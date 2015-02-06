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Uma jovem de 27 anos teve a caminhonete Hilux roubada quando transitava pela Avenida Mato Grosso, Bairro Carandá Bosque, em Campo Grande. O crime ocorreu no começo da madrugada desta sexta-feira (06). Horas depois, um adolescente de 16 anos foi apreendido com o veículo por investigadores da Polícia Civil, na entrada da cidade de Ponta Porã, região de fronteira com o Paraguai.

Conforme a polícia, o menor estava parado em razão da falta de combustível na caminhonete. O infrator aguardava no local, enquanto um comparsa foi buscar o combustível.

Assalto

A jovem relatou para a polícia que trafegava próximo a Avenida Vitório Zeolla, quando três bandidos, em outro veículo, atrapalharam seu trajeto. Ela então parou, momento em que um dos criminosos desceu, anunciou o assalto e mandou a mulher passar para o banco de trás da caminhonete.

Um dos marginais assumiu a direção da Hilux, enquanto outro comparsa apontava uma arma de fogo para a jovem, no banco traseiro.

Segundo a vítima, os assaltantes permaneceram com ela no carro por aproximadamente 40 minutos até que seguiram para a região do Córrego Lageado, onde a jovem ficou por cerca de 3 a 4 horas, vigiada por um bandido, enquanto outro fugiu com a caminhonete.

A mulher relatou ainda que enquanto era mantida refém, o criminoso se comunicou por telefone várias vezes. Assim que um comparsa buscou o bandido no local, a vítima seguiu por uma estrada vicinal e pediu ajuda para um caminhoneiro, que deu carona a ela até um posto de combustíveis, próximo ao Aeroporto Santa Maria.

A jovem então ligou para um primo e os dois acionaram a Polícia Militar (PM).

Colaborou Laura Holsback