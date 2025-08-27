Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

ELEIÇÕES 2026

Valdemar Costa Neto reafirma apoio a Riedel e aliança com Centrão no Estado

O presidente nacional do PL reforçou que cumprirá acordo e não lançará candidato a governador em Mato Grosso do Sul

Daniel Pedra

Daniel Pedra

27/08/2025 - 08h30
Na segunda-feira, em entrevista exclusiva ao Correio do Estado, o presidente da comissão executiva nacional do PL, Valdemar Costa Neto, descartou que o partido terá candidato a chefe do Executivo em Mato Grosso do Sul, reforçou o apoio à reeleição do governador Eduardo Riedel (PP) e anunciou aliança com partidos do Centrão no Estado para as eleições de 2026.

Durante uma conversa com a reportagem, ele assegurou que o PL no Estado, que deve ser comandado pelo ex-governador Reinaldo Azambuja (PSDB) a partir da primeira quinzena de setembro, cumprirá o acordo firmado com Riedel e com Azambuja no ano passado, quando decidiu apoiar a candidatura do deputado federal Beto Pereira (PSDB) a prefeito de Campo Grande.

“Lógico que vamos apoiar a reeleição do governador Riedel, pois ele é nosso candidato aí em Mato Grosso do Sul. Nós já tínhamos definido isto na aliança que fechamos no ano passado para disputar a Prefeitura de Campo Grande, com ele estando filiado ao PL ou não”, garantiu Valdemar Costa Neto ao Correio do Estado.

O presidente nacional do PL também fez questão de negar que o partido vai buscar expulsar a ala de centro para se tornar 100% ideológico e conservador. 

“Pelo contrário, é uma furada essa história que saiu na mídia nacional. Nós temos deputados federais do perfil mais pragmático, ligados ao centro, e vamos continuar com eles”, declarou, completando que, nesse sentido, pretende, aqui no Estado, fazer alianças com partidos do centro para as eleições de 2026.

No entanto, ele assegurou que cada vez mais o partido pretende se firmar como conservador e de direita, porém, isso não inviabiliza aproximação com partidos de centro e de centro-direita, a exceção é e continuará sendo não se aproximar da esquerda jamais.

MALAS PRONTAS

Depois de comunicar, no dia 19, a saída do PSDB ao presidente nacional do partido, Marconi Perillo, para ingressar no PL, o ex-governador Reinaldo Azambuja revelou que deve assinar a fichar de filiação na primeira quinzena de setembro.

“Alinhei com o Perillo que os três deputados federais do PSDB, Beto Pereira, Dagoberto Nogueira e Geraldo Resende, vão continuar na sigla para disputar a reeleição em 2026”, informou Azambuja ao Correio do Estado.

No entanto, ele disse que os deputados estaduais filiados ao PSDB devem trocar de legenda para tentar a reeleição no próximo ano. “Por enquanto, quem está certo de me acompanhar é a deputada estadual Mara Caseiro, que sairá candidata a deputada federal. Os demais não definiram ainda”, revelou.

Sobre os prefeitos, Azambuja contou que alguns devem acompanhá-lo, outros vão permanecer na legenda e os demais vão para outros partidos, até para darem suporte aos vereadores, que não terão janela partidária até 2028.

Os planos do ex-governador no PL são tentar a eleição para o Senado e aumentar a bancada de deputados federais do partido, que hoje tem apenas os parlamentares Rodolfo Nogueira e Marcos Pollon, e o projeto de Azambuja é chegar até pelo menos três.
O acordo firmado entre Azambuja e o ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro (PL) no ano passado tem como objetivo principal eleger senadores e deputados federais para aumentar a força do partido no Congresso Nacional.

A finalidade, com isso, é ajudar na Câmara dos Deputados uma possível administração da direita no Palácio do Planalto e ter maioria no Senado para afastar o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal (STF).

Bolsonaro entende que, dominando o Congresso Nacional, também pode controlar o Poder Executivo, pois, apesar de o Brasil ter um regime presidencialista, guarda muitos trejeitos de um parlamentarismo.

No entanto, o foco do ex-presidente é ter força nas duas Casas de Leis para aprovar uma anistia irrestrita aos condenados pelos atos do 8 de Janeiro de 2023 na Praça dos Três Poderes, em Brasília (DF).

Política

Simone integra equipe de Alckmin em viagem ao o México para driblar tarifaço de Trump

O vice-presidente viaja com a comitiva nesta terça-feira (26) para fortalecer as relações entre os países e ampliar laços comerciais

26/08/2025 15h30

Simone e Alckmin vão ao o México em viagem comercial

Simone e Alckmin vão ao o México em viagem comercial Divulgação/Folha

Uma comitiva do Governo Federal embarca nesta terça-feira (26) para o México, a fim de fortalecer as relações políticas e ampliar laços comerciais e de investimentos entre o Brasil e o México, as duas maiores economias da América Latina. O objetivo da missão é ampliar e fortalecer as relações entre os paises após o tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump. 

O grupo é composto por representantes de ministérios e de instituições. Entre eles, faz parte da comitiva a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. 

“Nosso objetivo é esse, lutar por soberania nacional, defender o nosso País fazendo parceria com esse grande parceiro que é o México. Nós temos muito a oferecer a eles como balança comercial e eles também têm muito a oferecer a nós”, disse a ministra sul-mato-grossense.

O ponto alto da agenda é o encontro com a presidenta do México, Claudia Sheinbaum, no Palácio Nacional do país na quinta-feira (28), que deve reforçar o diálogo entre os governos e a parceria estratégica na região. 

“O México é um parceiro importante para o Brasil. A visita é uma oportunidade estratégica para aprofundarmos nosso diálogo político e, principalmente, para abrirmos novas frentes de comércio e investimento que gerarão prosperidade para nossos povos”, afirmou o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que lidera a missão. 

Ele também ressalta que os encontros com o governo e com os setores privados do país são para “destravar oportunidades em áreas como indústria, agronegócio e saúde, fortalecendo a integração produtiva regional”. 

Além de Tebet, fazem parte da comitiva o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro; e a secretária-geral do Ministério das Relações Exteriores, Maria Laura da Rocha.

Também participam os presidentes da ApexBrasil, Jorge Viana; da Conab, Edegar Pretto; da Anvisa, Leandro Safatle; e representantes do Ministério da Saúde, Fiocruz e Instituto Butantan; além de empresários e da Confederação Nacional da Indústria (CNI).

A agenda da viagem é extensa, com encontros com empresários e ministros. No segundo dia, Alckmin receberá as Chaves da Cidade do México das mãos da Chefe de Governo, Clara Brugada Molina.

Depois, se encontrará com a presidenta do México para debater negociações comerciais, segurança alimentar e transição energética. A missão se encerrará no evento Associação Brasileira de Proteína Animal. 

Parceiros

Em 2024, o comércio entre Brasil e México somou R$13,6 bilhões. As exportações brasileiras totalizaram US$7,8 bilhões, com destaque para as vendas de automóveis de passageiros, com total de US$715,4 milhões; carnes de aves e miudezas, US$563,7 milhões; e veículos para transporte de mercadorias, com valor total de US$ 507 milhões. 

A importação de produtos mexicanos totalizou US$5,8 bilhões, com destaque para partes e acessórios de veículos (US$849 milhões), automóveis de passageiros (US$757,8 milhões) e automóveis para transporte de mercadorias (US$264,2 milhões). 


 

126 anos

Riedel parabeniza Campo Grande, mas não comparece ao desfile de 26 de agosto

Prefeita Adriane Lopes, que é agora é companheira de partido do governador, disse que fez o convite, mas não soube o motivo do não comparecimento

26/08/2025 11h15

Governador não esteve no palanque montado para políticos e autoridades

Governador não esteve no palanque montado para políticos e autoridades Foto: Paulo Ribas / Correio do Estado

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), não compareceu ao desfile cívico-militar em comemoração aos 126 de Campo Grande, nesta terça-feira (26). No palanque montado para autoridades e políticos, estavam a prefeita Adriane Lopes, vereadores, deputados e o senador Nelsinho Trad.

Questionada sobre o motivo do não comparecimento do governador, a prefeita disse não saber, mas que o convite foi feito. Ambos são agora companheiros de partido, após Riedel se filiar ao PP no dia 15 de agosto.

"Nós enviamos convite para o governador, para todas as autoridades da cidade, mas fica a cargo deles virem. Nós já percebemos aqui algumas autoridades, mas nós enviamos convites", disse a prefeita, acrescentando que a senadora Tereza Cristina não compareceu por estar em São Paulo no aniversário do filho.

Nas redes sociais, Riedel publicou um vídeo onde parabeniza Campo Grande pelos 126 anos. Ele disse que iniciou o dia 26 de agosto "no gabinete trabalhando".

"A gente para pra felicitar e celebrar mais um ano conquistado por Campo Grande e faz uma reflexão, eu moro aqui já há muitos anos, de como esta cidade é acolhedora, oferece uma qualidade de vida fantástica", disse.

"Eu saí cedo de casa, vim para cá [governadoria], e fui observando um pouquinho a estrutura da nossa Capital, não há quem chegue aqui, que eu receba nesse gabinete, que não elogie Campo Grande pelas suas avenidas largas, pelas ruas arborizadas, pela qualidade de vida que oferece, é uma primeira impressão muito positiva de quem vem nos visitar", acrescentou.

O governador disse ainda que o governo está aberto a apoiar todas as iniciativas da Capital e oferecer cada vez mais uma condição melhor para a população.

Desfile

Os campo-grandenses lotaram as arquibancadas para o desfile cívico-militar em comemoração aos 126 anos da Capital. O número oficial de pessoas presentes não foi divulgado, mas a prefeita disse que 

O desfile começou pouco depois das 8h na Rua 13 de Maio e a expectativa da Prefeitura de Campo Grande era de que cerca de 30 mil pessoas comparecessem. No ano passado, o público foi de 20 mil.

A prefeita Adriane Lopes acredita que o público tenha sido recorde. 

"As pessoas se prepararam para estar aqui, as famílias vieram, a gente percebe as arquibancadas lotadas nesta manhã para celebrar 126 anos, com essa festa linda, cheia de cidadania, de alegria e de emoção", disse a prefeita.

Adriane destacou ainda o calendário de eventos especial para o mês de agosto, com entregas de várias obras.

"É um balanço muito positivo, tendo em vista que num momento de crise do País, a gente avança fazendo entregas para a cidade, R$ 250 milhões em entregas, mas também lançando obras, que a gente pretende num curto espaço de tempo terminá-las e entregar para a população de Campo Grande", acrescentou.

O desfile teve a participação de 70 entidades civis e militares, número recorde de inscrições já registrado. O trajeto do desfile começou no cruzamento da Rua 13 de Maio com a Rua Barão do Rio Branco e segue até a Rua 7 de Setembro.

Os palanques oficiais para autoridades foram posicionados no cruzamento da 13 de Maio com a Avenida Afonso Pena. Passaram pela rua escolas, forças de segurança, instituições civis e entidades sociais.

