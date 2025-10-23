Verruck e Marcelo Miranda são cogitados para deixar governo e disputar eleições

A temporada de “entra e sai de autoridades”, para renunciar cargos e disputar eleições, foi aberta.
Após a saída do titular da Casa Civil, Eduardo Rocha, mais dois nomes são cogitados para deixar o comando de secretarias do governo de Mato Grosso do Sul para disputar as eleições 2026.
Jaime Verruck e Marcelo Miranda podem deixar o comando da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) e Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc), respectivamente, para se candidatar nas eleições do ano que vem, em um possível cargo de deputado estadual ou federal.
Ambos têm até março de 2026 para tomar a decisão. A hipótese foi levantada, na manhã desta quinta-feira (23), pelo vice-governador de MS, José Carlos Barbosa, mais conhecido como Barbosinha.
“Existe a perspectiva de candidatura do Jaime e também do Marcelo Miranda, mas isso vai ser tratado em momento oportuno. Existe a predisposição de candidatura dos dois nomes. Nós temos até março e outros nomes poderão surgir. Em outro momento oportuno, nós temos até março para fazer esses encaminhamentos”, comentou o vice-governador.
Ao Correio do Estado, Marcelo Miranda afirmou que seu nome está à disposição do partido. "O secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda, colocou seu nome à disposição do partido e do grupo político para eventuais definições sobre o pleito de 2026. No momento, segue plenamente focado na gestão e na execução das políticas públicas voltadas ao turismo, esporte e cultura em Mato Grosso do Sul", afirmou o secretário, por meio de nota enviada à reportagem.
O Correio do Estado entrou em contato com a assessoria de imprensa da Semadesc, mas não foi respondido até o fechamentol desta reportagem.
Eduardo Rocha renunciou o seu cargo de secretário da Casa Civil para disputar concorrer a uma cadeira na Assembleia Legislativa de MS (ALEMS), como deputado estadual, em 2026. Quem assume o seu lugar, a partir de segunda-feira (27), é Walter Carneiro Júnior.
Rocha foi o primeiro a dar a largada de "entra e sai de autoridades", para renunciar cargos e disputar eleições do ano que vem. De hoje até 31 de março de 2026, outras autoridades também devem renunciar seus cargos para disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados ou até mesmo Senado Federal.
ELEIÇÕES 2026
Eleições presidenciais ocorrerão em 4 outubro (1° turno) e 25 de outubro (2° turno) no Brasil. O prazo para tirar ou regularizar o título de eleitor é 6 de maio de 2026.
Desta vez, os brasileiros vão eleger:
- Deputado estadual
- Deputado federal
- Senador
- Governador
- Vice-governador
- Presidente
- Vice-presidente
De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), a votação é obrigatória para quem tem entre 18 e 70 anos de idade. Para as pessoas analfabetas, jovens de 16 e 17 anos e maiores de 70 anos o voto é facultativo, ou seja, é um direito, mas não uma obrigação.