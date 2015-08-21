Homem cai em golpe e deposita R$ 3 mil para estelionatários

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Um homem perdeu R$ 3 mil ao cair em golpe nesta quinta-feira (20). Por meio de telefonemas, estelionatários fizeram vítima em Naviraí, no interior de Mato Grosso do Sul.

Na delegacia, o homem contou que recebeu telefonema do Ceará, de uma pessoa identificada como João Paulo informando que ele tinha direito a receber prêmio no valor de R$ 5 mil e um aparelho celular.

Em seguida, o golpista mandou a vítima ir até uma agência bancária. Foram realizados dois depósitos no valor de R$ 2.999,85 em nome de Maria de Fátima Braga da Silva, em conta bancária de agência localizada em Fortaleza, no Ceará.

Outra golpista, identificada como Angélica Ribeiro, chegou a ligar para o morador de Naviraí garantindo que o prêmio seria entregue, o que não ocorreu.