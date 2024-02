Viagem emergencial tira Kemp de reunião do PT que debate pré-candidatura de Camila Jara

APOIO IRRESTRITO

Dois federais e três estaduais postaram nas redes sociais a participação na manifestação convocada pelo ex-presidente

O ato convocado pelo ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro (PL) para o próximo domingo na Avenida Paulista, em São Paulo (SP), que já está sendo chamado de “maior mobilização da história” pelos parlamentares bolsonaristas, já tem confirmados cinco parlamentares federais e estaduais de Mato Grosso do Sul.



O Correio do Estado entrou em contato com parlamentares que são apoiadores do ex-presidente e os deputados federais Marcos Pollon e Rodolfo Nogueira, ambos do PL, disseram que estarão presentes, assim como os deputados estaduais Coronel David e João Henrique Catan, os dois do PL, ainda o deputado estadual Rafael Tavares, que está no PRTB, mas deve se filiar ao partido de Bolsonaro nos próximos dias.



A senadora Tereza Cristina (PP-MS), ex-ministra de Agricultura e Pecuária no governo de Bolsonaro, informou ao Correio do Estado que não vai à manifestação de apoio ao amigo porque já tem uma cirúrgica agendada desde o fim do ano passado e não tem como adiar por falta de data da equipe médica.



Já o senador Nelsinho Trad (PSD-MS), foi procurado pela reportagem e, até o fechamento desta matéria, não retornou, enquanto o deputado federal Dr. Luiz Ovando (PP-MS) disse ao Correio do Estado que tem um compromisso político previamente agendado para a mesma data.



O deputado estadual Antônio Vaz (Republicanos) disse à reportagem que está trabalhando para montar o partido em Mato Grosso do Sul e, por esse motivo, não poderá comparecer. O deputado estadual Lídio Lopes (Patriota) também foi procurado, mas, até o fechamento da matéria não retornou.



Os vereadores campo-grandenses e bolsonaristas Coronel Villasanti (União Brasil) e Tiago Vargas (PSD) também foram procurados, sendo que o primeiro também tem um compromisso político para a mesma data e o segundo não retornou até o fechamento desta matéria.

Defensores fiéis

O presidente estadual do PL em Mato Grosso do Sul, deputado federal Marcos Pollon, usou suas redes sociais para dizer que também estará presente no ato do próximo dia 25 de fevereiro na cidade de São Paulo. “Confirmado, estarei na Avenida Paulista, no próximo domingo. É uma honra receber esse convite do presidente Jair Bolsonaro e nos encontraremos lá”, afirmou.



Em suas redes sociais, o deputado federal Rodolfo Nogueira, que gosta de ser chamado de “Gordinho do Bolsonaro”, fez uma postagem dizendo que no dia 25 de fevereiro estará na Avenida Paulista. “Eu vou! Já somos mais de 80 deputados federais confirmados”, escreveu, referindo a lista que já conta com 84 deputados federais.



Ao Correio do Estado, o deputado estadual Coronel David disse que vai com toda a certeza e até já publicou ontem um vídeo nas suas redes sociais. “Falta uma semana, apenas sete dias nos separam de um domingo que será histórico. A Avenida Paulista estará toda verde e amarela, é a nossa luta por um Brasil com mais liberdade”, afirmou.



Ele ainda completou que “vestir” a Avenida Paulista de verde e amarelo “é reafirmar a nossa liberdade, a nossa democracia”. “É lutar por aquilo que acreditamos. É por isso que eu vou”, reforçou, convocando outros bolsonaristas para o ato.



Já o deputado estadual João Henrique Catan confirmou ao Correio do Estado que também estará presente no ato político convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. “Irei sim levando as bandeiras de Campo Grande, de Mato Grosso do Sul e do Brasil”, afirmou.



Para o deputado estadual Rafael Tavares, a presença de todos os bolsonaristas na convocação do ex-presidente Jair Bolsonaro não pode ser recusada de forma alguma. “Vou sim e queremos todos os bolsonaristas de Campo Grande lá na Avenida Paulista do nosso lado”, declarou.

Governadores

O ato convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para o próximo domingo na Avenida Paulista espera ter a presença de ao menos três governadores, sendo eles Tarcísio de Freitas (Republicanos), de São Paulo, Ronaldo Caiado (União Brasil), de Goiás, e Jorginho Mello (PL), de Santa Catarina, está em viagem a Dubai, mas teria prometido tentar antecipar o retorno ao Brasil para a manifestação.



O Correio do Estado procurou a assessoria de imprensa do governador Eduardo Riedel (PSDB), mas, até o fechamento desta matéria não obteve retorno. Até o momento, seis senadores confirmaram presença, sendo eles Rogério Marinho (PL-RN), Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Ciro Nogueira (PP-PI), Magno Malta (PL-ES), Jorge Seif (PL-SC), Astronauta Marcos Pontes (PL-SP), Marcos Rogério (PL-RO) e Luís Carlos Heinze (PP-RS).



O pastor Silas Malafaia também prestou apoio ao ato e disse que a sua organização religiosa, a Vitória em Cristo, está organizando financeiramente o evento. No vídeo em que convocou a manifestação, Bolsonaro fez um apelo aos seus seguidores solicitando que não levem cartazes ou faixas "contra quem quer que seja" à manifestação da Avenida Paulista, em receio por retaliações adicionais do Supremo Tribunal Federal (STF).



Além disso, ele incentivou as pessoas que comparecerem usando as cores da bandeira do Brasil. O ex-presidente expressou o desejo de capturar uma "fotografia" durante o evento para "mostrar ao Brasil e ao mundo" a união do povo brasileiro, as suas preocupações e o compromisso com os valores de "Deus, pátria, família e liberdade". O vídeo foi compartilhado por congressistas que apoiam Bolsonaro, amplificando a convocação para o ato.