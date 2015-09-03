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Trabalhadores da Solurb, concessionária de lixo da Capital, cruzaram os braços na manhã desta quinta-feira (3) e o serviço está suspendo na cidade. A reivindicação dos trabalhadores é o pagamento do ticket alimentação referente ao mês de setembro, o que ainda não ocorreu.

Sem sair nos caminhões de coleta, os trabalhadores estão no pátio da empresa, localizada na Avenida Marechal Rondon, na Capital.

De acordo com a assessoria de imprensa da Solurb, os salários dos funcionários estão em dia, no entanto, o pagamento do ticket alimentação está atrasado. Os valores deveriam ter sido pagos no 1º dia útil deste mês. A empresa estima que 500 funcionários paralisaram as atividades e a promessa é que tudo será pago às 15 horas de hoje.

O Portal Correio do Estado também entrou em contato com a prefeitura da cidade sobre os pagamentos à Solurb, mas nenhuma resposta foi dada até o fechamento desta matéria.

*Matéria atualizada às 10h30