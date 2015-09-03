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Um homem de 62 anos foi preso na manhã desta quinta-feira (3) em residência do bairro Piratininga sob a suspeita de ter abusado sexualmente da neta da mulher dele, de apenas cinco anos. Ele estava sendo monitorado pela polícia desde junho, quando um mandado de prisão foi expedido contra ele, e foi levado para o Instituto Penal de Campo Grande.

Segundo informações do investigador Mauro Souza da Delegacia Especializada de Proteção a Criança e ao Adolescente (DEPCA), no dia 24 de maio deste ano a menina ficou sozinha com o suspeito enquanto os pais dela e a avó paterna foram a um supermercado. Quando retornaram, a mãe da vítima, 24, flagrou a menina sem roupa e o suspeito seminu.

Dias depois, a garota contou à mãe que já havia sido abusada pelo suspeito outras vezes e um boletim de ocorrência foi registrado. Conforme o investigador, os pais da criança tiveram certa dificuldade em acionar a polícia por ser um crime dentro do âmbito familiar.

Na delegacia, a criança confirmou a história para uma psicóloga. O homem prestou depoimento e negou as acusações. Como não havia flagrante ele não pôde ser preso naquele momento, mas um mandando de prisão preventiva foi expedido pela Justiça.

O suspeito fugiu para chácara, mas retornou para casa na noite de ontem (2). Quando os policiais chegaram ao local, a avó da menina disse que o homem não estava e ainda tentou impedir a entrada dos investigadores. Eles usaram uma chave especial para abrir o portão de elevação e conseguiram prender o idoso que estava escondido em um dos quartos.

Tanto ele quanto a criança passaram por exame de corpo de delito, mas o resultado ainda não foi informado.