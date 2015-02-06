Mulher é presa por transportar drogas; ela levava o filho de 2 anos

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Uma mulher, de 20 anos, foi presa na noite desta quinta-feira (5), em Dourados (MS) , acusada de tráfico de drogas. Ela tentava embarcar em um ônibus com o filho, uma criança de dois anos, e portando cerca de 380 gramas de crack.

Segundo informações do boletim de ocorrência, policiais militares da Getam (Grupo Especializado Tático Motorizado) receberam a denúncia e foram ao Terminal Rodoviário Renato Lemes Soares averiguar a situação.

No local, eles encontraram a jovem e confirmaram a denúncia. De acordo com o site Dourados News, a droga estava dividida em duas porções dentro da mochila da moça. Questionada, a mulher contou a polícia que aceitou transportar a droga que iria para Brasilândia (MS), pois precisava de dinheiro e receberia R$ 800 pelo serviço.

A acusada foi encaminhada para o 1º Distrito Policial de Dourados e acabou presa.