduro para concorrer no próximo pleito e que, inclusive, teria recebido o apoio de Riedel para ser candidato em 2026, tendo o aval de todo o grupo político.

Procurado, Jaime não quis comentar, porém, no evento de filiação do ex-governador Azambuja ao PL, ele revelou ao Correio do Estado que sairá candidato para deputado federal ou até para o Senado.

Já Eduardo Rocha, que é marido da ministra de Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, sairá para concorrer a deputado estadual pelo MDB, mesmo partido da esposa.

À reportagem, ele revelou que o governador deve fazer em breve uma reunião com todo o secretariado para tratar dessa questão, porém, não sabe quando será.

O secretário Marcelo Miranda é outro que também tentará conquistar uma cadeira na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), provavelmente pelo PSDB, porém, como desmanche do partido no Estado, a legenda pode ser outra.

Política

Gilmar exalta 'firmeza' de Barroso diante de ataques ao STF e se emociona ao falar de Moraes

O ministro se emocionou ao citar a atuação do ministro Alexandre de Moraes no julgamento da trama golpista

25/09/2025 22h00

Ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes

Ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes Divulgação

Continue Lendo...

O ministro Gilmar Mendes, decano do Supremo Tribunal Federal (STF), fez elogios à gestão do ministro Luís Roberto Barroso, que será substituído na presidência da Corte na próxima segunda-feira,29, pelo ministro Edson Fachin. Em pronunciamento realizado na última sessão presidida por Barroso, Gilmar disse que o colega "soube responder a investidas com firmeza inabalável, mas também com a elegância, cordialidade e a urbanidade que o caracterizam e que sempre pautaram sua vida pública".

Gilmar destacou que a gestão de Barroso "entra para a história como a primeira vez em que um ex-chefe de Estado, ao lado de militares de alta patente, é condenado por golpe ou tentativa de golpe de Estado no Brasil".

O ministro se emocionou ao citar a atuação do ministro Alexandre de Moraes no julgamento da trama golpista. Para Gilmar, Moraes teve papel "singular e, sem exagero, quase ou verdadeiramente heroico".

"A democracia brasileira passou incólume por mais essa prova de fogo. O Supremo Tribunal Federal, é sempre bom frisar, conduziu o processo que levou à condenação dos réus do núcleo crucial da intentona golpista com tranquilidade e de maneira absolutamente regular, com o respeito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa", destacou o decano.

O ministro ainda frisou o avanço na pauta de proteção dos direitos fundamentais, como a proteção ao meio ambiente, a defesa da igualdade de gênero e a proteção das minorias.

