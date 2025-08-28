Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

PT ESTADUAL

Trad oficializa filiação e Loubet assume presidência do PT-MS no sábado

Encontro Estadual do PT ocorre às 9h, deste sábado, no auditório da FETEMS

Naiara Camargo e eduardo miranda

Naiara Camargo e eduardo miranda

28/08/2025 - 18h10
Fábio Trad (PT) e Vander Loubet (PT) oficializam sua filiação e presidência, respectivamente, na manhã deste sábado (30), durante Encontro Estadual do PT, no auditório da Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (FETEMS), localizado na rua 26 de agosto, número 2315, em Campo Grande.

O tema deste ano é "MS Popular e Democrático". O evento promete reunir mais de 250 delegados de todas as regiões do estado e marca um novo momento da legenda, com a posse da nova composição do Diretório Estadual.

Fábio Trad é o mais novo aliado petista de MS. “Trad passa a integrar oficialmente os quadros do PT, ampliando a representatividade e a força política do partido no estado”, destacou a sigla, por meio de nota.

Segundo a direção estadual, o encontro reafirma o papel do PT como um dos principais agentes da vida política de Mato Grosso do Sul, promovendo a unidade entre militantes históricos e novos filiados, de modo a consolidar sua inserção nos debates estratégicos para o desenvolvimento democrático e popular do estado.

VANDER LOUBET

Deputado federal de MS, Vander Loubet é o mais novo presidente do PT Mato Grosso do Sul. Ele foi eleito com 762 votos, em 6 de julho de 2025.

Ele obteve vantagem de 600 votos contra Humberto Amaducci. O placar final foi de 762 a 162. Pedro Kemp levou a presidência municipal (Campo Grande-MS) e Edinho Silva a presidência nacional.

Confira a votação petista em 6 de julho:

PRESIDENTE ESTADUAL

 

300 – Vander Loubet

Humberto Amaducci -320

Número de votos

762

162

PRESIDENTE MUNICIPAL*

 

570 – Pedro Kemp

Elaine Becker - 520

Número de votos

675

219

PRESIDENTE NACIONAL

 

180 – Edinho Silva

150 - Romênio Pereira

130 - Rui Falcão

120 - Valter Pomar

Número de votos

559

16

178

141

FÁBIO TRAD

Ex-deputado federal, Fábio Trad, está oficialmente no Partido dos Trabalhadores (PT). Ele deixou o Partido Social Democrático (PSD), sigla a qual pertenceu há 10 anos.

Trad é cotado para disputar as eleições para governador, pelo PT, em 2026, enfrentando o atual governador de MS, Eduardo Riedel (PP), nas urnas. Mas, conforme apurado pela reportagem, ele teria dispensado o convite.

A filiação de Fábio Trad ao Partido dos Trabalhadores marca uma guinada mais à esquerda de parte da família Trad.

Ele já vem de uma formação mais à esquerda. Advogado formado na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), conheceu o movimento brizolista (ligado à Leonel Brizola).

Em Mato Grosso do Sul, já teve dois mandatos de deputado federal pelo PSD, onde sua família esteve abrigada durante quase toda década passada.

Ele se voltou mais à esquerda após a pandemia de Covid-19, quando se colocou como um dos oposicionistas do então presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em 2022, não conseguiu se reeleger. Disputou a eleição pelo PSD, mesmo partido de seu irmão, Marquinhos Trad, que também foi derrotado na disputa pelo governo do Estado.

Em 2023, recebeu um cargo na Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), no governo Lula.

O irmão de Fábio Trad, o ex-prefeito Marquinhos Trad, também se aproximou dos partidos de esquerda. Em 2024, elegeu-se vereador pelo PDT, partido cujo patrono é Leonel Brizola.

Por enquanto, o senador Nelsinho Trad (PSD) é o único que permanece à direita na família. Ele tenta compor a aliança para a reeleição de Eduardo Riedel em 2026 e ser um dos candidatos ao Senado, juntamente com o ex-governador Reinaldo Azambuja, atual presidente do PSDB, mas que está a caminho do PL, de Jair Bolsonaro.

PERÍODO ELEITORAL

"Trem da alegria" pode custar caro a ex-prefeito que presidiu a Assomasul

A promotora eleitoral Laura Alves Lagrota encontrou 52 pessoas nomeadas de forma indevida na prefeitura de Nioaque

28/08/2025 08h30

O ex-presidente da Assomasul e ex-prefeito de Nioaque, Valdir Couto de Souza Júnior (PSDB)

O ex-presidente da Assomasul e ex-prefeito de Nioaque, Valdir Couto de Souza Júnior (PSDB) FOTO: Reprodução

A promotora eleitoral Laura Alves Lagrota solicitou, na semana passada, em suas alegações finais, a condenação do ex-presidente da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul) Valdir Couto de Souza Júnior (PSDB), quando ele ainda era prefeito de Nioaque, por nomear na administração municipal 52 pessoas durante o período de três meses antes da eleição do ano passado.

“Após uma detida análise dos autos, verifica-se que as imputações feitas na petição de representação restaram cabalmente demonstradas, outra solução não havendo senão a condenação na forma pleiteada. Consoante explanado, restou evidenciado pela documentação acostada à presente representação, bem como pelas testemunhas ouvidas em Juízo, que foram realizados, durante o período vedado por lei (nos três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos), diversos contratos e prorrogações de contratos de servidores públicos temporários para exercerem cargos diversos nas secretarias municipais da prefeitura de Nioaque”, escreveu.

Além do ex-prefeito, a promotora eleitoral ainda pediu a condenação do candidato apoiado pelo ex-gestor, Juliano Rodrigo Marcheti (PSDB), que também se beneficiou das contratações indevidas. “Realizada pesquisa no site da Assomasul, atestou-se os contratos celebrados, rescindidos ou prorrogados ilegalmente, comprovando-se novos atos em setores não abrangidos pela exceção normativa”, assegurou Laura Lagrota, citando a lista com os nomes das 52 pessoas que foram nomeadas ou tiveram os contratos prorrogados pelo prefeito.

Ainda nas suas considerações finais, a representante do Ministério Público Eleitoral citou o depoimento da testemunha Rosemeire Meza Arruda, vereadora de Nioaque, afirmando que, durante o período de 90 dias que antecediam as eleições, “houve contratações em desconformidade com a legislação eleitoral, ainda que algumas exceções sejam permitidas para áreas essenciais como saúde, casa abrigo e assistência social, contudo, ocorreram contratações nas secretarias de Educação e de Obras durante esse período vedado”.

Saiba 

A sanção é multa entre 5 mil a 100 mil Ufirs, duplicável em caso de reincidência. Essa conduta ainda pode levar à improbidade administrativa, cuja pena inclui perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, multa civil, ressarcimento ao erário e proibição de contratar com o poder público.

Em seu depoimento, a parlamentar destacou que o que mais lhe chamou atenção foi justamente o descumprimento das regras eleitorais, e acrescentou que tinha conhecimento de que, no período eleitoral, Valdir Jr. manifestou apoio público ao então candidato a prefeito de Nioaque Dr. Juliano, e ao candidato a vice-prefeito Roney Freitas, cujo apoio era amplamente divulgado nas redes sociais. “Afirmou que houve a contratação de um engenheiro civil no período vedado pela legislação eleitoral e, posteriormente, esse profissional precisou se licenciar por ter se candidatado ao cargo de vereador”, revelou.

Outra testemunha, identificada como João Carlos Vera Gonçalves, afirmou que houve um aumento no quadro de funcionários da prefeitura durante os três meses que antecederam o pleito eleitoral, período em que contratações não são permitidas pela lei. “Sem dúvida, condutas como as ora descritas tendem a afetar a igualdade de oportunidades entre os candidatos no pleito eleitoral, em detrimento daqueles que não têm a mesma possibilidade de usar a máquina pública em proveito de suas candidaturas. A situação de ilícita vantagem em relação aos demais concorrentes ao pleito é, pois, evidente”, narrou.

Laura Lagrota destacou que o entendimento jurisprudencial atualizado esclarece que se enquadram como exceções à referida proibição os contratos de serviço público essencial (referentes à sobrevivência, saúde e segurança dos munícipes), de sorte que os demais são vedados pela legislação eleitoral. “Com base nisso, verifica-se que o primeiro representado efetuou 52 contratações e prorrogações de contratos, das quais apenas 10 referiam-se aos setores de serviço público essencial (já que referentes à sobrevivência, saúde e segurança dos munícipes)”, escreveu.

Diante disso, ela ressaltou que, ante os elementos de convicção colhidos, “restou cristalina nos autos a configuração de contratações ilegais em período eleitoral vedado”. 

“Por todo o exposto, o Ministério Público Eleitoral requer que seja a presente representação eleitoral julgada integralmente procedente, com a consequente condenação dos representados Valdir Couto de Souza Júnior, Juliano Rodrigo Marcheti, Roney dos Santos Freitas e da Coligação Caminho Certo, Futuro Seguro, com a aplicação das sanções previstas nos §§ 4º e 5º do art. 73 da Lei 9.504/97 aos representados”, concluiu. 
 

Política

Galipolo: incerteza vai diminuir conforme tarifas dos EUA forem se consolidando

O presidente do Banco Central, voltou a dizer que o mercado internacional segue incerto, principalmente depois do tarifaço

27/08/2025 23h00

Gabriel Galipolo

Gabriel Galipolo Wikipédia

Assim como nos comunicados oficiais da instituição, o presidente do Banco Central, Gabriel Galipolo, voltou a dizer que o mercado internacional segue incerto, principalmente depois do tarifaço proporcionado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciado em 2 de abril. Ele também repetiu que não há qualquer interferência da autoridade monetária sobre o mercado de câmbio, que é flutuante no País.

Galípolo salientou que o câmbio afeta a inflação pelo mecanismo de pass-through. "O Banco Central não tem qualquer tipo de objetivo no câmbio. Ter um câmbio flutuante é uma das principais linhas de defesa da economia brasileira", repetiu, durante palestra na abertura do 33º Congresso e Expo Fenabrave, com o tema "Conectando o Presente e o Futuro", da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), em São Paulo. "O Banco Central só supervisiona e atua pela funcionalidade do mercado", continuou.

Ainda sobre o dólar e o tarifaço, o presidente do BC brasileiro salientou que o País conta com uma economia menos ligada à americana e com uma pauta de exportação mais diversificada. Portanto, era visto como um país que não se beneficiaria tanto de um ciclo de expansão adicional, da exuberância da economia norte-americana, que era esperada pelo mercado com a eleição do republicano.

"Quando começa o ano de 2025 e as discussões sobre tarifa vão escalando, a coisa se inverte. Passa-se a dizer que o país que tem mais dependência da economia americana, se tiver o impacto da tarifa, vai sofrer mais", lembrou. Segundo Galípolo, é cedo para dizer se o que está acontecendo no mundo é algo mais permanente ou mais provisório. "O que a gente está assistindo, por enquanto, que parece estar acontecendo, é o seguinte: há uma dúvida e uma incerteza que vem das decisões de política econômica e comercial dos Estados Unidos. Eu acho que a incerteza vai se reduzindo a partir do momento em que as tarifas vão se consolidando", disse, frisando que, pior do que a tarifa, é a incerteza.

Ao falar das incertezas, o presidente do BC mencionou os impactos sobre a economia, sobre as tomadas de decisão de investimento e até de consumo. Ele apresentou, no entanto, dados que enfatizam a centralidade da economia norte-americana do ponto de vista financeiro: os Estados Unidos representam aproximadamente 25% do PIB no mundo, mais 10% do comércio, 50% dos ativos financeiros e mais de 70% do universo de ativos investíveis. "O mercado de dívida soberana norte-americano, por exemplo, é praticamente 10 vezes o mercado europeu", comparou.

Com essa centralidade dos EUA, conforme Galípolo, e, em especial com o que se espera que vá acontecer com a revolução da inteligência artificial, trata-se de um mercado "praticamente inescapável" para quem quer estar exposto a esse tipo de risco.

