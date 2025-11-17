Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

Tráfico

Trump: Não descarto presença de tropas na Venezuela ou ataque no México para combater tráfico

"Não descarto nada", disse, durante uma coletiva

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

17/11/2025 - 22h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira, 17, que não descarta o envio de tropas à Venezuela e vinculou a crescente presença militar americana no Caribe ao combate ao narcotráfico.

"Não descarto nada", disse, durante uma coletiva, em evento para discutir organização da Copa do Mundo FIFA em 2026.

"Só precisamos resolver a questão do tráfico", completou o republicano, acrescentando que "não é fã do governo venezuelano"

Questionado sobre a escalada de tensões na fronteira com o México, Trump afirmou que, se fosse necessário atacar o país para conter o fluxo de drogas, não terá problemas com isso.

Ele também declarou que "teria orgulho" de atacar "fábricas de drogas" na Colômbia, embora não tenha planos imediatos para tal.

Na área econômica, Trump voltou a defender sua política tarifária, afirmando que os EUA "levantaram muito dinheiro com tarifas" e que, sem elas, o país "estaria com problemas". Segundo ele, o governo pretende distribuir dividendos tarifários na segunda metade de 2026.

O presidente também argumentou que as tarifas têm impulsionado o retorno da indústria de semicondutores aos EUA. "Teremos uma grande fatia do mercado de fabricação de chips em um ano", afirmou.

Ao comentar a discussão na Câmara sobre a divulgação de arquivos relacionados ao caso Jeffrey Epstein, Trump disse estar "tranquilo" e que apoia a abertura dos documentos.

"Eu não estava todo o tempo com Epstein", declarou. "Os democratas eram os amigos dele. Isso é um problema deles", acrescentou.

Durante a coletiva, Trump também anunciou que torcedores estrangeiros com ingresso comprado para a Copa do Mundo de 2026 em território americano terão prioridade na emissão de vistos, embora não tenha sinalizado qualquer mudança na política de requisitos de imigração.

TRANSPARÊNCIA

TCE tem até dezembro para padronizar controle sobre os recursos de emendas

A Corte de Contas de MS já está elaborando uma minuta de resolução para atender à decisão do ministro Flávio Dino, do STF

17/11/2025 08h20

Compartilhar
Reunião do colegiado de conselheiros do TCE-MS para tratar da nova determinação do STF

Reunião do colegiado de conselheiros do TCE-MS para tratar da nova determinação do STF Denilson Secreta / TCE-MS

Continue Lendo...

Após o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar, no fim de outubro, que os estados, o Distrito Federal e os municípios sigam o modelo federal de transparência e rastreabilidade das emendas parlamentares consolidado a partir de determinações da Corte de Justiça, a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) encaminhou, no dia 4, nota recomendatória ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) para padronizar a atuação em relação à fiscalização da execução dos recursos advindos desses meios.

Durante reunião do colegiado de conselheiros do TCE-MS realizada na semana passada, que contou com a presença do presidente, conselheiro Flávio Kayatt, a diretora de Controle Externo da Corte de Contas, Valéria Saes Cominale Lins, explicou que será preciso alinhar o entendimento sobre as novas determinações nacionais e propor ações concretas que reforcem a atuação do Tribunal na fiscalização e na orientação aos jurisdicionados.

Em entrevista ao Correio do Estado, ela explicou que o TCE-MS já iniciou o trabalho de elaboração de uma minuta de resolução nos moldes recomendados pela Atricon para que haja uma padronização nacional sobre o tema.

“A Corte de Contas de Mato Grosso do Sul precisa editar, até o dia 31 de dezembro deste ano, atos normativos internos que garantam transparência, rastreabilidade e prestação de contas detalhada dos recursos recebidos por meio dessas emendas”, explicou, completando que se trata de atender à decisão do ministro Flávio Dino.

Valéria Lins pontuou que a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e as Câmaras Municipais dos 79 municípios do Estado terão de começar a cumprir a resolução que está em elaboração pelo TCE-MS a partir de 1º de janeiro de 2026, como determinou o ministro do STF, ou seja, caberá à Corte de Contas e ao Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) a adoção de providências para assegurar que a execução das emendas, no âmbito dos entes federativos, siga o mesmo parâmetro do Congresso Nacional a partir do Orçamento de 2026.

A decisão foi tomada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 854, na qual o STF declarou a inconstitucionalidade do chamado “orçamento secreto” e determinou a adoção de medidas para garantir a transparência e a rastreabilidade dos recursos federais provenientes de emendas parlamentares. Muitas das medidas foram consolidadas com a edição da Lei Complementar nº 210/2024.

“Apresentamos na reunião do colegiado de conselheiros do TCE-MS um plano de ação para o cumprimento da decisão do ministro Flávio Dino com relação às emendas parlamentares. O normativo precisa ser aprovado até o fim deste ano, além das fiscalizações que terão que ser feitas para verificar a execução das emendas”, comentou.

Entre as medidas propostas pela diretora de Controle Externo do TCE-MS estão a edição de uma resolução normativa específica, a inclusão de ação dedicada às transferências especiais no Plano Anual de Fiscalização (PAF) de 2026, o aprimoramento do sistema e-Sfinge para rastreabilidade dos repasses e o fortalecimento das auditorias temáticas e capacitações voltadas aos jurisdicionados.

Pela resolução que a Corte de Contas de MS está elaborando, serão fiscalizadas as emendas parlamentares, de bancada, de comissão e individuais da Assembleia Legislativa e das 79 Câmaras Municipais.

Assine o Correio do Estado

BRASIL

Governo Lula gastou R$ 345 mil para buscar de FAB ex-primeira-dama do Peru

A ex-primeira-dama desembarcou em Brasília em abril deste ano após uma aeronave buscá-la em Lima

16/11/2025 21h00

Compartilhar
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva FOTO: CanalGov/Reprodução

Continue Lendo...

O governo do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, desembolsou R$ 345 mil na operação de transporte da ex-primeira-dama do Peru Nadine Heredia ao Brasil para fins de asilo diplomático. Heredia foi condenada a 15 anos de prisão pela Justiça peruana em uma ação de corrupção, originada da Operação Lava Jato.

A ex-primeira-dama desembarcou em Brasília em abril deste ano após uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) buscá-la em Lima.

O translado envolveu R$ 318 mil em custos logísticos, como combustível, manutenção e horas de voo, outros R$ 19 mil em taxas aeroportuárias de handling e R$ 7,5 mil em diárias para a tripulação.

A aeronave utilizada foi um jato E-135 Shuttle (VC-99C), que partiu de Brasília rumo a Lima com paradas técnicas em Curitiba.

Os custos e detalhes do deslocamento foram obtidos pelo deputado Marcelo Van Hattem (Novo-RS) por meio de um requerimento de informação ao Ministério da Defesa.

A FAB informou ao parlamentar que a solicitação de envio do avião para Lima partiu do presidente Lula, por meio de um ofício expedido no dia 15 de abril deste ano via Ministério das Relações Exteriores. Ainda de acordo com a Força Aérea, não foi realizada estimativa prévia dos custos da missão.

Heredia é mulher do ex-presidente do Peru Olanto Humala, também condenado a 15 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Diferentemente da esposa, Humala foi preso após comparecer a uma audiência.

Ao tomar conhecimento da prisão do marido, a ex-primeira-dama faltou à audiência no tribunal e se dirigiu à embaixada brasileira com o filho Samir Mallko Ollanta Humala Heredia.

Nadine Heredia deu entrada na Embaixada do Brasil em Lima, com pedido de asilo diplomático, logo após o anúncio da sentença.

Em coordenação com o governo peruano, o governo Lula concedeu o asilo, e ela obteve um salvo-conduto para deixar o país

Segundo o Ministério Público, Humala e Nadine Heredia teriam recebido recursos de forma ilícita em operações da construtora Odebrecht (atualmente Novonor), que atuava no país vizinho em grandes obras públicas.

Além disso, também teriam sido destinatário de dinheiro enviado para campanhas eleitorais, pela ditadura chavista na Venezuela.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Evento reúne 50 brechós com 15 mil itens a partir de R$ 2,00
CAMPO GRANDE

/ 11 horas

Evento reúne 50 brechós com 15 mil itens a partir de R$ 2,00

2

Beleza B+: Os cortes mais pedidos nos salões para a primavera-verão 2025
Correio B+

/ 2 dias

Beleza B+: Os cortes mais pedidos nos salões para a primavera-verão 2025

3

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2849, sexta-feira (14/11): veja o rateio
LOTERIAS

/ 2 dias

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2849, sexta-feira (14/11): veja o rateio

4

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 17 e 23 de novembro. O sucesso pode chegar...
Correio B+

/ 1 dia

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 17 e 23 de novembro. O sucesso pode chegar...

5

Capa da semana B+: Entrevista exclusiva com a empresária e ícone da TV portuguesa Bruna Gomes
Correio B+

/ 1 dia

Capa da semana B+: Entrevista exclusiva com a empresária e ícone da TV portuguesa Bruna Gomes

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: O que muda no Direito Previdenciário com o salário-paternidade?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: O que muda no Direito Previdenciário com o salário-paternidade?

Leandro Provenzano: Hora de tirar sua holding patrimonial do papel
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Leandro Provenzano: Hora de tirar sua holding patrimonial do papel
Comércio Internacional de Mato Grosso do Sul: Rota Bioceânica
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Comércio Internacional de Mato Grosso do Sul: Rota Bioceânica

Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 07/11/2025

Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?