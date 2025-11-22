Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

Política

Veja a íntegra da decisão de Moraes que levou à prisão preventiva de Bolsonaro

No documento, ministro afirma que o sistema de monitoramento registrou a violação da tornozeleira às 0h08 da madrugada de sábado

Estadao Conteúdo

Estadao Conteúdo

22/11/2025 - 14h30
O ministro Alexandre de Moraes decretou neste sábado, 22, a prisão preventiva de Jair Bolsonaro após apontar como principais fundamentos a violação da tornozeleira eletrônica, a vigília convocada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e a proximidade da residência do ex-presidente com embaixadas. A decisão também destaca o descumprimento reiterado das medidas cautelares impostas a Bolsonaro. Leia na íntegra:

No documento, Moraes afirma que o sistema de monitoramento registrou a violação da tornozeleira às 0h08 da madrugada de sábado. Para o ministro, o episódio é o "fato novo" que confirma o risco concreto de fuga e demonstra que Bolsonaro já não cumpria as regras da prisão domiciliar, decretada em agosto.

Em outro trecho, o ministro sustenta que a vigília marcada por Flávio Bolsonaro em frente ao condomínio do pai reproduz a lógica dos acampamentos de 2022, com aglomeração de militantes e potencial de confronto capaz de dificultar o cumprimento de ordens judiciais. Para Moraes, a mobilização poderia funcionar como pretexto para tumulto ou até facilitar uma tentativa de fuga, além de colocar em risco a ordem pública.

A decisão também menciona que a casa de Bolsonaro fica a cerca de 13 quilômetros da Embaixada dos Estados Unidos. Moraes lembra que o ex-presidente já buscou abrigo diplomático na Embaixada da Hungria. A proximidade com sedes diplomáticas, segundo ele, facilita uma eventual fuga.

Além disso, o ministro cita movimentação de aliados próximos. A decisão destaca a fuga de Alexandre Ramagem para Miami após ser condenado, além da saída do País de Carla Zambelli e Eduardo Bolsonaro. Segundo Moraes, esses episódios revelam um "padrão organizacional" que reforça a possibilidade de que Bolsonaro seguisse a mesma lógica de evasão.

Moraes afirma ainda que Bolsonaro descumpriu medidas anteriores, como a proibição de participar de vídeos e transmissões que acabaram sendo divulgados nas redes sociais por aliados. Para o ministro, a repetição dessas condutas mostrou que as medidas mais brandas eram insuficientes para impedir novas violações.

O ministro destaca que a Polícia Federal pediu a reavaliação das cautelares, apontando "altíssimo risco" de evasão. A Procuradoria-Geral da República deu aval à medida. Todas essas decisões foram tomadas no âmbito do inquérito que investiga a atuação de Eduardo Bolsonaro junto a autoridades americanas para coagir o Supremo durante o julgamento da ação penal do golpe, processo que levou o ex-presidente à condenação de 27 anos e 3 meses de prisão.

A ação penal em que Bolsonaro foi condenado ainda não transitou em julgado. Os prazos finais para apresentação de recursos terminam na segunda-feira, 24, abrindo caminho para o início da execução da pena no regime fechado.

Política

Bolsonaro ficará em cela da PF com 12 m², frigobar e banheiro privado

Ex-presidente passou por exames e aguarda audiência de custódia

22/11/2025 19h00

Foto: Valter Campanato / Agência Brasil

Enquanto estiver na Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília, Jair Bolsonaro ficará numa cela de cerca de 12 metros quadrados (m²) que foi reformada recentemente.

O espaço tem paredes brancas, uma cama de solteiro, armários, mesa de apoio, televisão, frigobar, ar condicionado e uma janela, além de banheiro privativo.

Ele não terá contato com outros presos e poderá sair para o banho de sol.

Bolsonaro passou por exames médicos neste sábado (22) e aguarda a audiência de custódia no domingo.

Ele foi preso por volta de 6h por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes porque, ainda de madrugada, tentou violar a tornozeleira eletrônica.

O ex-presidente foi levado para a Superintendência da PF sem algemas e sem qualquer exposição midiática, conforme decisão do ministro.

Na segunda-feira, a Primeira Turma do STF julga a prisão preventiva decretada pelo ministro Alexandre de Moraes. Será uma sessão virtual extraordinária convocada pelo presidente da turma, ministro Flávio Dino.

Política

TRE-MS bloqueia R$ 43 mil de Claudinho Serra e mantém reprovação das contas em campanha eleitoral

Decisão foi tomada a pedido da Procuradoria-Regional da União, depois que Serra não apresentou manifestação no prazo legal

22/11/2025 18h00

Claudinho Serra foi afastado após suspeita de corrupção

Claudinho Serra foi afastado após suspeita de corrupção Divulgação

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) determinou o bloqueio de R$ 43,2 mil das contas do ex-vereador Cláudio Jordão de Almeida Serra Filho, o Claudinho Serra, após manter a reprovação das contas de campanha dele nas Eleições de 2020. O valor deverá ser transferido ao Tesouro Nacional.

A decisão foi tomada a pedido da Procuradoria-Regional da União, depois que Serra não apresentou manifestação no prazo legal.

Diante do silêncio de Claudinho Serra, a juíza Larissa Castilho da Silva Farias, da 44ª Zona Eleitoral de Campo Grande, autorizou o bloqueio seguindo a regra de prioridade para penhora de valores em dinheiro.

O cumprimento da ordem ocorrerá pelo Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud), usado pelo Judiciário para rastrear e bloquear ativos financeiros.

Se houver valores disponíveis, Serra será intimado e terá cinco dias para se manifestar antes da transferência definitiva do montante ao Tesouro Nacional, etapa que encerra a cobrança.

As contas do ex-candidato já haviam sido desaprovadas em primeira instância, e o TRE-MS confirmou a decisão quase integralmente, afastando apenas uma falha de R$ 475 referente a uma nota fiscal eletrônica. Todas as demais irregularidades, consideradas graves, foram mantidas.

Entre os problemas identificados estão recursos classificados como Recursos de Origem Não Identificada (Roni).

Segundo o processo, Serra recebeu doações estimáveis, como cessão de veículos, sem comprovar a propriedade dos bens pelos doadores ou sem a devida identificação dos cedentes.

Diante da falta de comprovação, os valores foram tratados como de origem desconhecida pela Justiça Eleitoral.

Também houve doação de fonte vedada, caracterizada pelo recebimento de bens ou serviços de permissionários de serviço público, prática proibida pela legislação eleitoral.

Outro ponto citado pelo TRE-MS é que Serra tentou apresentar grande volume de documentos e novas justificativas apenas na fase recursal, apesar de ter sido intimado anteriormente para corrigir falhas durante a fase de instrução.

O tribunal rejeitou o material, aplicando o princípio da preclusão consumativa, quando a parte perde a oportunidade de apresentar provas por não fazê-lo no momento adequado.

Paralelamente ao processo eleitoral, Claudinho Serra é investigado pelo Gaeco e pelo Gecoc, do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, em um suposto esquema de corrupção envolvendo contratos milionários de engenharia e pavimentação. Ele foi preso em abril de 2024 durante uma fase da operação que apura desvio de recursos públicos e direcionamento de contratos.

Com o bloqueio autorizado, o processo segue para a etapa final. Se o SISBAJUD localizar valores suficientes, a Justiça Eleitoral concluirá a transferência dos R$ 43,2 mil ao Tesouro Nacional, encerrando a cobrança e consolidando a sanção aplicada pela reprovação das contas de campanha.

