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Um caminhoneiro de 35 anos teve o caminhão carregado com soja roubado por bandidos, que o abordaram próximo a um local conhecido como Córrego do Baile, na MS-276, em Nova Andradina.

A vítima contou para a polícia que no sábado (21) carregou o caminhão com soja na cidade de Maracaju. No domingo, por volta das 9h20min, quando chegava em Nova Andradina, o motorista parou para encher os pneus.

Ao parar o caminhão, a vítima foi abordada por assaltantes que chegaram no local em um veículo Santana. Dois marginais desceram com armas de fogo em punho, anunciaram o assalto, mandaram o motorista ficar quieto e não reagir.

O homem recebeu ordem para manobrar o veículo e retornar sentido a cidade de Ivinhema (MS). A vítima então foi colocada no banco traseiro do carro de passeio e coberta com uma toalha. Os bandidos se separaram, sendo que um assumiu a direção do caminhão, enquanto o outro conduziu o Santana, onde estava a vítima, por aproximadamente 3h até chegar no barracão de um sítio

Quando anoiteceu, o bandido voltou a conduzir o carro por mais duas horas, deixando o caminhoneiro e seus documentos próximo a uma mata, na cidade de Primavera (SP).

Com a fuga dos criminosos, a vítima conseguiu entrar em contato com seu patrão e comparecer na Delegacia de Nova Andradina.

Ainda segundo o motorista, os autores não o agrediram e lhe deram comida e água.