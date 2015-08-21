Frigorífico que pegou fogo é multado em R$ 150 mil pelo Corpo de Bombeiros

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O frigorífico Minerva, localizado às margens da MS-234, em Batayporã (MS), destruído depois de incêndio na última quarta-feira (19), foi multado em R$ 150 mil pelo Corpo de Bombeiros. O capitão Pablo Diego, dos bombeiros, informou que foi aberto um processo administrativo e que a Minerva Foods tem 15 dias para efetuar o pagamento da multa ou recorrer. As informações são do Nova News.

O capitão explicou que o valor da autuação foi calculado tendo como justificativa o fato de a rede de hidrantes da unidade estar irregular e pelo fato de a empresa estar atuando sem certificação desde janeiro de 2015, portanto, nas palavras do militar, levando em conta que o Minerva encerrou suas atividades em julho, conclui-se que os funcionários trabalharam por cerca de seis meses em uma estrutura considerada de risco.

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, outros critérios como o poder econômico da empresa e o tamanho da estrutura também influenciaram nos cálculos.