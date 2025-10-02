Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Zema descarta ser vice de Tarcísio e diz que daria indulto a Bolsonaro 'imediatamente'

O mineiro pré-candidato a presidente, afirmou que a única hipótese de não disputar o cargo é se Jair Bolsonaro (PL) concorrer, o que não é possível, já que o ex-presidente está inelegível

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

02/10/2025 - 20h00
O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), descartou em entrevista à Rádio Eldorado nesta quinta-feira, 2, ser vice em uma eventual chapa presidencial com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). O mineiro, que é pré-candidato a presidente, afirmou que a única hipótese de não disputar o cargo é se o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) concorrer - ele está inelegível e foi condenado à prisão na trama golpista.

"Apoiarei o Tarcísio no segundo turno. O candidato da direita que for para o segundo turno terá meu total apoio", disse Zema, acrescentando que manterá sua candidatura mesmo se Bolsonaro apadrinhar outro candidato.

O governador mineiro se reuniu com Tarcísio no Palácio dos Bandeirantes na quarta-feira, 1º, e ouviu do governador paulista que ele será candidato à reeleição.

No mês passado, o vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões (Novo), defendeu ao Estadão que Zema avalie abrir mão da candidatura a presidente se Tarcísio decidir disputar o mesmo cargo.

"Tarcísio tem deixado claro que ele é candidato à reeleição e eu concordo. Deixar de lado uma reeleição garantida para tentar algo incerto e ainda deixar São Paulo aberto a um eventual candidato de esquerda não é algo que deva se arriscar, na minha opinião", disse o governador de Minas Gerais.

Na entrevista à Rádio Eldorado, Zema afirmou ainda concederá "imediatamente" indulto a Bolsonaro caso seja eleito presidente no ano que vem. Ele também declarou que é favorável à anistia para o ex-presidente e os condenados na trama golpista e no 8 de Janeiro.

"Se não for possível, que seja feita uma dosimetria de 90% para cima com relação à pena para que essa questão também seja resolvida rapidamente", disse ele.

"O Brasil já deu anistia no passado a assaltantes de bancos, sequestradores e assassinos. Nós temos que considerar que o que nós tivemos agora recentemente foi uma pequena fração das atrocidades que foram feitas lá trás", acrescentou Zema.

Ele disse ainda que pretende fazer mudanças no programa Bolsa Família para que os beneficiários sejam incentivados a procurarem um emprego. "Quem conseguir ter a carteira assinada tenha um extra, um prêmio", propôs. Pela regra atual, há um período de transição em que o benefício continua sendo pago a depender do valor do salário recebido.

Pré-candidata ao Senado, Gianni articula defesa de crianças na gestão de 17 cidades

A vice-prefeita de Dourados promove lei para barrar nomeação de criminosos condenados no funcionalismo municipal

02/10/2025 08h30

A vice-prefeita de Dourados, Gianni Nogueira (PL), quer concorrer a uma vaga no Senado em 2026

A vice-prefeita de Dourados, Gianni Nogueira (PL), quer concorrer a uma vaga no Senado em 2026 FOTO: Divulgação

Pré-candidata ao Senado Federal nas eleições gerais do próximo ano e de olho nos votos da direita em Mato Grosso do Sul, a vice-prefeita de Dourados, Gianni Nogueira (PL), iniciou uma verdadeira cruzada política, cujo foco é combater a nomeação de criminosos condenados no funcionalismo público municipal.

Ela pretende percorrer as câmaras municipais de 17 municípios do interior do Estado para que os vereadores aprovem projetos de lei com essa finalidade. Em Dourados, Jardim e Jateí os vereadores já aprovaram por unanimidade.

Em Dourados, o prefeito Marçal Filho (PSDB) já sancionou, assim como o prefeito de Jardim, Juliano Guga Miranda (PL), enquanto em Jateí, a prefeita Cileide Cabral (PSDB) ainda não sancionou, o que deve acontecer nos próximos dias.

Além disso, nas câmaras municipais de Caarapó, Mundo Novo, Eldorado, Aral Moreira, Naviraí, Laguna Carapã e Itaporã os projetos de lei já estão em tramitação, enquanto nas casas de leis de Itaquiraí, Anaurilândia, Fátima do Sul, Vicentina, Paranaíba, Rio Brilhante e Iguatemi os vereadores devem protocolar os projetos de lei em algumas semanas.

A última cidade a aprovar o projeto de lei foi Jateí, onde Gianni Nogueira apresentou a proposta que visa reforçar a proteção de crianças e adolescentes contra a violência sexual.

A iniciativa foi acolhida pela vereadora Laura Medeiros (PL) e levada à Câmara Municipal de Jateí, estabelecendo a nulidade da nomeação ou contratação, em cargos públicos municipais, de pessoas condenadas por crimes sexuais contra menores.

Segundo a vice-prefeita de Dourados, o projeto de lei é um marco de responsabilidade e compromisso com a sociedade. “O poder público não pode abrir espaço para criminosos. Nossa missão é proteger a família, a inocência e a vida das nossas crianças e adolescentes. Esse é um dever constitucional que precisamos cumprir com firmeza”, destacou.

Para a pré-candidata ao Senado, Jateí não poderia ficar de fora desse movimento. “Essa iniciativa é mais do que uma lei. É uma afirmação de valores. Ao impedir que condenados ocupem funções públicas, fortalecemos a confiança da população nas instituições”, assegurou.

Gianni Nogueira argumentou que, no Estado, crianças entre 10 e 13 anos de idade estão entre as principais vítimas, com índices muito acima da média nacional. “Somente em 2023, foram mais de 71 mil denúncias de abuso e exploração sexual infantil no Brasil. Estudos indicam que a reincidência dos agressores chega a 77% no segundo ano após a soltura”, alertou.

Diante desses números, ela enfatizou que a proposta é um passo essencial para proteger a infância e reafirmar o papel do serviço público como espaço de ética, segurança e compromisso social.

NO PÁREO

No ato de filiação do ex-governador Reinaldo Azambuja ao PL para comandar o partido no Estado e ser o candidato da legenda na primeira vaga ao Senado em 2026, o presidente nacional da sigla, Valdemar Costa Neto, disse ao Correio do Estado que o nome da vice-prefeita de Dourados está no páreo pela segunda vaga ao Senado no partido.

“Depende do Azambuja agora quais serão os candidatos do PL em Mato Grosso do Sul, mas, essa questão do Senado, o presidente Jair Bolsonaro adora dar palpites, então tudo pode acontecer. A princípio, o ex-governador e o deputado federal Rodolfo Nogueira vão ter de resolver, já que a Gianni é esposa dele”, brincou.

No entanto, ele disse acreditar que a Gianni pode sim ser a outra candidata ao Senado pelo PL junto com o Azambuja. “O Azambuja vai ser líder do partido aqui no Estado, então, ele deve tentar resolver essa questão da Gianni”, encerrou.

Política

PF pede a Moraes inclusão de denúncias de ameaças a Dino em inquérito das 'milícias digitais'

No documento enviado a Moraes, a PF detalha as ameaças recebidas por Dino após a sessão que resultou na condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão

01/10/2025 23h00

Crédito: Policia Federal

Continue Lendo...

A Polícia Federal encaminhou um ofício ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes solicitando a união das investigações relacionadas às ameaças sofridas pelo também ministro da Corte, Flávio Dino, após o julgamento relacionado à trama golpista, ao inquérito das chamadas "milícias digitais", que atuam com o objetivo de ameaçar e coagir membros do Judiciário e instituições brasileiras.

No documento enviado a Moraes, a PF detalha as ameaças recebidas por Dino após a sessão que resultou na condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão. O ofício reúne mais de 50 publicações em redes sociais, que, segundo a corporação, evidenciam ameaças contra o ministro e também contra o delegado federal Fábio Shor.

Um aspecto recorrente nos conteúdos analisados e enfatizado pela PF foi a menção ao Nepal, país que enfrentou ondas de protestos violentos e episódios de assassinato político.

"Logo após proferir meu voto, passei a ser destinatário de graves ameaças contra a minha vida e integridade física", afirmou Dino em manifestação anexada ao processo.

O ministro também alertou que esse tipo de mensagem pode servir como gatilho para novos episódios de violência contra autoridades públicas e instituições, a exemplo do que ocorreu em 8 de janeiro de 2023, quando as sedes dos Três Poderes foram invadidas e depredadas.

Ao enviar o conteúdo a Moraes, a PF destacou que "a individualização dos alvos confere maior gravidade e reprovabilidade às condutas, porquanto amplia o potencial intimidatório, constrange o exercício regular da função pública e rompe a esfera do debate abstrato para uma concretude persecutória".

A corporação avaliou ainda que tais práticas geram um temor real e palpável. Diante disso, caso se confirme a vinculação das ameaças ao grupo das "milícias digitais", as plataformas devem ser acionadas para colaborar na identificação dos autores.

Em episódios anteriores, o ministro também foi alvo de tentativa de agressão. Em um caso recente, a PF indiciou uma mulher que tentou agredir Dino durante um voo entre São Luís e Brasília. A acusada, que não teve o nome revelado oficialmente, responderá pelos crimes de injúria e incitação ao crime.
 

