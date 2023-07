Vereador Claudinho Serra reforça que população será fundamental para definir orçamento

Ao participar nesta quinta-feira (6) de reunião com o secretário estadual de Governo e Gestão Estratégica, Pedro Caravina, o vereador Claudinho Serra (PSDB) reforçou que a participação da população de Campo Grande será fundamental na elaboração do orçamento do Estado.

Ele também aproveitou a oportunidade para apresentar as demandas e necessidades dos moradores de Campo Grande. “O diálogo aberto entre o governo estadual e os representantes municipais é essencial para construir soluções efetivas e direcionadas às demandas locais”, destacou.

Para ele, uma das iniciativas para fortalecer o municipalismo é que os vereadores tenham uma emenda, no orçamento estadual, destinada a investimentos nos bairros.

Já Pedro Caravina se mostrou comprometido em levar as demandas apresentadas pelo vereador Claudinho Serra ao conhecimento do governador Eduardo Riedel (PSDB), visando implementar políticas e ações que atendam às necessidades de Campo Grande.

“A parceria entre os poderes é fundamental para fortalecer o desenvolvimento da cidade e melhorar a qualidade de vida da população”, ressaltou o secretário estadual de Governo e Gestão Estratégica.

No encontro, também foi discutido o planejamento do Governo do Estado para o período 2024-2027, por meio do Plano Plurianual (PPA). Pedro Caravina ressaltou a importância do PPA Participativo e que o Governo tem ouvido as demandas da população, não apenas em Campo Grande, mas também nos demais municípios da região.

Um encontro regional será realizado no Plenário da Câmara Municipal de Campo Grande nesta sexta-feira (7), às 13h30, para discutir o PPA. O evento é aberto a toda a população e tem como objetivo ouvir as pessoas sobre as prioridades para as políticas públicas e ações governamentais que serão incluídas no plano.

Além de Campo Grande, cidadãos de outras cidades, como Bandeirantes, Corguinho, Dois Irmãos do Buriti, Jaraguari, Nova Alvorada do Sul, Rio Negro, Rochedo, Sidrolândia e Terenos, também participarão do encontro.

Desde o dia 20 de junho, o Governo do Estado tem percorrido as sete regiões de Campo Grande para garantir a participação ativa da sociedade no processo de elaboração do PPA. A população também pode contribuir por meio do endereço eletrônico http://voceparticipa.ms.gov.br/.

O PPA é um instrumento de planejamento previsto na Constituição Federal de 1988 e é elaborado a cada 4 anos pelos estados e outros entes federados. A participação da sociedade nesse processo é fundamental para garantir que as políticas públicas estejam alinhadas com as reais necessidades e demandas da população, promovendo uma gestão mais transparente e participativa.

