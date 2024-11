Vereadora eleita "dona de zona" tentará ir a posse de Trump

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

A vereadora eleita por Dourados, Isa Marcondes, informou por meio de suas redes sociais que pretende conversar com o jurídico do Partido Republicanos para viabilizar uma possível ida à posse do presidente reeleito dos Estados Unidos, Donald Trump.

Ainda na tarde de quarta-feira (06), a “cavala” publicou foto e vídeo de uma viagem que fez aos Estados Unidos antes das eleições e compareceu a um evento pró-Trump, comemorando que é “pé quente” e sabia que Trump voltaria à presidência.

Confiante na liderança do Republicano, Isa Marcondes acredita que a vitória de Donald Trump trará benefícios ao Brasil.

"Vou falar com o Partido Republicanos para ver certinho com eles e, se Deus quiser, vai dar tudo certo e ele quer. Vou para os Estados Unidos na posse do Trump", disse Marcondes.

Veja o vídeo

A posse de Donald Trump está prevista para 20 de janeiro de 2025, em Washington, DC. A cerimônia será realizada no Congresso Nacional americano, o Capitólio, com a presença de juízes da Suprema Corte.

Apoiadora de Bolsonaro e Trumpista

Em entrevista ao Correio do Estado, Isa Marcondes afirmou que possui grande identificação com a postura política do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) ao estilo "sem papas na língua". Ocasião em que aproveitou para mardar recado aos políticos douradenses de que a "farra acabou".

Ela afirmou que não é bolsonarista, mas seguidora do ex-presidente Bolsonaro, a quem considera um grande presidente que enfrentou a crise de guerras e a pandemia, evitando um mal maior.

Durante a conversa, contou que, em uma viagem aos Estados Unidos, cruzou com uma manifestação pró-presidente Trump e acabou participando, outra figura por quem a vereadora eleita afirmou possuir profunda admiração.

Vídeo "prevendo a vitória"

Eleições em Dourados

A vereadora Isa Marcondes disputou o pleito pelo Republicanos e recebeu 2.992 votos, o que corresponde a 2,48%.

Candidatos eleitos:

Jânio Miguel (PP) foi reeleito com 2.375 votos;

Marcelo Mourão (PL) foi reeleito com 2.115 votos;

Daniel Júnior (PP) foi reeleito com 2.112 votos;

Elias Ishy (PT) foi reeleito com 2.024 votos;

Laudir Munaretto (MDB) foi reeleito com 1.943 votos;

Sérgio Nogueira (PP) foi reeleito com 1.741 votos;

Márcio Pudim (PSDB) foi reeleito com 1.583 votos;

Cemar Arnal (PP) foi reeleito com 1.535 votos;

Liandra da Saúde (PSDB) foi reeleita com 1.353 votos;

Rogério Yuri (PSDB) foi reeleito com 1.330 votos.



Renovação



Isa Marcondes (Republicanos) foi eleita com 2.992 votos;

Franklin (PT) foi eleito com 2.452 votos;

Dalton (PL) foi eleito com 2.265 votos;

Edson Souza (União) foi eleito com 1.803 votos;

Sargento Prates (PL) foi eleito com 1.627 votos;

Karla Gomes (Podemos) foi eleita com 1.530 votos;

Dil do Povo (União) foi eleito com 1.516 votos;

Pedro Pepa (União) foi eleito com 1.436 votos;

Ana Paula (Republicanos) foi eleita com 1.397 votos;

Alex Cadeirante (PSDB) foi eleito com 1.376 votos;

Inspetor Cabral (PSD) foi eleito com 1.237 votos.

