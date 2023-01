Tribunal de Contas de MS oficializa três auditores que substituirão conselheiros afastados

NOVO GOVERNO

A advogada Giselle Marques deve assumir a superintendência do IBAMA e o médico Izaias Pereira da Costa será o diretor-geral do HU de Campo Grande

Em atendimento à solicitação do Diretório Nacional do PT, o diretório estadual do partido em Mato Grosso do Sul já teria definido os nomes da advogada Giselle Marques, que foi candidata da legenda a governador no ano passado, e o do médico Izaias Pereira da Costa para ocuparem os cargos de superintendente do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (IBAMA) e de diretor-geral do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (HU), de Campo Grande (MS).

Pós-doutora em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional pela Uniderp-Anhanguera, de Campo Grande (MS), Giselle Marques é doutora em Direito pela Universidade Veiga de Almeida, do Rio de Janeiro (RJ), e mestre em Direito pela Universidade Gama Filho, do Rio de Janeiro (RJ).

Ela também atua no Conselho Internacional de Estudos Contemporâneos em Pós-Graduação (CONSINTER), bem como consultora jurídica ambiental da Águas Guariroba e vice-presidente da Comissão de Direitos Sociais e Membro da Comissão de Meio Ambiente da Ordem dos Advogados do Brasil em Mato Grosso do Sul (OAB/MS).

Já Izaias da Costa é médico graduado pela Uniderp-Anhanguera, de Campo Grande (MS), membro fundador e diretor da Liga Acadêmica de Clínica Médica e monitor do Laboratório Morfo-Funcional, na disciplina de Histologia.

Após a graduação, ele serviu como oficial médico na Marinha do Brasil e tem experiência em atendimento de urgência e emergência, atuando como médico plantonista da Área Vermelha em Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Atualmente, é médico residente da Clínica Médica do HU, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

Outros nomes

A reportagem do Correio do Estado apurou que os outros nomes mais cotados são os do ex-deputado federal e estadual João Grandão, Lindomar Terena, Lairson Palermo, Tiago Botelho, Gleice Jane, Humberto Amaducci e Marina Ricardo Nunes Viana. Marina, da direção Estadual do MST no Estado, deve assumir a Superintendência do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), Lairson Palermo deve ocupar a Superintendência Regional do Trabalho e Lindomar Terena vai assumir o Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI).

O ex-candidato a senador Tiago Botelho estaria cotado para a direção do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), enquanto João Grandão, Gleice Jane e Humberto Amaducci ainda não definiram quais cargos federais devem ocupar.

Estão em abertos os cargos de superintendentes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Fundação Nacional do Índio (FUNAI), da Polícia Federal (PF), do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), da Agricultura (SFA), bem como a gerência regional da Secretaria do Patrimônio União (SPU) e a direção dos Correios.



