Vereadores votam em sessão desta quinta-feira nomeação de membros dos conselhos de Campo Grande

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, foi incluída em uma lista promovida pela revista norte-americana Time sobre as 100 pessoas mais influentes de 2024.

O texto sobre Marina foi escrito por Christiana Figueres, ex-secretária executiva de mudanças climáticas da ONU (Organização das Nações Unidas).

A publicação destaca a “coragem e resistência inabalável” da ministra brasileira. “Hoje, como ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas do país, ela está reconstruindo a capacidade do Brasil de deter o desenfreado desmatamento ilegal na Amazônia, uma missão que tem estado no centro de sua vida política e ativista”.

A ex-secretária da ONU também ressalta a defesa de Marina pela energia renovável. “A nível internacional, ela defende que reconsideremos as nossas perspectivas limitadas sobre o que pode custar a protecção da natureza e, em vez disso, que a gente adote uma compreensão mais abrangente do extraordinário impacto económico e valor que a natureza oferece”.

O presidente da Argentina, Javier Milei, aparece na mesma categoria em que Marina Silva é citada. O texto ressalta que, “embora seja muito cedo para dizer se as medidas do novo presidente terão sucesso, está claro que ele estava certo numa coisa: com Milei no cargo, não haverá volta para a Argentina”.

A lista da Time é separada por categorias. Marina Silva aparece entre os líderes mais influentes.

Não é a primeira vez que a ministra é citada em uma lista da Time. Em novembro do ano passado, Marina foi incluída como uma das 100 maiores lideranças climáticas de 2023. Naquele ano, ela também foi indicada pelo jornal britânico Financial Times como uma das “Mulheres do ano”.

