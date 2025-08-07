Trabalhos da Assembleia Legislativa têm a aprovação de 71,62%, aponta pesquisa

Entrada da Assembleia Legislativa de MS, no Parque dos Poderes - Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Pesquisa realizada pelo Correio do Estado e o Instituto de Pesquisas de Mato Grosso do Sul (Ipems), com 1.611 eleitores, em 53 municípios de Mato Grosso do Sul, no período de 22 de julho a 1º de agosto deste ano, apontou que os trabalhos da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) têm a aprovação de 71,62% da população e a desaprovação de 28,38%.

Na estratificação dos dados, em Campo Grande, a aprovação (ótima e boa) da Casa de Leis foi de 13,27% e, no interior, chegou a 30,18%, enquanto o índice de quem considera regular (aprova) ficou em 45,29% na Capital e em 9,48% no interior.

Já com relação à desaprovação (ruim e péssima), a Assembleia Legislativa o índice alcançou 27,29% em Campo Grande e 12,66% no interior, enquanto o índice de quem considera regular (desaprova) atingiu 14,15% na Capital e 9,48% no interior.

Além disso, de acordo com a pesquisa Correio do Estado/Ipems, a Casa de Leis obteve avaliação regular (aprova) de 46,91% dos entrevistados avaliação ótima ou boa de 24,71%, avaliação ruim ou péssima de 17,40% e avaliação regular (desaprova) de 10,98%.

Na estratificação dos dados, na Capital, a Assembleia Legislativa conseguiu avaliação ótima de 0,29% e, no interior, de 5,45%, enquanto a avaliação boa foi de 12,98% na Capital e de 24,73% no interior. O índice da avaliação regular (aprova) atingiu 45,29% na Capital e 47,68% no interior.

A avaliação regular (desaprova) da Casa de Leis chegou a 14,15% na Capital e a 9,48% no interior, enquanto a avaliação ruim na Capital foi de 7,52% e no interior, de 4,57%. O índice da avaliação péssima ficou em 19,78% na Capital em 8,10% no interior.

O levantamento Correio do Estado/Ipems tem grau de confiança de 95% e a margem de erro é de 2,44 pontos porcentuais para mais ou para menos sobre os resultados encontrados na amostra.

Análise

O diretor responsável pelo Ipems, Lauredi Sandim, explicou que a gestão do presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Gerson Claro (PP), fez com que a Casa de Leis desse um salto de qualidade no atendimento à população, e o reflexo disso pode ser constatado na pesquisa.

"Nesse levantamento do Correio do Estado/Ipems, ficou bem claro que a Assembleia Legislativa está muito bem avaliada, obtendo índices extraordinários de avaliação administrativa. A aprovação de seus trabalhos passou de 70% em todo o território sul-mato-grossense", reforçou.

Para Lauredi Sandim, graças à atuação do presidente Gerson Claro e dos demais integrantes da Mesa Diretora, aliada à votação de matérias importantes para a sociedade como um todo, a Casa de Leis está colhendo bons frutos.

Composição

A atual composição da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa tem o deputado estadual Gerson Claro como presidente, o deputado estadual Renato Câmara (MDB) como primeiro-vice-presidente, o deputado estadual Zé Teixeira (PSDB) como segundo-vice-presidente e a deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) como terceira- vice-presidente.

Além disso, também fazem parte da Mesa Diretora da Casa de Leis o deputado estadual Paulo Corrêa (PSDB), como primeiro-secretário, o deputado estadual Pedro Kemp (PT), como segundo-secretário e o deputado estadual Lucas de Lima (PDT), como terceiro-secretário.

Os demais parlamentares da Assembleia Legislativa: são Jamilson Name (PSDB), Lia Nogueira (PSDB), Pedro Caravina (PSDB), Junior Mochi (MDB), Marcio Fernandes (MDB), Gleice Jane (PT), Zeca do PT, Coronel David (PL), João Henrique Catan (PL), Neno Razuk (PL), Londres Machado (PP), Lidio Lopes (sem partido), Pedrossian Neto (PSD), Paulo Duarte (PSB), Antonio Vaz (Republicanos), Professor Rinaldo Modesto (Podemos) e Roberto Hashioka (União Brasil).

O diretor do Ipems lembrou que a Mesa Diretora fez melhorias na Assembleia Legislativa, como a entrega do novo refeitório para os servidores, com capacidade para 70 pessoas, e a construção de um estacionamento vertical, que vai ser inaugurado em breve, além da abertura de licitação para um novo plenário, que triplicará a capacidade atual.

"Enfim, são muitas melhorias feitas e anunciadas pela Mesa Diretora para melhor atender as pessoas que procuram a Casa de Leis. Portanto, essas ações positivas refletem na boa avaliação da Assembleia Legislativa", assegurou.

