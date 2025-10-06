Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Trump diz ter tido 'ótima' conversa com Lula e promete encontro 'em futuro não tão distante'

A conversa telefônica durou cerca de 30 minutos.

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

06/10/2025 - 13h51
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, avaliou como "ótima" a ligação telefônica que teve com o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, na manhã desta segunda-feira, 6.

Em publicação na Truth Social, o republicano confirmou que discutiu especialmente economia e comércio bilateral, e prometeu se reunir "em um futuro não tão distante" com o brasileiro "tanto no Brasil, como nos EUA".

"Discutimos muitas coisas, mas a conversa foi focada em economia e no comércio entre nossos dois países. Teremos mais discussões", acrescentou Trump, reforçando ter "gostado" da ligação. "Nossos países se sairão muito bem juntos!"

Mais cedo, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República do Brasil (Secom) informou que Lula pediu a Trump a retirada da sobretaxa de 40% imposta a produtos brasileiros e o fim das sanções contra autoridades do País.

A conversa telefônica durou cerca de 30 minutos. Segundo a Secom, os dois líderes devem se reunir durante a Cúpula da Asean, na Malásia, no fim de outubro.
 

Manutenção

Primeira Turma do STF mantém Moro réu por sugerir que Gilmar Mendes vende sentenças

Cármen Lúcia (relatora), Alexandre de Moraes e Flávio Dino votaram contra um recurso do senador

04/10/2025 21h00

Ex-juiz e hoje senador Sergio Moro (União Brasil)

Ex-juiz e hoje senador Sergio Moro (União Brasil) Foto: Gabriela Biló/Folhapress

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria neste sábado,4, para manter o senador Sergio Moro (União-PR) réu por insinuar que o ministro Gilmar Mendes venderia decisões judiciais.

Os ministros Cármen Lúcia (relatora), Alexandre de Moraes e Flávio Dino votaram contra um recurso do senador.

Moro tentava reverter a decisão da própria Primeira Turma, de junho de 2024, que recebeu a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra ele. A PGR pede a condenação do ex-juiz por calúnia.

O julgamento ocorre no plenário virtual do STF. Nesta modalidade, os ministros registram os votos em uma plataforma online, sem debate em tempo real sobre o processo. Estão pendentes os votos de Luiz Fux e Cristiano Zanin.

A defesa do senador apresentou "embargo de declaração" - modalidade de recurso que serve para esclarecer ou questionar detalhes da decisão, mas não para reverter o mérito.

Os ministros rejeitaram o recurso com base em argumentos processuais. Para Cármen Lúcia, relatora do processo, "a pretensão do embargante é rediscutir matéria".

"Não há omissão na decisão embargada. A via recursal escolhida não se presta para renovação de julgamento que se efetivou regularmente", justificou a ministra em seu voto.

"O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de ponto obscuro, omisso ou contraditório ou corrigir erro material, mas somente modificar o conteúdo do julgado, para fazer prevalecer a tese do embargante", acrescentou Cármen Lúcia.

O processo foi aberto com base em um vídeo que repercutiu nas redes sociais em abril de 2023. Na gravação, Sergio Moro afirma: "Não, isso é fiança, instituto... pra comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes".

O senador se desculpou pela declaração. A defesa afirma que foi uma "brincadeira infeliz" e que não foi Moro quem editou e espalhou o vídeo nas redes.

O vídeo foi gravado quando ele ainda não era senador, mas os ministros decidiram que, como a gravação veio a público durante o exercício do mandato, o STF tem competência para julgar o caso

O recebimento da denúncia deflagra o processo criminal. Não há data prevista para o julgamento do mérito.

Postura

Há convicção de que teremos próximos passos na relação com os EUA, diz Alckmin

Para ministro, há "uma avenida pela frente para aumentar investimentos recíprocos e complementaridade econômica"

04/10/2025 20h00

Vice-presidente Geraldo Alckimin

Vice-presidente Geraldo Alckimin Foto: Divulgação

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse que ainda não há data definida para a reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o presidente americano, Donald Trump, para discutir o tarifaço imposto pelos EUA aos produtos brasileiros.

Na manhã deste sábado, 4, Alckmin, ao lado do ministro dos Transportes, Renan Filho, visitou uma concessionária Hyundai em Brasília. Em conversa com a imprensa, Alckmin destacou que, depois de lançadas as tarifas, as alíquotas da celulose, ferro-níquel e herbicida foram zeradas e as tarifas a produtos como madeira serrada foram reduzidas.

"Se a gente somar tudo isso, dá US$ 1,7 bilhão", disse. "Então, tivemos alguns avanços. Eu acho que o encontro do presidente Lula com o presidente Trump em Nova York foi importante. Nós temos muita convicção de que teremos próximos passos. E não há razão para ter essa tarifa, porque os Estados Unidos é superavitário. Eles vendem mais para a gente do que nós para eles".

Para Alckmin, há "uma avenida pela frente para aumentar investimentos recíprocos e complementaridade econômica". Sobre as expectativas de encontro entre os dois presidentes Alckmin disse apenas: "Vamos aguardar".

O vice-presidente contou que tem conversado com o secretário (do Comércio dos EUA) Howard Lutnick. "Também conversei com o chefe do USTR (o Escritório Comercial americano), o embaixador Jamieson Greer. Conversas boas, positivas. Vamos aguardar que as coisas estão caminhando."

Alckmin disse que ainda não estão marcadas novas conversas com autoridades americanas. "Eu fui professor de cursinho para medicina de química. A química é uma ótima solução", acrescentou, fazendo referência à fala de Trump, que disse ter havido "química" com Lula no encontro entre os dois líderes na Assembleia-Geral da ONU.

Encontro em NY ‘distensionou’ a relação, diz ministro

O ministro dos Transportes, Renan Filho, disse que as negociações do Brasil com os Estados Unidos em torno do tarifaço estão avançando, mas problemas locais e agendas paralelas no país de Donald Trump atrasaram o cronograma. Segundo ele, o shutdown sempre atrapalha os EUA e suas relações comerciais, porque o país fica paralisado.

"O fato é que o diálogo tem que acontecer pela diplomacia para fazer o que o Ulysses Guimarães dizia, uma reunião desse nível tem que ser arrumada. Mas a gente está indo bem", disse. Ao lado do vice-presidente Geraldo Alckmin, Renan Filho visitou neste sábado uma concessionária Hyundai, em Brasília.

O ministro ainda citou o plano anunciado pelo presidente Donald Trump para cessar-fogo na Faixa de Gaza: "Teve o plano americano para a pacificação da Faixa de Gaza que o Brasil apoiou. São muitas agendas paralelas. Você imagina que a agenda brasileira é complexa, imagina a americana. Então, tem que conciliar tudo isso".

Sobre o local para a reunião entre os dois líderes, ele disse: "O presidente (Lula) terá uma agenda internacional agora e pode, inclusive, haver uma convergência da agenda internacional do presidente Trump. Isso pode acontecer lá fora (do Brasil), pode acontecer lá nos Estados Unidos, mas está sendo costurado". Ele frisou que o encontro entre Lula e Trump em Nova York em setembro "distensionou" a relação.

"O fato é que, do tarifaço para cá, em nenhum momento houve retrocesso. Sempre a notícia é: retirou isso, retirou isso, retirou isso. Agora nós temos a MP 1.303, que está em tramitação no Congresso Nacional, que vai ser fundamental também para criar uma alternativa para os setores que ainda estão incluídos com as tarifas mais elevadas. Então acho que tem caminho e, como disse o presidente, vamos aguardar", finalizou.

