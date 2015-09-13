Adolescentes são apreendidos com drogas em frasco de desodorante

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Um casal de adolescentes foi apreendido na madrugada deste domingo (13) depois de serem flagrados com 40 porções de crack e R$ 46,90 em dinheiro. Eles estavam no centro de Nova Andradina, 297 km de Campo Grande quando foram abordados por policiais militares e levados até a delegacia.

Conforme as informações da assessoria de imprensa da PM, a apreensão aconteceu por volta das 0h50min no cruzamento da Avenida Joaquim de Moura Andrade com a José H. de Almeida Camargo, local apontado com ponto de venda de drogas em outra ocasião. As drogas estavam escondidas em frasco de desodorante e pesaram nove gramas.

Aos policiais, o garoto contou que era o dono do entorpecente e deixou com a adolescente apenas para despistar a polícia.

Eles serão investigados por ato infracional análogo a tráfico de drogas.