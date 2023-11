Você pode rolar a tela para ver as sugestões de Canais feita pelo o WhatsApp ou usar a busca se o Canal desejado não aparecer na lista.

3. Procure o Canal do WhatsApp

Role a página de Atualizações até encontrar a seção com os Canais no WhatsApp, toque em “Mostrar todos” ou toque no ícone “+” e depois “Encontrar canais“. Normalmente fica abaixo de todos os Status.

2. Entre na seção de Canais do WhatsApp

No iPhone ou Android, toque na guia Atualizações (antes Status).

Os Canais podem ser pesquisados e seguidos pelo aplicativo para smartphones (Android ou iOS) ou pelo computador. O passo a passo é o mesmo em todas as plataformas:

Como procurar por Canais do WhatsApp

E, ao contrário das mensagens trocadas entre conta individuais e grupos, os Canais não são protegidos com a criptografia de ponta a ponta por padrão.

Diferente do Telegram, a ferramenta não permite comentários, apenas reações com emojis aos conteúdos enviados.

"Em breve", todo mundo poderá criar seus "Canais", afirmou Guilherme Horn, chefe do WhatsApp para mercados estratégicos.

A função foi liberada no Brasil, mas ainda não está disponível para todos. Está sendo disponibilizada gradualmente, segundo o WhatsApp .

Ao ingressar em mais uma plataforma de distribuição de conteúdo, o Correio do Estado reforça o compromisso de ampliar a divulgação de informação de qualidade e de combate às fake news.

Gosta de se informar pelo WhatsApp? O Correio do Estado estreia nos Canais , um novo espaço do aplicativo de mensagens. A novidade permite que pessoas e empresas enviem textos, vídeos, fotos, enquetes e links para um número ilimitado de participantes.

Correio do Estado agora faz parte de nova funcionalidade do WhatsApp Reprodução

Jornal estreia em novo espaço do aplicativo de mensagens, pelo qual enviará textos, vídeos, fotos, enquetes e links para um número ilimitado de participantes; veja como se inscrever

IPHONE

Atualização do iOS 17 chega nesta segunda-feira (18); Confira quais modelos são compatíveis

Entre as novidades da atualização do iOS estão um novo aplicativo, um novo modo estilo smart display e mudanças no AirDrop

17/09/2023 22h00 Compartilhar Facebook Twitter Whatsapp

Aparelhos antigos ficam de fora da nova atualização Reprodução