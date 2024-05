Carros voadores: passagem custará mais de R$ 500

A Gol anunciou que o preço das passagens para carros voadores (eVtols) inicialmente ultrapassará R$ 500. A companhia aérea prevê que o valor estimado de US$ 100 por viagem de até 30 quilômetros é atingível a longo prazo, mas não no início das operações.

Durante um fórum sobre eVtols em São Paulo, Sergio Quito, presidente do conselho de segurança e operações de voo da Gol, explicou que, devido aos custos operacionais, a tarifa de US$ 100 será inviável no começo. "Para manter esse preço, a aeronave teria que operar por pelo menos 12 horas diárias, o que não será possível", afirmou Quito, destacando que a aeronave passará muito tempo no chão.

Desafios de Infraestrutura

Quito também apontou desafios na infraestrutura necessária para voos de eVtols. Ele mencionou que um vertiporto com 12 operações por hora exigiria 1 MW de energia, o que seria praticamente inviável instalar no topo de um edifício. "A infraestrutura não está pronta. Não se constrói um vertiporto em dois meses, talvez em dois anos", afirmou.

A Gol tem 250 encomendas de eVtols da fabricante britânica Vertical Aerospace, que está em processo de certificação com a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil).

Perspectivas de Mercado

Rogério Andrade, CEO da Avantto, empresa de compartilhamento de aeronaves executivas, sugeriu que as rotas iniciais de eVtols ligariam centros financeiros, como a avenida Faria Lima, a aeroportos urbanos. "Esse trecho de aproximadamente 30 quilômetros deve ser feito em dez minutos, com um custo de cerca de US$ 100 ou mais", disse Andrade. Ele prevê que, com o avanço do setor, o preço das passagens poderia cair para US$ 50 (cerca de R$ 260) para um carro voador de cinco assentos e pilotagem autônoma.

O setor de eVtols estima um mercado potencial de US$ 7,3 bilhões (R$ 37,6 bilhões) em receitas até 2040 para as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. A região metropolitana de São Paulo projeta 850 mil passageiros até 2025.

Foco no Mercado de Alta Renda

Para a Azul, o mercado inicial será voltado para passageiros de alta renda, conectando São Paulo a cidades do interior e do litoral, como Campinas. "Infelizmente, o serviço não será barato no começo. O foco é mais o mercado que hoje usa helicópteros", afirmou Camilo de Oliveira, responsável por relações institucionais da Azul.

A Azul planeja operar eVtols da fabricante alemã Lilium, com alcance de até 150 km, permitindo atender cidades como Campinas e a região do aeroporto Catarina, em São Roque. Oliveira destacou que o Rio de Janeiro será mais desafiador no início, com rotas previstas para cidades próximas, como Paraty.

A previsão é que as operações com carros voadores comecem entre 2028 e 2030, marcando um novo capítulo na mobilidade urbana no Brasil.