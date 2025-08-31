Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

China se prepara para construir o maior parque solar do mundo, rumo à neutralidade de carbono

O projeto faz parte do esforço do país para reduzir suas emissões de carbono.

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

31/08/2025 - 22h00
A China está prestes a concluir o maior parque solar do mundo, uma iniciativa que cobrirá 610 quilômetros quadrados da meseta tibetana, uma área equivalente ao tamanho de Chicago.

O projeto faz parte do esforço do país para reduzir suas emissões de carbono. Quando finalizado, será capaz de gerar eletricidade suficiente para abastecer 5 milhões de casas.

Em um cenário onde a demanda por eletricidade cresce a cada ano, a China tem instalado painéis solares a uma velocidade inédita. No primeiro semestre de 2025, o país instalou 212 gigawatts de capacidade solar, superando a capacidade total dos Estados Unidos (178 GW).

Este esforço tem mostrado resultados, com uma queda de 1% nas emissões de carbono nos primeiros seis meses de 2025, consolidando uma tendência iniciada em março de 2024.

A energia solar, já superando a eólica, se aproxima de se tornar a maior fonte de eletricidade limpa do país, enquanto a produção de energia eólica também aumentou consideravelmente.

Especialistas, como Lauri Myllyvirta, analista do Centro de Investigação sobre Energia e Ar Limpo, consideram essa uma tendência estrutural, sinalizando que, pela primeira vez, a China está conseguindo reduzir suas emissões enquanto mantém o crescimento econômico.

Apesar desse progresso, o país ainda enfrenta desafios. A China continua sendo altamente dependente de fontes de energia baseadas em carbono, o que representa um obstáculo para a descarbonização completa.

Li Shuo, diretor do China Climate Hub, alertou que, embora as mudanças sejam promissoras, o país ainda tem um longo caminho a percorrer na transição para uma economia de baixo carbono.

O projeto solar no Tibete, além de ser um marco na produção de energia limpa, traz benefícios ecológicos. Os painéis solares atuam como barreiras contra o vento e ajudam a reduzir a evaporação do solo, favorecendo o crescimento da vegetação.

O projeto também integra pastoreio, com o uso de "ovelhas fotovoltaicas", que pastam sob os painéis.

A China está investindo em grandes linhas de transmissão para levar essa energia solar para as áreas mais industrializadas do país, enfrentando desafios relacionados à infraestrutura elétrica, que ainda é adaptada à produção constante de plantas a carvão.

A adaptação da rede elétrica para lidar com fontes de energia renováveis é um dos maiores desafios da política energética chinesa.
 

Tecnologia

Como evitar travessão nos títulos gerados pelo ChatGPT

Você vai se surpreender como um pequeno ajuste pode gerar grandes resultados

15/07/2025 10h15

Reprodução

Você já se encantou com a eficiência do ChatGPT, mas se irritou com o uso constante de travessões nos títulos? Você não está sozinho.

Muita gente que trabalha com SEO, redes sociais ou produção de conteúdo enfrenta esse detalhe irritante: o travessão automático que aparece em títulos e subtítulos. À primeira vista, parece inofensivo. Mas na prática, pode impactar diretamente a indexação no Google Discover, a taxa de clique em newsletters, e até a credibilidade da manchete.

Por que isso importa tanto?

Títulos com travessão (—) podem parecer elegantes, mas:

  • Prejudicam a leitura rápida em dispositivos móveis
  • Ficam cortados em notificações e snippets de busca
  • Desalinham com o estilo editorial de muitos portais
  • E o pior: reduzem a taxa de cliques (CTR) em ambientes como o Google Discover, onde cada caractere importa.

Para quem vive de audiência, como jornalistas, editores, redatores publicitários e criadores de conteúdo, isso é mais do que uma estética é performance.

O que está por trás do travessão?

Por padrão, o ChatGPT adota um estilo de escrita mais formal e editorial. O uso de travessões em títulos faz parte disso uma herança da linguagem jornalística clássica e de estilos europeus.

Mas nem sempre essa estrutura funciona no Brasil, especialmente em ambientes onde a objetividade, clareza e compatibilidade com algoritmos contam mais do que a forma.

A boa notícia? Você pode mudar isso. E é simples.

O truque para evitar travessões no ChatGPT

Basta uma pequena orientação no prompt e o modelo ajusta instantaneamente a forma como escreve.

Ao gerar títulos com o ChatGPT, experimente comandos como:

  • “Crie títulos sem usar travessões ou dois-pontos.”
  • “Evite qualquer pontuação que divida o título em duas partes.”
  • “Escreva como se fosse para o Google Discover, com no máximo 64 caracteres e sem travessões.”

Essa personalização muda tudo. Em segundos, você terá variações mais enxutas, diretas e compatíveis com ambientes como:

  • Google Discover
  • YouTube e Instagram Reels
  • Notificações push e newsletters
  • AMP e páginas mobile-first

A escolha é sua: elegância ou eficácia?

Não se trata de eliminar o estilo, mas de adaptá-lo ao seu canal e público. Um título bonito não basta se ele não converte, não aparece bem e não engaja. Cada elemento do seu conteúdo precisa jogar a favor da atenção do leitor e o título é o primeiro e mais importante deles.

Teste agora — e veja a diferença

Na sua próxima conversa com o ChatGPT, faça esse teste. Peça três variações de título: uma com travessão, uma com dois-pontos e uma sem pontuação de separação. Depois, aplique nos seus canais e monitore o desempenho.

Você vai se surpreender como um pequeno ajuste pode gerar grandes resultados.


 

CURIOSIDADE

Os 5 Celulares que a perícia forense mais gosta de mexer

Para quem trabalha com recuperação de dados e investigações digitais, certos aparelhos são considerados "favoritos" por sua facilidade em ceder informações

08/07/2025 10h35

Reprodução IA

No mundo digital de hoje, nossos smartphones se tornaram extensões de nós mesmos, guardando segredos, memórias e informações cruciais.

Mas você já parou para pensar o quão seguro é esse "cofre" de bolso? A verdade é que, para a perícia forense e especialistas em segurança, alguns modelos de celular são verdadeiros livros abertos, revelando dados que você talvez nem soubesse que ainda existiam.

Os "Queridinhos" da Perícia: Modelos que Entregam Tudo

Para quem trabalha com recuperação de dados e investigações digitais, certos aparelhos são considerados "favoritos" por sua facilidade em ceder informações. Eles são como um mapa do tesouro para quem busca rastros digitais. Vamos entender por que:

1. Samsung Galaxy – Linhas A e J: Onde o Cellebrite Faz a Festa

Os modelos das linhas Galaxy A e J da Samsung são amplamente conhecidos por serem "amigáveis" aos softwares de extração de dados, como o famoso Cellebrite.

Com eles, é possível recuperar uma vasta gama de informações, desde fotos e vídeos que você pensou ter deletado para sempre, até mensagens antigas e seu histórico de localização.

O mais impressionante é que até mesmo o que foi digitado no teclado do aparelho pode ser recuperado, revelando conversas e senhas que passaram por ali.

2. Motorola Moto G – G5, G6, G7 e Sucessores: Um Clássico da Extração Forense

A linha Moto G da Motorola, especialmente os modelos mais antigos como G5, G6 e G7, é um clássico nas extrações forenses.

A razão é simples: esses aparelhos possuem menos camadas de proteção em comparação com outros dispositivos, o que facilita o acesso a dados cruciais.

Em poucos minutos, é possível extrair históricos de aplicativos, áudios, informações de localização e uma infinidade de arquivos, tornando-os alvos fáceis para a recuperação de dados.

3. Xiaomi sem Criptografia Ativada: A Segurança na Mão do Usuário

Os smartphones Xiaomi oferecem um bom nível de segurança, mas há um detalhe crucial: a criptografia. Se o usuário não se atentar em ativar essa camada extra de proteção, o sistema pode entregar tudo de bandeja. Isso inclui backups do WhatsApp, fotos, documentos e até mesmo dados de aplicativos que já foram desinstalados. A lição aqui é clara: a segurança do seu Xiaomi pode depender de um simples clique.

4. iPhones Antigos – Modelos 6, 6s e 7 (iOS até 12): Vulnerabilidade na Maçã

Mesmo os renomados iPhones não estão imunes. Modelos mais antigos, como o iPhone 6, 6s e 7, especialmente aqueles que rodam versões mais antigas do iOS (até a 12), são considerados vulneráveis.

Ferramentas como o Cellebrite Premium conseguem desbloquear esses aparelhos e extrair dados com surpreendente facilidade, mesmo sem a senha de acesso. Isso reforça a importância de manter seu sistema operacional sempre atualizado.

5. Samsung Galaxy – S8 e S9: Mapeados e Acessíveis

Apesar de serem modelos mais recentes que os da linha A e J, os Samsung Galaxy S8 e S9 já foram completamente mapeados pelas ferramentas forenses.

Isso significa que chamadas, mídias, mensagens, localização e outros dados são acessíveis para quem possui o conhecimento e as ferramentas adequadas. A evolução da tecnologia de recuperação de dados é constante, e o que era seguro ontem pode não ser hoje.

A Perícia Recupera, o Celular Entrega: Dicas para Proteger Seus Dados

A realidade é que, se você apagou algo, a perícia pode recuperar. Se você acha que está seguro, seu celular pode dizer o contrário. A boa notícia é que você não está totalmente desamparado. A dica profissional é clara:

Nenhum dispositivo é 100% seguro sem boas práticas.

Para minimizar os riscos e proteger sua privacidade, siga estas recomendações:

  •  Ative todos os recursos de segurança: Senhas fortes, biometria, reconhecimento facial e criptografia são suas primeiras linhas de defesa. Não subestime o poder dessas ferramentas.
  •  Mantenha o sistema atualizado: As atualizações de software não trazem apenas novas funcionalidades, mas também correções de segurança importantes que fecham brechas e vulnerabilidades.
  •  Desconfie de "falsas proteções": Aplicativos milagrosos que prometem segurança total ou métodos de "limpeza" que não são oficiais podem, na verdade, expor ainda mais seus dados. Pesquise e utilize apenas soluções confiáveis.

Lembre-se: a segurança dos seus dados começa com você. Ao adotar boas práticas e estar ciente das vulnerabilidades, você pode transformar seu smartphone de um "cofre aberto" em um guardião mais confiável das suas informações.

Curiosidades do Mundo da Segurança Digital e Perícia Forense

O universo da segurança de dados em smartphones e da perícia forense digital é repleto de fatos fascinantes e, por vezes, assustadores. Conhecer algumas dessas curiosidades pode ajudar a entender ainda mais a importância de proteger suas informações:

• O "Apagar" Não Apaga de Verdade: Quando você deleta um arquivo do seu smartphone, ele geralmente não é removido imediatamente do armazenamento. O sistema operacional apenas marca o espaço como disponível para ser sobrescrito. Isso significa que, com as ferramentas certas, peritos forenses podem recuperar esses dados "apagados" até que o espaço seja de fato preenchido por novas informações. É por isso que, em investigações, é crucial agir rapidamente para preservar a integridade dos dados.

• Metadados: Os Pequenos Grandes Detalhes: Cada foto que você tira, cada documento que você cria, e até mesmo algumas mensagens, contêm metadados. Essas são informações ocultas que descrevem o arquivo, como a data e hora da criação, o modelo do dispositivo, e em muitos casos, a localização GPS exata de onde a foto foi tirada. Para a perícia, esses metadados são uma mina de ouro, fornecendo um rastro digital detalhado das suas atividades.

  • A Importância do Backup: Muitos usuários só se dão conta da importância do backup quando perdem seus dados. Curiosamente, a maioria dos softwares de recuperação de dados gratuitos disponíveis na internet não são tão eficazes quanto prometem, e muitas vezes são pagos. A melhor estratégia é sempre manter backups regulares em nuvem ou em dispositivos externos, garantindo que suas informações estejam seguras mesmo em caso de perda ou dano ao aparelho.
  • O Dilema da Privacidade vs. Segurança Nacional: A perícia forense digital frequentemente se depara com o dilema entre a privacidade do indivíduo e a necessidade de acesso a dados para investigações criminais ou de segurança nacional. Casos famosos, como o embate entre o FBI e a Apple sobre o desbloqueio de iPhones, ilustram a complexidade dessa questão e o debate contínuo sobre os limites da privacidade no mundo digital.
  • A Evolução Constante das Ferramentas: Assim como os desenvolvedores de smartphones trabalham para aprimorar a segurança, os especialistas em perícia forense estão constantemente desenvolvendo novas ferramentas e técnicas para contornar essas barreiras. É uma corrida armamentista digital, onde cada avanço de um lado impulsiona o desenvolvimento do outro. Isso reforça a necessidade de os usuários estarem sempre atualizados sobre as melhores práticas de segurança.
  • Seu Celular Está Te Ouvindo? Mitos e Verdades: Um mito comum é a crença de que os smartphones estão constantemente gravando e enviando conversas para grandes empresas. Embora seja improvável que isso ocorra de forma indiscriminada devido à grande quantidade de dados e recursos necessários, é verdade que aplicativos podem ter acesso ao seu microfone e localização se você conceder as permissões. Por isso, é fundamental revisar as permissões dos aplicativos e desativar aquelas que não são essenciais.

Essas curiosidades reforçam a ideia de que a segurança digital é um campo dinâmico e que a conscientização do usuário é a primeira e mais importante linha de defesa contra a exposição de dados. Mantenha-se informado e proteja seu "cofre" digital!

