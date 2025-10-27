Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

É OFICIAL

Walter Carneiro é o novo chefe da Casa Civil em Mato Grosso do Sul

A nomeação do novo secretário de estado da Casa Civil foi publicada no Diário Oficial desta segunda-feira (27), logo após a exoneração do antigo titular, Eduardo Rocha

Tamires Santana

Tamires Santana

27/10/2025 - 11h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Foi publicada no Diário Oficial de Mato Grosso do Sul (DOE-MS), a nomeação de Walter Carneiro Júnior como o novo secretário de estado da Casa Civil, ocupando o lugar de Eduardo Rocha, que estava no cargo desde 2023, e agora, entrega a função para se dedicar a campanha eleitoral para deputado estadual em 2026.

A mudança em uma das secretarias mais importantes do governo já era prevista, tendo em vista que na última quinta-feira (23), durante uma reunião realizada na Governadoria, o vice-governador e secretário de Governo e Gestão Estratégica, José Carlos Barbosa (Barbosinha), já tinha confirmado a saída de Rocha, que segundo ele, foi uma decisão pessoal, sabendo que, o prazo máximo para a entrega de cargo para os que pretendem concorrer nas próximas eleições é até março de 2026.

"Essa é uma secretaria extremamente complexa, onde a candidatura se confunde, às vezes, com a função do secretário. Eduardo decidiu deixar essa missão para poder cuidar da candidatura dele", explicou.

Ao anunciar sua saída, Eduardo Rocha afirmou que a decisão foi tomada para evitar a mistura entre o trabalho técnico da Casa Civil e a campanha eleitoral. "Eu sempre fui político, tive três mandatos de deputado estadual, sei o quanto é trabalhoso organizar uma campanha. Resolvi sair antes para não misturar a política eleitoral com a política de governo", explicou.

Rocha destacou que participou de "três anos de política de governo sem nenhum problema" e que agora pretende se dedicar à campanha. Momentaneamente, ele permanece no MDB e disputará as eleições "pelo partido que o Riedel indicar".

Outros nomes

Além de Walter Carneiro, Barbosinha acrescentou que outros nomes poderão ser definidos até março, já que há a possibilidade de novas candidaturas, como as de Jaime Verruck, titular da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) e Marcelo Miranda, líder da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc).

"O governo vai dialogar até o final do ano. Pode ser que aconteça até o final do ano, como pode acontecer até março. Não existe uma data estabelecida. Pode ser novembro, dezembro, janeiro ou fevereiro", disse Barbosinha.

Walter Carneiro

O novo titular da Casa Civil, Walter Carneiro Júnior, é primeiro-suplente de deputado federal pelo PP, tendo obtido 39.860 votos nas eleições de 2022. No ano passado, foi nomeado secretário-adjunto da Casa Civil, e anteriormente atuou como diretor-presidente da Sanesul durante a gestão do ex-governador Reinaldo Azambuja.

Carneiro é filho do ex-deputado estadual Walter Carneiro, e tem trajetória ligada à política desde cedo. Segundo Barbosinha, "nasceu em berço político". A expressiva votação obtida em 2022 o credencia como pré-candidato a deputado federal pelo PP em 2026, fator que pode ter sido ponderado pelo governador Eduardo Riedel ao escolhê-lo para o comando da Casa Civil.

Ao comentar sua nova função, Walter Carneiro afirmou que pretende dar continuidade ao trabalho conduzido por Rocha, reforçando a relação institucional com os municípios e o Legislativo.

"Eduardo estreitou muito o relacionamento com prefeitos e vereadores. A Casa Civil é uma secretaria eminentemente política, que procura trazer para perto as demandas e construir boa relação com as demais secretarias, fortalecendo o projeto de governo que busca cada vez mais se aproximar dos municípios", disse.

Assine o Correio do Estado.

Votação

Resultados parciais da votação legislativa na Argentina serão definidos nesta noite

A votação será um indicador de prestígio para o presidente argentino, Javier Milei, após escândalos de corrupção

26/10/2025 20h00

Compartilhar
Javier Milei, presidente da Argentina

Javier Milei, presidente da Argentina Foto: Divulgação

Continue Lendo...

Acabou às 18h deste domingo, 26, a votação para as eleições legislativas de meio de mandato na Argentina. O pleito foi iniciado às 8h, marcado pela estreia de uma nova cédula única de papel em substituição ao esquema de eleitoral anterior, em que a população levava para a urna as cédulas do partido e candidato em que desejava votar.

Os resultados parciais do pleito, segundo Justiça Nacional Eleitoral, deverão ser conhecidos a partir das 21h de hoje. Os resultados serão publicados província por província, sendo atualizados à medida que as urnas forem sendo abertas e os votos apurados.

Vale lembrar que a votação será um indicador de prestígio para o presidente argentino, Javier Milei, após escândalos de corrupção, reformas radicais na economia e resgate dos EUA para ajudar a controlar reações no mercado cambial.

O partido do presidente, A Liberdade Avança, sofreu no mês passado uma derrota eleitoral, perdendo para a oposição peronista as eleições legislativas da província de Buenos Aires, a mais significativa e populosa do país, levando investidores a buscarem proteção no dólar ante o peso.

Ajuda condicionada

Na última quarta-feira, dia 22, o chanceler do país, Gerardo Werthein, renunciou ao cargo. Sua saída, entretanto, ficou programada para esta segunda-feira, 27, quando há possibilidade de uma reforma no gabinete de Milei.

Ele havia assumido em outubro de 2024 e vinha sendo criticado nas últimas semanas em razão da imagem de desprestígio deixada na reunião do dia 14, com o presidente norte-americano, Donald Trump.

A reunião, que seria no Salão Oval, foi reduzida a um almoço na Casa Branca, encerrada com declarações do republicano de que uma ajuda financeira à Argentina estaria condicionada a uma vitória do partido de Milei neste domingo.

DESDOBRAMENTOS

Tebet vê diálogo de Lula e Trump como inicio de conversa que será vitória para o Brasil

Ministra do Planejamento e Orçamento, a sul-mato-grossense disse neste domingo que a conversa entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi "mais um gol"

26/10/2025 17h00

Compartilhar
Através de suas redes sociais, a três-lagoense fez uma analogia com um jogo de futebol

Através de suas redes sociais, a três-lagoense fez uma analogia com um jogo de futebol Marcelo Victor/Correio do Estado

Continue Lendo...

Para a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, a conversa entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi "mais um gol" do Governo Federal Brasileiro, segundo dito pela sul-mato-grossense neste domingo (26)

Através de suas redes sociais, a três-lagoense fez uma analogia com um jogo de futebol. Disse que o gol foi fruto de um "lançamento" da diplomacia e um "cabeceio certeiro" do presidente petista.

Para ela, a conversa iniciada hoje vai significar a vitória brasileira no "placar do crescimento".

"Mais um gol, fruto do lançamento preciso da diplomacia brasileira e do cabeceio certeiro do Lula, no ângulo da negociação. Início de conversa que vai significar a nossa vitória no placar do crescimento, da geração de empregos e do controle da inflação", escreveu.

Encontro

Os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e dos Estados Unidos, Donald Trump, se reuniram neste domingo, dia 26, na Malásia, para discutir a crise política entre os governos e o tarifaço sobre as exportações brasileiras.

O encontro começou às 15h30, horário local, no Centro de Convenções de Kuala Lumpur (KLCC). Os dois governos confirmaram a realização da conversa, em paralelo à Cúpula de Líderes da Asean (Associação de Nações do Sudeste Asiático).

Questionado no início se poderia rever o tarifaço sobre o Brasil ainda neste domingo, Trump disse que estavam abertos a "avançar rápido" nesta discussão.

Trump negou que sejam injustas as razões para aplicar o tarifaço ao Brasil, como defende o governo brasileiro.

"Não, acho que tudo é justo. Temos muito respeito pelo seu presidente e pelo Brasil. Provavelmente faremos alguns acordos. Eles podem oferecer muita coisa, e nós podemos oferecer muita coisa.

É uma grande honra estar com o presidente do Brasil. É um país grande e bonito e vai muito bem. Acho que seremos capazes de fazer alguns bons acordos para os dois países. Vou deixar isso para Jamieson, Scott e Marco. Vamos acabar tendo uma relação muito boa, sempre tivemos", disse Trump.

Trump desconversou quando questionado sobre quais eram as condições que o fariam reduzir as tarifas ao Brasil: "Vamos discutir por um tempo e provavelmente chegaremos a uma conclusão muito rapidamente".

Ele negou ter interesse em falar sobre a crise na Venezuela, a não ser que Lula desejasse pautar o asssunto. Questionado sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, Trump afirmou apenas que "sempre gostou dele" e que se entristeceu com a condenação por golpe de Estado.

"Eu sempre gostei dele, fiquei muito mal com o que aconteceu com ele", respondeu o americano, sem dizer se desejava tratar do tema.

 

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Casal é praticamente degolado em duplo homicídio em Campo Grande
POLÍCIA

/ 21 horas

Casal é praticamente degolado em duplo homicídio em Campo Grande

2

Prefeitura é investigada por suposta cobrança ilegal de salários de professores substitutos
Política

/ 2 dias

Prefeitura é investigada por suposta cobrança ilegal de salários de professores substitutos

3

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3522, sábado (25/10): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3522, sábado (25/10): veja o rateio

4

Campo Grande: em 2 dias, prefeitura quita dívida milionária para transporte público não parar
Ônibus

/ 2 dias

Campo Grande: em 2 dias, prefeitura quita dívida milionária para transporte público não parar

5

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 297, sábado (25/10): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 297, sábado (25/10): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Burnout no serviço público
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Juliane Penteado: Burnout no serviço público
Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Leandro Provenzano: Perdeu Dinheiro na COE Ambipar?
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Leandro Provenzano: Perdeu Dinheiro na COE Ambipar?
Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.