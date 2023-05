WhatsApp lança proteção de conversas com senha

Novo recurso do WhatsApp resguarda conversas com senha do celular e bloqueia notificações indesejadas - Dado Ruvic/Agência Brasil

O WhatsApp anunciou nesta segunda-feira (15) o lançamento do recurso proteção de conversas, que permite guardar um bate-papo em uma pasta separada e resguardada por senha. Além de remover a troca de mensagens da caixa de entrada, a ferramenta bloqueia notificações do contato ou grupo escolhido.

A palavra-chave ou dados biométricos para acessar as conversas protegidas são os mesmos usados para desbloquear o celular. A pessoa que queira proteger uma conversa precisa clicar no nome do interlocutor ou grupo (não nos três pontinhos) e, depois, em "bloqueio de conversa".

A atualização, no entanto, ainda não está disponível em todos os aparelhos, e a opção "bloquear" disponível (que aparece ao clicar sobre os três pontinhos) leva a impedir que o contato mande mensagens para o usuário.

Para acessar os bate-papos bloqueados, o usuário precisa deslizar a caixa de entrada para baixo. Assim, aparece a opção "conversas bloqueadas." Esse botão responde ao clique com um pedido de senha ou dados biométricos.

A versão mais recente do WhatsApp lançada nesta segunda já conta com o recurso. A Meta diz que a ferramenta estará disponível em 100% dos celulares com o aplicativo de mensagens "nas próximas semanas."

"Mesmo que outras pessoas tenham acesso ao seu telefone, todos têm direito à privacidade", afirma a holding dona do WhatsApp, Meta.

A empresa diz que pretende adicionar mais opções de privacidade, como a criação de uma senha personalizada para o WhatsApp, a fim de que o usuário possa usar uma senha diferente da que usa para o telefone.





