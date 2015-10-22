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Quem passou ou mora na Avenida Três Barras, na altura do Jardim Alegre, na manhã desta quinta-feira (22) escutou vários tiros de fogos. A comemoração poderia ser por um jogo de futebol ou coisa parecida, mas o motivo é muito mais importante para o comerciante Sadan Mamieh, de 48 anos: o fechamento dos buracos que atrapalharam, e muito, a vida dele nas últimas semanas.

Usar fogos de artifício para comemorar a chegada da equipe da prefeitura que fechará os buracos nesta manhã pode ser considerado exagero por muitos, mas para Sadan, tudo faz parte de uma promessa feita há algum tempo, quando o asfalto precário tirou a paciência de todos.

“É uma felicidade ver que estão começando a asfaltar e vou soltar mais quando resolverem a iluminação e a coleta de lixo”, conta o comerciante.

Sadan é dono de uma conveniência localizada na Avenida Três Barras perto da Eduardo Elias Zahran. Ele usou duas caixas, que representam pelo menos 90 tiros de fogos, para comemoração.

Só em frente ao comércio dele eram quatro buracos grandes e a revolta de moradores era tamanha que parte dos buracos tinham nomes de tributos pintados.

A ação da prefeitura faz parte da força-tarefa que começou na semana passada e percorrer ruas da cidade que estão em condições precárias. A expectativa é que o prefeito Alcides Bernal (PP) apareça para acompanhar a equipe que atua no fechamento dos buracos.

O trânsito é tranquilo na região, mas equipes da Agência Municipal de Trânsito (Agetran) bloqueiam vias laterais para a execução dos trabalhos.