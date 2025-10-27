Walter Carneiro é o novo chefe da Casa Civil em Mato Grosso do Sul

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Foi publicada no Diário Oficial de Mato Grosso do Sul (DOE-MS), a nomeação de Walter Carneiro Júnior como o novo secretário de estado da Casa Civil, ocupando o lugar de Eduardo Rocha, que estava no cargo desde 2023, e agora, entrega a função para se dedicar a campanha eleitoral para deputado estadual em 2026.

A mudança em uma das secretarias mais importantes do governo já era prevista, tendo em vista que na última quinta-feira (23), durante uma reunião realizada na Governadoria, o vice-governador e secretário de Governo e Gestão Estratégica, José Carlos Barbosa (Barbosinha), já tinha confirmado a saída de Rocha, que segundo ele, foi uma decisão pessoal, sabendo que, o prazo máximo para a entrega de cargo para os que pretendem concorrer nas próximas eleições é até março de 2026.

"Essa é uma secretaria extremamente complexa, onde a candidatura se confunde, às vezes, com a função do secretário. Eduardo decidiu deixar essa missão para poder cuidar da candidatura dele", explicou.

Ao anunciar sua saída, Eduardo Rocha afirmou que a decisão foi tomada para evitar a mistura entre o trabalho técnico da Casa Civil e a campanha eleitoral. "Eu sempre fui político, tive três mandatos de deputado estadual, sei o quanto é trabalhoso organizar uma campanha. Resolvi sair antes para não misturar a política eleitoral com a política de governo", explicou.

Rocha destacou que participou de "três anos de política de governo sem nenhum problema" e que agora pretende se dedicar à campanha. Momentaneamente, ele permanece no MDB e disputará as eleições "pelo partido que o Riedel indicar".

Outros nomes

Além de Walter Carneiro, Barbosinha acrescentou que outros nomes poderão ser definidos até março, já que há a possibilidade de novas candidaturas, como as de Jaime Verruck, titular da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) e Marcelo Miranda, líder da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc).

"O governo vai dialogar até o final do ano. Pode ser que aconteça até o final do ano, como pode acontecer até março. Não existe uma data estabelecida. Pode ser novembro, dezembro, janeiro ou fevereiro", disse Barbosinha.

Walter Carneiro

O novo titular da Casa Civil, Walter Carneiro Júnior, é primeiro-suplente de deputado federal pelo PP, tendo obtido 39.860 votos nas eleições de 2022. No ano passado, foi nomeado secretário-adjunto da Casa Civil, e anteriormente atuou como diretor-presidente da Sanesul durante a gestão do ex-governador Reinaldo Azambuja.

Carneiro é filho do ex-deputado estadual Walter Carneiro, e tem trajetória ligada à política desde cedo. Segundo Barbosinha, "nasceu em berço político". A expressiva votação obtida em 2022 o credencia como pré-candidato a deputado federal pelo PP em 2026, fator que pode ter sido ponderado pelo governador Eduardo Riedel ao escolhê-lo para o comando da Casa Civil.

Ao comentar sua nova função, Walter Carneiro afirmou que pretende dar continuidade ao trabalho conduzido por Rocha, reforçando a relação institucional com os municípios e o Legislativo.

"Eduardo estreitou muito o relacionamento com prefeitos e vereadores. A Casa Civil é uma secretaria eminentemente política, que procura trazer para perto as demandas e construir boa relação com as demais secretarias, fortalecendo o projeto de governo que busca cada vez mais se aproximar dos municípios", disse.

Assine o Correio do Estado.