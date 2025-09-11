Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

Política

Zanin rejeita questões preliminares levantadas pela defesas na ação penal do golpe

Ministro destaca ainda que todo o material foi disponibilizado pela Polícia Federal e argumenta que o fato de se tratar de um material amplo não configura cerceamento de defesa

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

11/09/2025 - 16h00
Continue lendo...

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou questões preliminares levantadas pelas defesas dos réus da ação penal da tentativa de golpe de Estado em 2022, afastando alegações sobre a incompetência da Corte para analisar o caso; sobre suspeição do ministro Alexandre de Moraes para analisar o caso; sobre uma suposta violação ao princípio acusatório; e sobre um cerceamento de defesa.

Com relação ao cerceamento de defesa, Zanin lembrou dos tempos de advogado, avaliando que - ao contrário do que foi alegado pelas defesas - o trabalho dos advogados foi "facilitado" com o encaminhamento do material via link. "Todos somos juízes, mas me lembro que trabalhava com arquivos de 100 terabytes, sem disponibilização do link, trabalhando dentro de sala cofre da Polícia Federal", apontou.

Zanin destacou ainda que todo o material foi disponibilizado pela Polícia Federal e argumentou que o fato de se tratar de um material amplo não configura cerceamento de defesa.

Ao iniciar seu voto pouco antes das 16h30 desta quinta-feira, 11, Zanin disse que seu voto tem algumas centenas de páginas, como os dos colegas, mas não faria uma leitura e só uma "apresentação".

Com relação à competência do STF para julgar o caso, Zanin destacou que o tema já foi analisado pelo plenário, com centenas de ações julgadas sobre os atos golpistas do 8 de Janeiro. A decisão do plenário da Corte máxima também foi relembrada quando o ministro afastou a preliminar de uma suposta suspeição do ministro Alexandre de Moraes para analisar o caso.

Julgamento

Zanin: Não é crível que Bolsonaro não tivesse participado de elaboração de minuta golpista

O ministro, do Supremo Tribunal Federal, afirmou nesta quinta-feira, 11, que "não é crível" que o ex-presidente Jair Bolsonaro não tivesse anuído à elaboração do decreto

11/09/2025 17h28

O ministro Cristiano Zanin durante sessão na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), que realiza o quinto dia de julgamento dos réus do Núcleo 1 da trama golpista

O ministro Cristiano Zanin durante sessão na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), que realiza o quinto dia de julgamento dos réus do Núcleo 1 da trama golpista Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Continue Lendo...

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, afirmou nesta quinta-feira, 11, que "não é crível" que o ex-presidente Jair Bolsonaro não tivesse anuído à elaboração do decreto da minuta do golpe e de discurso de "posse", que seria supostamente lido, após a concretização do golpe de Estado em 2022.

Segundo Zanin, o ex-presidente estava ciente de todas as ações dos outros integrantes da organização criminosa, "anuindo" a cada passo e até "tomando a frente para conclamar a população" a adotar "atos concretos" pela ruptura institucional. "Era o líder a ser seguido pelos demais integrantes da organização criminosa "

As ponderações ocorreram enquanto Zanin finalizava a conclusão de seu voto sobre as imputações feitas a Jair Bolsonaro. Antes disso, o ministro já havia encaminhado seu voto pela condenação do ex-presidente e de seus aliados, tornando Bolsonaro o primeiro ex-chefe do Executivo a ser condenado por golpe de Estado. "Julgo procedente a pretensão punitiva em relação a este réu", apontou Zanin.

Interior

Dois dias após operação do Gaeco, Terenos segue sem prefeito

Após reunião com o jurídico da Câmara Municipal, nesta sexta-feira (12), os vereadores irão definir quem assumirá como Chefe do Executivo

11/09/2025 17h23

Imagem Divulgação

Continue Lendo...

Com a prisão do chefe do Executivo do município de Terenos, Henrique Budke (PSDB), durante uma operação do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), o futuro de quem assumirá a prefeitura segue incerto.

Em conversa com o Correio do Estado, o vice-prefeito Arlindo Landolfi (Republicanos) informou que ainda não há decisões e que está aguardando a deliberação da Câmara Municipal, que anunciará na sexta-feira (12) quem assume o comando da gestão municipal.

Na manhã desta quinta-feira (11), o prefeito Henrique Budke (PSDB) pediu afastamento do cargo da principal cadeira da cidade.

“[O prefeito] pediu um afastamento porque, na Justiça, ele não foi afastado. Só o levaram, mas ele não foi afastado. Como ele pediu uma licença, a Câmara vai se reunir para tomar a decisão”, explicou o vice-prefeito.

Ainda sobre possíveis alinhamentos com vereadores para estudar o cenário político de Terenos, Arlindo Landolfi informou que não houve diálogo para definir os rumos de quem deve assumir a cadeira do Executivo.

Ao ser questionado se, caso assuma a prefeitura, irá romper os contratos que ultrapassam R$ 15 milhões,  suposto esquema criminoso em Terenos voltado para fraudar licitações públicas locais, o vice-prefeito informou que responderá caso seja nomeado.

O presidente da Câmara Municipal de Terenos, Leandro Guimarães Caramalac (PSD), preferiu não comentar se está sendo costurado algum apoio entre os vereadores e o vice-prefeito.

“Será tudo formalizado amanhã. O jurídico da Câmara vai passar orientações um pouco antes da coletiva de imprensa, e, a partir disso, a gente vai anunciar o que vamos fazer”, disse o vereador.

Com relação aos contratos apontados na investigação, o vereador acredita que quem assumir a cadeira do Executivo deve romper imediatamente, “até que se prove o contrário”.

Entenda

Essa operação desdobrada pelo Gaeco mira um suposto esquema criminoso em Terenos, que seria voltado para fraudar licitações públicas locais, onde os contratos ultrapassam R$ 15 milhões, como bem acompanhou o Correio do Estado

Ao todo, foram cumpridos 16 mandados de prisão preventiva e 59 de busca e apreensão expedidos pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, com alvos nas cidades de Campo Grande e Terenos. 

Foi constatado em investigação a existência da organização criminosa, que agia com núcleos bem definidos contra a Administração Pública, se valendo de servidores corrompidos para fraudar o caráter competitivo das licitações públicas. 

Nesse sentido, haviam dois principais núcleos: 

  • o empresarial, composto por empreiteiros que se beneficiavam dos contratos fraudulentos.
  • o político-administrativo, formado por servidores como Isaac Cardoso Bisneto (ex-secretário de Obras) e Valdecir Alves Batista, responsáveis por direcionar editais

Assim, havia o direcionamento dos respectivos certames para beneficiar empresas participantes do esquema, com a elaboração de editais moldados e por meio de simulação de competição legítima. 

Além disso, havia o pagamento de propina para os agentes públicos que, falsamente, atestavam o recebimento de produtos, de serviços e, ainda, aceleravam os trâmites administrativos necessários aos pagamentos de notas fiscais decorrentes de contratos firmados entre os empresários e o poder público.

Com o desdobrar da situação, enquanto até a tradicional Festa do Ovo precisou ser cancelada, o vice-prefeito de Terenos é quem deve assumir o cargo interinamente já nesta quinta-feira (11).

** Colaborou Leo Ribeiro

