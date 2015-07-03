Cidades
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Menina chama atenção de pais: "1, 2, 3. Deu por hoje!"
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Redação
Logística Milionária
Obra de mais de R$ 100 milhões promete transformar transporte de madeira em MS
Novo porto será construído em Três Lagoas, terá ligação com o interior de São Paulo pela Hidrovia Tietê-Paraná e poderá gerar 300 empregos diretos entre as fases de construção e operação
23/11/2026 18h47
Área às margens do Rio Paraná, em Três Lagoas, onde será construído o novo porto fluvial da Bracell, com investimento superior a R$ 100 milhões. Foto: Divulgação
Oportunidade
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23/11/2026 18h13
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