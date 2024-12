Thelma Lopes é cotada para assumir secretaria com "superpoderes"

Política

Gabriel Alves de Oliveira disse que seu primeiro ato será uma intervenção com força-tarefa para a limpeza pública

Diplomado pela Justiça Eleitoral no mesmo dia em que a Câmara de Vereadores aprovou, por unanimidade, a reforma administrativa que propôs, o prefeito eleito de Corumbá, médico Gabriel Alves de Oliveira (PSB), anunciou nesta quinta-feira que um dos seus primeiros atos após a posse, em 1º de janeiro de 2025, será uma intervenção na cidade com uma força-tarefa de limpeza pública.

“Nossa cidade está abandonada, o lixo tomando conta dos bairros e dos espaços públicos, então colocaremos o setor de infraestrutura urbana para atuar fortemente no sentido de promover uma limpeza geral”, disse ele, após receber o diploma das mãos do juiz da 7ª Zona Eleitoral de Corumbá, Jessé Cruciol Junior.

“A atual gestão gastou muito com a máquina e deixou de investir no povo.”

Eleito com 56,74% dos votos válidos, Gabriel anunciará seu secretariado na próxima semana, bem como o diagnóstico da herança que receberá do atual prefeito, Marcelo Iunes (licenciado do PSDB). Ele demonstrou preocupação com o custo da máquina, cuja folha chegou a comprometer 56% da receita no início do ano. “Ainda não sabemos o quanto vamos ter que enxugar, não temos os valores exatos”, adiantou.

Nova estrutura

A reforma administrativa aprovada pela Câmara de Vereadores, na manhã desta quinta-feira, não promoveu grandes alterações na estrutura administrativa. Foram extintas as secretarias de Gestão e Planejamento e de Relações Institucionais e criadas as de Planejamento, Receita e Administração e de Governo e Gestão Estratégica.

Foram criadas ainda as agências de Habitação e Regularização Fundiária e Transporte e Trânsito e extintas a Portuária e de Reguladora de Serviços Públicos. A reforma criou as fundações de Desenvolvimento Urbano e Patrimônio Histórico e de Cultura, mantendo as de meio ambiente, de turismo e de esportes.

“A reforma visa principalmente isso, atender às demandas da população, ajustando-a ao nosso plano de governo que a gente conversou com a população durante a campanha”, comentou o prefeito corumbaense.

O evento realizado pela Justiça Eleitoral foi simples e rápido, sem cerimônia, e no mesmo ato foram diplomados a vice-prefeita, Bia Cavassa (PSDB), e os 15 vereadores.