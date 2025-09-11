Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

Julgamento

Zanin: Não é crível que Bolsonaro não tivesse participado de elaboração de minuta golpista

O ministro, do Supremo Tribunal Federal, afirmou nesta quinta-feira, 11, que "não é crível" que o ex-presidente Jair Bolsonaro não tivesse anuído à elaboração do decreto

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

11/09/2025 - 17h28
O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, afirmou nesta quinta-feira, 11, que "não é crível" que o ex-presidente Jair Bolsonaro não tivesse anuído à elaboração do decreto da minuta do golpe e de discurso de "posse", que seria supostamente lido, após a concretização do golpe de Estado em 2022.

Segundo Zanin, o ex-presidente estava ciente de todas as ações dos outros integrantes da organização criminosa, "anuindo" a cada passo e até "tomando a frente para conclamar a população" a adotar "atos concretos" pela ruptura institucional. "Era o líder a ser seguido pelos demais integrantes da organização criminosa "

As ponderações ocorreram enquanto Zanin finalizava a conclusão de seu voto sobre as imputações feitas a Jair Bolsonaro. Antes disso, o ministro já havia encaminhado seu voto pela condenação do ex-presidente e de seus aliados, tornando Bolsonaro o primeiro ex-chefe do Executivo a ser condenado por golpe de Estado. "Julgo procedente a pretensão punitiva em relação a este réu", apontou Zanin.

Interior

Dois dias após operação do Gaeco, Terenos segue sem prefeito

Após reunião com o jurídico da Câmara Municipal, nesta sexta-feira (12), os vereadores irão definir quem assumirá como Chefe do Executivo

11/09/2025 17h23

Imagem Divulgação

Com a prisão do chefe do Executivo do município de Terenos, Henrique Budke (PSDB), durante uma operação do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), o futuro de quem assumirá a prefeitura segue incerto.

Em conversa com o Correio do Estado, o vice-prefeito Arlindo Landolfi (Republicanos) informou que ainda não há decisões e que está aguardando a deliberação da Câmara Municipal, que anunciará na sexta-feira (12) quem assume o comando da gestão municipal.

Na manhã desta quinta-feira (11), o prefeito Henrique Budke (PSDB) pediu afastamento do cargo da principal cadeira da cidade.

“[O prefeito] pediu um afastamento porque, na Justiça, ele não foi afastado. Só o levaram, mas ele não foi afastado. Como ele pediu uma licença, a Câmara vai se reunir para tomar a decisão”, explicou o vice-prefeito.

Ainda sobre possíveis alinhamentos com vereadores para estudar o cenário político de Terenos, Arlindo Landolfi informou que não houve diálogo para definir os rumos de quem deve assumir a cadeira do Executivo.

Ao ser questionado se, caso assuma a prefeitura, irá romper os contratos que ultrapassam R$ 15 milhões,  suposto esquema criminoso em Terenos voltado para fraudar licitações públicas locais, o vice-prefeito informou que responderá caso seja nomeado.

O presidente da Câmara Municipal de Terenos, Leandro Guimarães Caramalac (PSD), preferiu não comentar se está sendo costurado algum apoio entre os vereadores e o vice-prefeito.

“Será tudo formalizado amanhã. O jurídico da Câmara vai passar orientações um pouco antes da coletiva de imprensa, e, a partir disso, a gente vai anunciar o que vamos fazer”, disse o vereador.

Com relação aos contratos apontados na investigação, o vereador acredita que quem assumir a cadeira do Executivo deve romper imediatamente, “até que se prove o contrário”.

Entenda

Essa operação desdobrada pelo Gaeco mira um suposto esquema criminoso em Terenos, que seria voltado para fraudar licitações públicas locais, onde os contratos ultrapassam R$ 15 milhões, como bem acompanhou o Correio do Estado

Ao todo, foram cumpridos 16 mandados de prisão preventiva e 59 de busca e apreensão expedidos pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, com alvos nas cidades de Campo Grande e Terenos. 

Foi constatado em investigação a existência da organização criminosa, que agia com núcleos bem definidos contra a Administração Pública, se valendo de servidores corrompidos para fraudar o caráter competitivo das licitações públicas. 

Nesse sentido, haviam dois principais núcleos: 

  • o empresarial, composto por empreiteiros que se beneficiavam dos contratos fraudulentos.
  • o político-administrativo, formado por servidores como Isaac Cardoso Bisneto (ex-secretário de Obras) e Valdecir Alves Batista, responsáveis por direcionar editais

Assim, havia o direcionamento dos respectivos certames para beneficiar empresas participantes do esquema, com a elaboração de editais moldados e por meio de simulação de competição legítima. 

Além disso, havia o pagamento de propina para os agentes públicos que, falsamente, atestavam o recebimento de produtos, de serviços e, ainda, aceleravam os trâmites administrativos necessários aos pagamentos de notas fiscais decorrentes de contratos firmados entre os empresários e o poder público.

Com o desdobrar da situação, enquanto até a tradicional Festa do Ovo precisou ser cancelada, o vice-prefeito de Terenos é quem deve assumir o cargo interinamente já nesta quinta-feira (11).

** Colaborou Leo Ribeiro

governador

Riedel se nega a comentar condenação de Jair Bolsonaro pelo STF

Governador disse que só irá se manifestar quando acabar a votação, na sexta-feira; Hoje, o Supremo formou maioria de votos pela condenação

11/09/2025 16h42

Governador disse que só irá se manifestar após o fim da votação

Governador disse que só irá se manifestar após o fim da votação Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP), desconversou e preferiu não se manifestar sobre a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Nesta quinta-feira (11), o Supremo Tribunal Federal (STF), formou maioria de votos para condenar Bolsonaro e mais sete aliados na ação penal da trama golpista.

"Eu não vou falar sobre o STF, quando acabar a votação eu falo", se limitou a dizer Riedel, durante agenda pública na tarde de hoje.

Não é a primeira vez que Riedel desconversa sobre o julgamento do ex-presidente. No início do mês, antes do início da sessão do STF, o governador afirmou que o não falaria sobre o caso de forma isolada e ampliou o debate, dizendo que toda a discussão política no Brasil interfere nas eleições.

“Eu não coloco de maneira isolada, toda discussão política que existe no País vai interferir nas eleições de 2026. As várias questões que estão sendo colocadas, movimentações partidárias, discussões nacionais, tudo isso faz parte do ambiente político que está sendo construído para 2026”, disse o governador, no dia 1º de setembro.

Riedel acrescentou que as eleições estão longe e é necessário se preocupar com o presente e com o amanhã nas áreas de saúde, educação e infraestrutura, que é o que a população espera.

“A eleição é em 2026, tem um ano e meio pela frente ainda, tudo que acontece de natureza política vai interferir lá, mas o nosso foco é na ação para o cidadão, que é o que a gente precisa entregar”, concluiu o governador.

Condenação

A Primeira Turma do STF formou nesta quinta-feira (11) maioria de votos para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados na ação penal da trama golpista.

A maioria foi formada com o voto da ministra Cármen Lúcia. Com o entendimento da ministra, o placar pela condenação de todos os réus está em 3 votos a 1. Falta o último voto, que será proferido em seguida pelo ministro Cristiano Zanin, presidente do colegiado.

Em sua manifestação, a ministra disse que o julgamento da trama golpista remete ao passado do Brasil, com rupturas institucionais. 

"O que há de inédito nesta ação penal é que nela pulsa o Brasil que me dói. A presente ação penal é quase um encontro do Brasil com seu passado, com seu presente e com seu futuro na área das políticas públicas dos órgãos de Estado", afirmou.

Cármen Lúcia também destacou que Bolsonaro e os demais réus não podem questionar a legitimidade da Lei 14.197/21, norma que definiu os crimes contra a democracia e que foi usada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) para basear a acusação. 

A norma foi sancionada pelo ex-presidente e pelos réus Anderson Torres, Braga Netto e Augusto Heleno, ex-integrantes do governo. 

“Não é apenas legitima [a lei], como ainda não se pode dizer que se desconhecia que tentaram atentar contra a democracia. Quatro dos oito réus são exatamente os autores, os que têm a autoria do autógrafo", disse. 

Nas duas sessões anteriores, Alexandre de Moraes e Flávio Dino se manifestaram pela condenação de todos os réus. Luiz Fux absolveu Bolsonaro e mais cinco aliados e votou pela condenação de Mauro Cid e o general Braga Netto pelo crime de abolição do Estado Democrático de Direito. 

O tempo de pena ainda não foi anunciado e será definido somente ao final dos votos dos cinco ministros, quando é feita a chamada dosimetria. Em caso de condenação, as penas podem chegar a 30 anos de prisão em regime fechado.

