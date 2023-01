TSE dá prazo de 5 dias para resposta de Bolsonaro sobre fala contra eleição

Saídas

Ministério já mexeu em distrital da saúde indígena; agora, demitiu 3 coordenadores da Funai: em Campo Grande, Dourados e Ponta Porã

Publicado em edição extra do Diário Oficial da União, ontem à noite, segunda-feira (23), a exoneração de três servidores que atuavam na Funai, a agora Fundação Nacional dos Povos Indígenas, em Mato Grosso do Sul. Também ontem, foi demitido o coordenador distrital da saúde indígena, em MS, Luiz Antônio de Oliveira Júnior.

As substituições ocorrem desde domingo passado, assim que o presidente Lula foi ao estado de Roraima onde viu de perto a tragédia Yonomanmi, povo indígena com históricos de crianças que têm sido internadas por desnutrição.

No Diário Oficial da União aparecem as exonerações de Tatiana Marques Garcia, que ocupava cargo de Coordenadora Regional da Funai, em Campo Grande.

Também foi exonerado Valdir Roloff, que chefiava a Funai, em Dourados e José Patta Moreira, que conduzia a fundação em Ponta Porã.

As portarias com as demissões foram assinadas por Rui Costa, o ministro da Casa Civil do governo de Lula.

Em reunião no ministério da Defesaq,, em Brasília, disse Costa:

“Vocês têm acompanhado, desde que assumimos, um número grande de troca de pessoas, e assim seguirá. E vocês vão ver essas trocas mais intensas a partir do dia 23 [nesta segunda], quando eu diria que roda a chave no sistema para que os novos ministérios passem a existir nos sistemas eletrônicos e digitais do governo”.

A substituições, segundo o ministro devem ser impostas em todos os ministérios. Em Brasília, as seguidas trocas, as exonerações, no caso, têm sido chamadas de "desbolsonarização".

