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Ao menos 12 vereadores são investigados pela operação Coffee Break do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco). Além dos nove já ouvidos na semana passada, outros três entram nos autos que estão sendo produzidos pelo Ministério Público Estadual (MPE), que irá oferecer a denúncia dos crimes de corrupção passiva e ativa no processo de cassação do prefeito Alcides Bernal (PP) e também pelo crime de tráfico de influência.

Na manhã de ontem, o promotor de Justiça e coordenador do Gaeco, Marcos Alex Vera, confirmou que há indícios de que o crime tenha ocorrido. “Está bastante sinalizado que usaram o exercício da função pública para a tutela de advocacia de interesses de empresas privadas, junto à administração pública, se valendo do cargo público”, justificou.

(*) A reportagem, de Gabriela Couto, está na edição de hoje do jornal Correio do Estado.