Política

DECISÃO MANTIDA

TJMS mantém condenação de Rafael Tavares por injúria contra o deputado Vander Loubet

O vereador de Campo Grande foi condenado por postar um vídeo, em 2023, onde chama Vander de "ladrão", após o deputado ter a casa invadida por bandidos

João Pedro Flores

03/12/2025 - 19h15
O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, por meio da 2ª Turma Recursal Mista, negou a apelação criminal interposta pelo vereador de Campo Grande, Rafael Tavares (PL), e manteve a decisão de condená-lo por injúria contra o deputado federal Vander Loubet (PT).

Tavares foi condenado pela juíza Eliane de Freitas Lima Vicente, por postar um vídeo com tom provocativo, em 2023, logo depois de Vander Loubet ter a casa invadida e furtada. No conteúdo, o vereador chama o deputado de "ladrão", ao usar o ditado popular "ladrão que rouba ladrão tem cem anos de perdão".

De acordo a queixa-crime interposta por Vander:

“O querelado [Rafael Tavares] afirmou no final do vídeo em comento que ladrão que rouba ladrão tem cem anos de perdão, com a clara intenção de afirmar que o querelante [Vander] seria ladrão, como aquele que furtou a sua residência. Evidencia-se, portanto, que o querelado dolosamente tenta cunhar a pecha de ladrão ao querelante, ofendendo-lhe a honra, a dignidade e o decoro, utilizando-se de todas as suas redes sociais para tanto, configurando-se o crime de injúria”.

Defesa de Tavares

A defesa do vereador Rafael Tavares alega que a queixa-crime somente foi oferecida contra ele, e não contra todas as pessoas que compartilharam e comentaram, da mesma forma ofensiva, no vídeo.

No mais, entende também que há ausência de efetiva materialidade do delito de injúria, isso porque, ao seu entendimento, estava em pleno exercício do direito constitucional à liberdade de expressão.

Resposta da Justiça aos fundamentos

Em relação ao argumento da indivisibilidade: 

"No presente caso, as declarações ofensivas feitas pelo querelado em postagens de redes sociais não configuram coautoria com terceiros que, em ocasiões diferentes, tenham proferido comentários semelhantes. Assim, não se pode falar em renúncia tácita por parte da querelante quanto ao direito de queixa em
relação a outras pessoas, sobretudo quando não identificadas ou identificadas de forma incerta.

Exigir que a querelante promova a identificação e persecução de centenas de indivíduos para não perder o direito de ajuizar a queixa-crime contra o querelado dentro do prazo decadencial de seis meses seria desproporcional, especialmente considerando que o querelado foi o principal responsável pela difusão das ofensas em questão".

Quanto ao argumento do direito de livre expressão, a Justiça diz:

"De fato, contemporaneamente o direito constitucional à liberdade de expressão vem sofrendo diversas criticas quanto a sua extensão, se abarca ou não determinadas falas e posicionamentos. Entretanto, em hipótese alguma, uma garantia constitucional servirá como salvo conduto à tolher o direito e garantias de outrem, sejam individuais ou coletivas.

Importa destacar que há distinção, e que ao menos deveria ser clara, entre o bom discurso idealmente democrático e o ato de vociferar ataques irrestritos, seja contra individuos ou grupo de pessoas".

PROCESSO ENCERRADO

STJ condena ex-vereador da Capital por contratação de funcionário fantasma

As condenações impostas aos três réus somam mais de R$ 189 mil, entre ressarcimento ao erário e multas civis

03/12/2025 17h15

Eduardo Romero foi vereador de Campo Grande entre os anos de 2013 e 2016, em seu primeiro mandato.

Eduardo Romero foi vereador de Campo Grande entre os anos de 2013 e 2016, em seu primeiro mandato. Foto: Câmara Municipal de Campo Grande

A Justiça determinou o cumprimento da sentença de Eduardo Romero, ex-secretário estadual de Cultura, Cidadania e Turismo e ex-vereador de Campo Grande, após o Superior Tribunal de Justiça (STJ) rejeitar o último recurso interposto pelos réus. O processo apurou a contratação irregular do servidor Wellington Valério Villa Nova, na Câmara Municipal de Campo Grande. O chefe de gabinete à época, Jean Fernandes dos Santos Júnior, também foi condenado. 

As condenações impostas aos três somam mais de R$ 189 mil, entre ressarcimento ao erário e multas civis, além da perda dos direitos políticos por 5 anos.

A ação, julgada pela 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos, comprovou a prática de atos de improbidade administrativa, caracterizados pelo pagamento de salários ao “funcionário fantasma” Wellington Valério Villa Nova, nomeado como "assistente parlamentar V" na Câmara Municipal. 

Conforme as investigações da 31ª Promotoria de Justiça do Patrimônio, o esquema funcionou entre março de 2013 e julho de 2015, causando prejuízo ao erário e enriquecimento ilícito.

Condenações 

Ressarcimento: R$ 63.193,30
Multa civil: R$ 63.193,30
Perda da função pública
Suspensão dos direitos políticos por 5 anos
Proibição de contratar com o poder público por 6 anos
Os valores referentes ao ressarcimento serão revertidos ao Município de Campo Grande, enquanto as multas serão destinadas ao Fundo Estadual de Defesa e Reparação de Interesses Difusos Lesados (Funles). Além disso, haverá comunicação à Justiça Eleitoral e ao Cadastro Nacional de Condenações por Improbidade Administrativa.

As penas aplicadas aos condenados são individuais, sendo vedada a solidariedade entre eles, com exceção do ressarcimento integral do dano patrimonial ao Erário.

Nepotismo

Em julho de 2023, o juiz Ariovaldo Nantes Côrrea, da 1ª Vara de Diretos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos da Capital, condenou Eduardo Romero pela prática de nepotismo. Como punição, inseriu uma multa civil de seis vezes refernte ao salário de vereador em janeiro de 2017. 

A condenação teve como base a denúncia do Ministério Público Estadual (MPE) que o acusou de contratar Ademar Jarcem da Rocha, seu cunhado, como assessor com salário de R$ 5 mil. Jarcem teve como punição o ressarcimento do valor referente ao dinheiro recebido enquanto ocupava o cargo, em torno de R$ 30 mil.

Política

Investigado por fraude em licitação, Iran Coelho assume vice-presidência do TCE-MS

Em dezembro de 2022, o conselheiro foi denunciado por corrupção, fraude e lavagem de dinheiro

03/12/2025 16h15

Conselheiro Iran Coelho das Neves

Conselheiro Iran Coelho das Neves Foto: Divulgação

Em Sessão Especial realizada na manhã desta quarta-feira (3), o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) elegeu o conselheiro Iran Coelho das Neves para o cargo de vice-presidente da Corte, concluindo o mandato remanescente do biênio 2025/2026. 

A eleição suplementar foi convocada após a aposentadoria do conselheiro Jerson Domingos, que saiu de forma compulsória após completar 75 anos em novembro.

A escolha ocorreu em plenário virtual, conforme previsto no Edital de Convocação publicado no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal. 

Iran Coelho voltou ao TCE em agosto, após ter sido afastado do cargo de presidente, em dezembro de 2022, por envolvimento em suposto crime de corrupção, fraude em licitação e lavagem de dinheiro. Na época, a decisão foi tomada pelo ministro Francisco Falcão, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Seu retorno a Corte, neste ano, atendeu a decisão proferida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, em Habeas Corpus que suspendeu a medida cautelar de afastamento do conselheiro das suas funções.

Com a decisão, também foi revogado o Ato Convocatório nº 003/2023, que havia designado a conselheira substituta Patrícia Sarmento dos Santos para substituir o conselheiro. Com a saída de Jerson Domingos, Sérgio de Paula tornou-se conselheiro no último mês. 

Envolvimento em fraudes

Em dezembro de 2022, a Polícia Federal apurou que Iran Coelho, na época presidente do TCE-MS, estava envolvido em um suposto crime de corrupção, fraude em licitação e lavagem de dinheiro.

Com isso, o conselheiro foi afastado do cargo de comando e do próprio TCE pelo ministro Francisco Falcão, do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Posteriormente, ele renunciou do posto de presidente, deixando para Jerson Domingos assumir a função.

Na ocasião, pesou contra o conselheiro o  fato de ter dado seguimento ao contrato supostamente fraudulento com a DataEasy, empresa pivô do esquema de corrupção no Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, investigada pela Polícia Federal. 

Por meio da empresa DataEasy, cujo contrato teve início em 2019, na gestão de Waldir Neves na presidência, houve a suspeita de contratação de funcionários para fazer o mesmo papel de servidores concursados (cabide de emprego) e também de saques milionários (mais de R$ 9 milhões) em dinheiro vivo por meio da empresa, com destinação não rastreada. 

