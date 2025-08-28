Trad oficializa filiação e Loubet assume presidência do PT-MS no sábado

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Fábio Trad (PT) e Vander Loubet (PT) oficializam sua filiação e presidência, respectivamente, na manhã deste sábado (30), durante Encontro Estadual do PT, no auditório da Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (FETEMS), localizado na rua 26 de agosto, número 2315, em Campo Grande.

O tema deste ano é "MS Popular e Democrático". O evento promete reunir mais de 250 delegados de todas as regiões do estado e marca um novo momento da legenda, com a posse da nova composição do Diretório Estadual.

Fábio Trad é o mais novo aliado petista de MS. “Trad passa a integrar oficialmente os quadros do PT, ampliando a representatividade e a força política do partido no estado”, destacou a sigla, por meio de nota.

Segundo a direção estadual, o encontro reafirma o papel do PT como um dos principais agentes da vida política de Mato Grosso do Sul, promovendo a unidade entre militantes históricos e novos filiados, de modo a consolidar sua inserção nos debates estratégicos para o desenvolvimento democrático e popular do estado.

VANDER LOUBET

Deputado federal de MS, Vander Loubet é o mais novo presidente do PT Mato Grosso do Sul . Ele foi eleito com 762 votos, em 6 de julho de 2025.

Ele obteve vantagem de 600 votos contra Humberto Amaducci . O placar final foi de 762 a 162. Pedro Kemp levou a presidência municipal (Campo Grande-MS) e Edinho Silva a presidência nacional.

Confira a votação petista em 6 de julho:

PRESIDENTE ESTADUAL

300 – Vander Loubet Humberto Amaducci -320 Número de votos 762 162

PRESIDENTE MUNICIPAL*

570 – Pedro Kemp Elaine Becker - 520 Número de votos 675 219

PRESIDENTE NACIONAL

180 – Edinho Silva 150 - Romênio Pereira 130 - Rui Falcão 120 - Valter Pomar Número de votos 559 16 178 141

FÁBIO TRAD

Ex-deputado federal, Fábio Trad, está oficialmente no Partido dos Trabalhadores (PT). Ele deixou o Partido Social Democrático (PSD), sigla a qual pertenceu há 10 anos.

Trad é cotado para disputar as eleições para governador, pelo PT, em 2026, enfrentando o atual governador de MS, Eduardo Riedel (PP), nas urnas. Mas, conforme apurado pela reportagem, ele teria dispensado o convite.

A filiação de Fábio Trad ao Partido dos Trabalhadores marca uma guinada mais à esquerda de parte da família Trad.

Ele já vem de uma formação mais à esquerda. Advogado formado na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), conheceu o movimento brizolista (ligado à Leonel Brizola).

Em Mato Grosso do Sul, já teve dois mandatos de deputado federal pelo PSD, onde sua família esteve abrigada durante quase toda década passada.

Ele se voltou mais à esquerda após a pandemia de Covid-19, quando se colocou como um dos oposicionistas do então presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em 2022, não conseguiu se reeleger. Disputou a eleição pelo PSD, mesmo partido de seu irmão, Marquinhos Trad, que também foi derrotado na disputa pelo governo do Estado.

Em 2023, recebeu um cargo na Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), no governo Lula.

O irmão de Fábio Trad, o ex-prefeito Marquinhos Trad, também se aproximou dos partidos de esquerda. Em 2024, elegeu-se vereador pelo PDT, partido cujo patrono é Leonel Brizola.

Por enquanto, o senador Nelsinho Trad (PSD) é o único que permanece à direita na família. Ele tenta compor a aliança para a reeleição de Eduardo Riedel em 2026 e ser um dos candidatos ao Senado, juntamente com o ex-governador Reinaldo Azambuja, atual presidente do PSDB, mas que está a caminho do PL, de Jair Bolsonaro.