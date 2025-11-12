Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

POLÍTICA

Valdemar Costa Neto anuncia pré-candidatura de Capitão Contar ao Senado

Com a filiação de Contar ao Partido Liberal, a estratégia da sigla no Estado é consolidar a direita no Congresso Nacional

João Pedro Flores

12/11/2025 - 19h15
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Valdemar Costa Neto, presidente nacional do Partido Liberal (PL), anunciou, por meio de suas mídias sociais, a filiação e a pré-candidatura do Capitão Contar ao Senado Federal. Com isso, há chances do ex-deputado estadual fazer "dobradinha" com o ex-governador Reinaldo Azambuja, ao cargo de senador nas eleições de 2026.

"Ele aceitou o convite que fiz para disputar o Senado pelo PL, com o apoio do nosso presidente Jair Bolsonaro. A volta dele à família PL reforça o nosso time e mostra ainda mais a força do projeto que queremos para o futuro do povo sul-mato-grossense e do Brasil" disse Valdemar na publicação.

O presidente do partido fez questão de ressaltar no post que Contar foi o deputado estadual mais votado na história de Mato Grosso do Sul, com 78.390 votos em 2018.

No entendimento do Capitão Contar, "será vital a direita ocupar espaços nas Câmaras Alta (Senado) e Baixa (Câmara dos Deputados) em Brasília, pois, se Lula for reeleito, somente um Congresso Nacional forte salvará o País de um caos ainda maior".

O ex-parlamentar comenta que é necessário fortalecer o Congresso Nacional com dois senadores. “Direita isolada é um risco, por isso, entendo a preocupação de partidos como o PL em tentar fazer dois senadores para consolidar esse fortalecimento do Congresso Nacional”, comentou.

Para Capitão Contar, é provável que em Mato Grosso do Sul sejam eleitos dois senadores da direita. Além disso, relata que os eleitores mais conservadores terão de entender a importância dessa estratégia e talvez aceitar que a direita isolada pode abrir brechas para a esquerda crescer.

Assine o Correio do Estado

ENCRUZILHADA

Baleia Rossi banca pré-candidatura de Simone por MS e André nega apoiar presidente Lula

O presidente nacional do MDB garantiu que a ministra disputará o Senado Federal por Mato Grosso do Sul

12/11/2025 13h20

Compartilhar
O presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, durante entrevista a programa da Jovem Pan

O presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, durante entrevista a programa da Jovem Pan Reprodução

Continue Lendo...

O presidente nacional do MDB, deputado federal Baleia Rossi (São Paulo), reacendeu, durante entrevista concedida ao programa Direto ao Ponto, da Jovem Pan News, na segunda-feira, a polêmica sobre por qual estado a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, sairá candidata ao Senado Federal nas eleições gerais do próximo ano.

Desde o ano passado, Simone Tebet é cotada para ser candidata à Câmara Alta pelo estado de São Paulo, mesmo tendo domicílio eleitoral em Mato Grosso do Sul, onde construiu toda a sua trajetória política e estado pelo qual deseja disputar o pleito de 2026, conforme entrevistas já concedidas ao Correio do Estado sobre o assunto.

No entanto, ao debater o cenário da política nacional, com foco na dinâmica do Congresso Nacional e o papel do MDB na governabilidade, Baleia Rossi foi perguntado sobre a real possibilidade de a ministra do Planejamento e Orçamento ser candidata ao Senado pelo partido no estado de São Paulo e fez questão de negar tal possibilidade. 
“A Simone Tebet é um dos grandes e qualificados quadros do MDB. Fez sua vida política em Mato Grosso do Sul. Foi prefeita de Três Lagoas (MS), foi deputada estadual, vice-governadora e senadora. Nunca escutei da boca da Simone a vontade de sair do seu Estado”, justificou o presidente nacional do MDB.

O deputado federal ainda acrescentou que fazia questão de registrar que a história de Tebet ser candidata por São Paulo não procedia. “Porque às vezes, você cria um problema e todo mundo é um pouco bairrista, né? Todo mundo tem as suas lideranças e quer que as suas lideranças prosperem”, analisou.

Ele completou que, no seu entendimento, “Simone será candidata ao Senado por Mato Grosso do Sul e tem grande chance de vitória, porque é um quadro que, voltando ao Senado, vai qualificar o debate e vai qualificar o próprio Senado da República”.

Baleia Rossi explicou que essa questão de mudança de estado para se candidatar a um cargo eletivo “é algo que, inclusive, pode até prejudicar as possibilidades futuras de disputa dela”. 

“Por quê? Porque pode parecer que ela está virando as costas para o estado dela e não é verdade. Ela tem feito um trabalho muito forte, inclusive como ministra do Planejamento e Orçamento, por Mato Grosso do Sul”, argumentou.

Para encerrar o assunto, o presidente nacional do MDB comentou que o fato precisa ser esclarecido porque claramente existe uma especulação a respeito da candidatura de Simone Tebet. 

“É natural que isso ocorra, principalmente quando uma figura pública toma a dimensão que a Simone tomou, mas, no MDB, e pelo que eu já conversei com ela, há uma grande possibilidade dela disputar o Senado no estado dela, que é Mato Grosso do Sul”, concluiu. 

Repercussão

O Correio do Estado procurou o ex-governador André Puccinelli, presidente de honra do MDB em Mato Grosso do Sul, para repercutir as declarações de Baleia Rossi de que a ministra de Planejamento e Orçamento será candidata ao Senado Federal pelo partido em Mato Grosso do Sul e, no princípio, ele considerou que fosse fake news. 

“É fake e, pelo o que eu saiba, o Baleia não falou nada sobre isso. As notícias sobre isso devem ser erradas e obtidas em Brasília não do ‘Japa’ – braço direito do Baleia”, afirmou à reportagem, porém, ao receber o link da entrevista do presidente nacional do MDB à Jovem Pan e constatar a veracidade da declaração, disse apenas: “então ok”.

Ao ser questionado sobre o reflexo desse posicionamento de Baleia Rossi sobre o MDB de Mato Grosso do Sul, que já se posicionou publicamente contra a candidatura de Simone Tebet ao Senado pelo Estado devido ao apoio dela ao presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o ex-governador foi categórico: “o MDB não apoia Lula aqui em Mato Grosso do Sul, vamos aguardar para ver”.

André Puccinelli também negou que, com a imposição da executiva nacional do MDB para a candidatura da ministra ao Senado pelo partido no Estado, provocaria uma debandada da legenda. 

“Não sairemos do MDB”, garantiu. “Vamos aguardar o resultado final. Você vai ver que o cenário do MDB em Mato Grosso do Sul será o de não apoiar Lula”, avisou.

Na verdade, caso Simone saia mesmo candidata ao Senado pelo MDB de Mato Grosso do Sul, não terá o apoio dos caciques da legenda, que já fecharam questão em torno da candidatura do ex-governador Reinaldo Azambuja (PL) ao Senado, bem como apoiar a reeleição do governador Eduardo Riedel (PP) e o candidato a presidente da República que a direita lançar.

Portanto, a ministra de Planejamento e Orçamento terá um palanque independente e dificilmente poderá subir no palanque de Riedel, mesmo já tendo declarado apoio à reeleição do governador, pois ele estará na oposição a Lula.
Entretanto, diferentemente de Puccinelli, outras lideranças emedebistas consideraram a fala de Rossi equivocada e acreditam que, na verdade, o presidente nacional do MDB está se livrando de um problema ao bancar a candidatura de Simone em Mato Grosso do Sul ao invés de São Paulo.

Afinal, no estado vizinho, o partido já se posicionou contra Lula e que está fechado com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que ajudou na reeleição do prefeito Ricardo Nunes (MDB). (DP)

FIM DOS ATRITOS

Tereza e Rose confirmam pacificação de partidos e manutenção de federação

O PP e o União Brasil têm até abril do próximo ano para que a Federação União Progressista seja homologada pelo TSE

12/11/2025 08h20

Compartilhar
Ao centro, Tereza Cristina e Rose Modesto, ladeadas por Santullo, Gerson Claro e Professor Riverton

Ao centro, Tereza Cristina e Rose Modesto, ladeadas por Santullo, Gerson Claro e Professor Riverton Reprodução

Continue Lendo...

O risco de a Federação União Progressista, formada pelos partidos PP e União Brasil, acabar antes mesmo da homologação pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está descartado, conforme garantiram ao Correio do Estado as presidentes estaduais das duas legendas em Mato Grosso do Sul, a senadora Tereza Cristina e a ex-deputada federal Rose Modesto.

A consolidação da federação estava ameaçada em função do desentendimento público entre o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), e o presidente nacional do PP, senador Ciro Nogueira (RN), porém, na última semana, o posicionamento contrário à aliança perdeu força, pacificando a questão.

Presidente estadual do PP, Tereza Cristina garantiu que a Federação União Progressista está mantida. “Foram só fofocas dos descontentes”, assegurou a parlamentar, completando que a federação levou muito tempo para ser gestada e poder chegar ao ponto de ser anunciada.

“Ela ainda não foi homologada pelo TSE, mas está em vias de ser. A federação veio para ficar. Enquanto ela não estiver homologada, pode acontecer [de não ser formalizada], mas eu acho difícil. Isso são acomodações que vão sendo feitas ao longo desse período até a definição”, afirmou.

Rose Modesto, presidente estadual do União Brasil, também confirmou que está tudo pacificado dentro da federação. “O presidente nacional do União Brasil, Antonio Rueda, me garantiu que já está tudo resolvido”, assegurou, completando que as articulações dos dois partidos em Mato Grosso do Sul para as eleições de 2026 continuam normalmente.

BAIXAS

Apesar de pacificado nacionalmente, o conflito entre Caiado e Ciro Nogueira, que surgiu porque os dois líderes têm planos distintos para o próximo ano, já que o primeiro busca viabilizar sua candidatura à Presidência da República, enquanto o segundo sinaliza disposição para compor como vice-presidente em uma eventual chapa liderada pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), provocou baixas e acirrou disputas regionais, provocando desfiliações e desconfiança entre dirigentes.

Dirigentes nacionais dos dois partidos reconheceram as dificuldades, mas avaliaram que desfiliações e debandadas são naturais quando duas legendas grandes se unem e que, ao mesmo tempo que há saídas, novos quadros serão atraídos para os dois partidos.

Em uma federação, os partidos precisam ter a mesma posição nas eleições municipais, estaduais e para a Presidência por no mínimo quatro anos. Em troca, somam forças no Fundo Partidário, no Fundo Eleitoral, no tempo de propaganda e nas bancadas no Congresso Nacional, tornando-se um grupo influente e decisivo nas principais disputas eleitorais do País.

O pedido para que a aliança seja formalizada está em estágio inicial e ainda não há um relator definido no TSE. Para valer em 2026, a federação precisa ter o aval da Corte pelo menos seis meses antes da eleição, ou seja, em 4 de abril do ano que vem. A perspectiva dos dirigentes dos partidos é de que a autorização saia até lá.

Mesmo com as disputas regionais, as cúpulas nacionais das duas legendas dizem que a federação vai se concretizar e que a aliança entre União Brasil e PP será benéfica para as duas legendas.

Ex-prefeito de Salvador (BA) e vice-presidente do União Brasil, ACM Neto rechaça a hipótese de a federação não se concretizar. “A discussão em relação à federação é fato superado. Agora, é a gente avaliar como fortalecer os projetos para 2026 em todo o Brasil. Não há nenhuma hipótese de reversão dessa decisão”, afirmou.

Integrantes envolvidos nas negociações para a federação admitem que houve um atraso para que a documentação fosse enviada ao TSE, mas dizem que isso ocorreu por problemas burocráticos de validação de assinaturas e que, agora, a única etapa restante é o aval da Justiça Eleitoral para que a aliança saia do papel. 

Além do aval da Corte, a federação ainda precisa cumprir uma série de exigências formais, entre elas, unificação de estatutos, distribuição de recursos do Fundo Partidário e definição de comando nas 27 unidades federativas.

Na cúpula da sigla, o desarranjo é visto pela ótica da disputa eleitoral. A insatisfação de Caiado, por exemplo, poderia ser explicada pela intenção do governador de ser candidato à Presidência a qualquer custo. Isso será mais difícil com a federação das siglas.

Há uma expectativa de que o governador, que tem relação antiga de proximidade com a cúpula do União Brasil, entre em acordo com os colegas de partido, não peça desfiliação e seja convencido a aceitar a federação com o PP.

“Essa tentativa de federação está levando à perda de deputados e a conflitos internos na maioria dos estados. Deveria se refluir, já que ainda está em fase de noivado, sem homologação. O mais prudente seria rever o processo e continuar aliados, respeitando as características de cada estado”, disse Caiado, que, sem o apoio de ACM Neto, perdeu força dentro da aliança para tentar implodir a federação.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3536, terça-feira (11/11)
Loterias

/ 23 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3536, terça-feira (11/11)

2

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2939, terça-feira (11/11)
Loterias

/ 23 horas

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2939, terça-feira (11/11)

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 6876, terça-feira (11/11)
Loterias

/ 23 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6876, terça-feira (11/11)

4

A IA jogaria estes números: o que a inteligência artificial aposta na Mega da Virada
Economia

/ 2 dias

A IA jogaria estes números: o que a inteligência artificial aposta na Mega da Virada

5

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1140, terça-feira (11/11)
Loterias

/ 23 horas

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1140, terça-feira (11/11)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Comércio Internacional de Mato Grosso do Sul: Rota Bioceânica
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Comércio Internacional de Mato Grosso do Sul: Rota Bioceânica

Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?
Leandro Provenzano: Distrato em Imóvel Multipropriedade
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Leandro Provenzano: Distrato em Imóvel Multipropriedade
Dinâmica Empresarial em Campo Grande e MS: uma análise (2024-2025)
Exclusivo para Assinantes

/ 04/11/2025

Dinâmica Empresarial em Campo Grande e MS: uma análise (2024-2025)