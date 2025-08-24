Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Venezuelanos participam de jornada de alistamento convocada por Maduro em meio à tensão com EUA

O chamado do governo sul-americano ocorre em meio à expectativa sobre a movimentação de três navios de guerra dos Estados Unidos em direção ao Caribe para combater o narcotráfico na região

ESTADÃO CONTEÚDO

ESTADÃO CONTEÚDO

24/08/2025 - 12h00
Centenas de venezuelanos compareceram no sábado, 23, a praças e quartéis do país em resposta ao chamado do ditador Nicolás Maduro para se alistar e contribuir com tarefas de segurança. O objetivo, segundo o chavista, é fortalecer a resposta diante de ameaças externas, em meio ao aumento da tensão com os Estados Unidos.

"Convoco todos os milicianos e todo o povo que queira se alistar", declarou Maduro em sua convocação para a jornada, "para dizer ao imperialismo: basta dessas ameaças".

O chamado do governo sul-americano ocorre em meio à expectativa sobre a movimentação de três navios de guerra dos Estados Unidos em direção ao Caribe para combater o narcotráfico na região, segundo informou o governo de Donald Trump.

Ainda não há uma data confirmada para a chegada dessas embarcações às costas venezuelanas. Embora fontes americanas tenham indicado que isso poderia levar meses, há expectativa nos Estados Unidos de que possam chegar antes, possivelmente nos próximos dias.

No início de agosto, os Estados Unidos dobraram para 50 milhões de dólares a recompensa pela captura de Maduro, acusado formalmente pela Justiça americana por narcoterrorismo.

Além disso, anunciaram a apreensão de 700 milhões de dólares em bens ligados ao governo venezuelano, medidas que intensificaram a tensão entre os dois países.

O ministro da Defesa da Venezuela, Vladimiro Padrino, afirmou no sábado, em coletiva de imprensa, que o alistamento é uma ação "eminentemente popular" e "voluntária", de "rejeição às agressões imperialistas". Ele destacou que as diferenças com os Estados Unidos não são novas.

A ditadura venezuelana adotou medidas como a proibição do sobrevoo de drones por um mês. Também buscou apoio de países vizinhos, como os que integram a Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América (ALBA). A entidade condenou o envio de navios ao Caribe, classificando-o como uma "ameaça à paz e à estabilidade da região". O bloco é formado por oito países, entre eles Cuba e Nicarágua.

Na quinta-feira, Maduro oficializou a incorporação de 4,5 milhões de milicianos às tarefas de segurança cidadã em diversas comunidades do país para "fortalecer a capacidade logística e organizativa necessária para garantir a segurança e a defesa do território nacional".

As milícias foram criadas na Venezuela pelo falecido Hugo Chávez (1999-2013) para integrar cidadãos voluntários às Forças Armadas na defesa contra ataques externos e internos. Elas recebem treinamento militar e participam de exercícios militares frequentes.

Estima-se que as Forças Armadas regulares do país contem com cerca de 200 mil integrantes.

Política

Mendonça diz que 'bom juiz deve ser reconhecido pelo respeito, não pelo medo'

O ministro criticou nesta sexta-feira, 22, o "ativismo judicial", as interferências do Poder Judiciário em outros Poderes

22/08/2025 23h00

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça criticou nesta sexta-feira, 22, o "ativismo judicial", as interferências do Poder Judiciário em outros Poderes e disse que "um bom juiz deve ser reconhecido pelo respeito, não pelo medo". Segundo o magistrado, "o Judiciário não pode ser fator de criação e inovação legislativa", o que lhe rendeu aplausos do público no 24º Fórum Empresarial Lide, realizado no Rio de Janeiro.

"O Estado de Direito impõe a autocontenção, o que se opõe ao ativismo judicial. O ativismo (judicial) suprime, desconsidera e supera os consensos sociais estabelecidos pelos representantes periodicamente eleitos pelo verdadeiro detentor do Poder, que é o povo", disse.

Para Mendonça, "nós todos precisamos fazer um compromisso público de que o bom juiz tem que ser reconhecido pelo respeito, não pelo medo. Que as suas decisões gerem paz social e não caos, incerteza e insegurança".

Mendonça disse que "o ativismo implica na superação da vontade democrática, cujo consenso legítimo pode ser decidido, mas também pode ser não decidir".

Em junho, o STF decidiu ampliar as obrigações das redes sociais sobre conteúdo produzido por terceiros. Na ocasião, o então presidente da Corte, Luís Roberto Barroso, afirmou que o Congresso Nacional se omitiu de legislar sobre o tema e, por isso, coube ao Tribunal criar critérios. Mendonça discordou que o STF devesse atuar modificando a lei e defendeu que o papel cabia ao Legislativo.

Na palestra, Mendonça ainda disse que "o ativismo judicial implica no reconhecimento implícito de que o Judiciário tem a prevalência sobre os demais Poderes". O magistrado disse que o Poder Judiciário deveria dar a última palavra no Estado Democrático de Direito, mas não "a primeira e a última".

Para o ministro, o Poder Judiciário é "sintoma e causa" do enfraquecimento da democracia, e impede o amadurecimento dos demais Poderes.

Mendonça, que foi indicado ao cargo pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ainda defendeu a liberdade de expressão e disse que cidadãos devem se expressar "sem medo de serem perseguidos por suas falas públicas, ou de terem suas falas privadas expostas de maneira ilegítima".

O discurso se deu dois dias depois de a Polícia Federal indiciar o ex-presidente e seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), por tentativa de obstrução em processo que corre no STF No indiciamento, constam mensagens privadas dos políticos que mostram xingamentos, críticas a outros atores da política e um rascunho em que Bolsonaro pedia asilo na Argentina.

Política

Estatais tiveram faturamento recorde de R$ 1,3 tri em 2024, mas lucro recua com Petrobras

Os dados constam do Relatório Agregado das Empresas Estatais Federais de 2024, divulgado nesta sexta-feira, 22, pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos

22/08/2025 22h00

Sede da Petrobrás

Sede da Petrobrás Imagem: Agência Petrobras

Continue Lendo...

As empresas estatais federais registraram faturamento recorde de R$ 1,3 trilhão em 2024, com R$ 6,7 trilhões em ativos, incrementos anuais de 4,9% e 10,9%, respectivamente. O lucro líquido no ano passado foi de R$ 116,6 bilhões, uma queda anual de 41% puxada pela redução nos lucros da Petrobras. O governo federal frisou que, sem a petroleira, o lucro cresceu em comparação a 2023, chegando a R$ 79,6 bilhões (+9,4%).

Os dados constam do Relatório Agregado das Empresas Estatais Federais de 2024, divulgado nesta sexta-feira, 22, pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI).

O documento apontou também que as estatais federais são responsáveis por mais de 440 mil empregos diretos, representando 5,4% do PIB e somando R$ 96 bilhões em investimentos.

No ano passado, elas distribuíram R$ 152,5 bilhões em dividendos e juros sobre capital próprio, sendo R$ 72,1 bilhões (47%) para o governo federal e R$ 80,4 bilhões (53%) para seus demais acionistas.

"As empresas públicas integram a nossa estratégia de desenvolvimento sustentável de longo prazo. No governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva continuaremos trabalhando para fortalecer e modernizar as estatais e seus mecanismos de governança", disse a ministra da Gestão, Esther Dweck, no relatório.

A ministra ainda destacou que as estatais são "peças centrais" no crédito habitacional, agrícola, às pequenas e médias empresas e aos microempreendedores.

O MGI alegou que "déficits primários podem ser sinônimo de boas notícias". O Banco Central (BC) avalia periodicamente os resultados primários de um conjunto de 20 estatais não dependentes (Petrobras e empresas do setor financeiro são excluídas). Na estatística do BC, essas estatais encerraram 2024 com lucro operacional de R$ 1,7 bilhão. Ao mesmo tempo, 11 registraram déficit primário, no total de R$ 6,7 bilhões.

Na argumentação do governo, das 11 estatais que registraram déficit, apenas duas dessas também tiveram prejuízo, Correios e Infraero. "As demais tiveram ou uma combinação de déficit e lucro, por exemplo por investirem recursos acumulados em exercícios anteriores, ou superávit e lucro", ponderou a Pasta da Gestão.

"Essa aparente contradição de resultados reforça a importância de entender a diferença entre a metodologia que apura déficit e superávit (resultado primário) e a que calcula prejuízo e lucro (resultado operacional)", completou o ministério.

O documento salientou ainda que, sob a ótica do Estado como investidor, para cada R$ 1 do orçamento federal direcionado às estatais, R$ 2,51 voltaram aos cofres públicos sobre a forma de dividendos e juros sobre capital próprio, "demonstrando robustez financeira e contribuição expressiva para a economia nacional".

As informações do relatório foram extraídas do Sistema de Informações das Estatais (Siest) em junho de 2025. Em alguns casos, o MGI explicou que os dados foram ajustados com base nos relatórios, demonstrações financeiras e outros documentos das próprias empresas.

