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Incêndios florestais que acontecem desde sexta-feira (25) no sul da Austrália destruíram pelo menos 116 casas de acordo com as autoridades locais.

Segundo equipes de emergência, o fogo, que queimou mais de 2.200 hectares na região turística de Great Ocean Road, no estado de Victoria, ainda não está sob controle.

Cerca de 500 bombeiros trabalham no combate ao fogo, equipados com caminhões-pipa e 13 aviões.

Várias localidades do estado de Victoria, entre elas a cidade turística de Lorne, foram evacuadas.

Não há registros de mortos, mas autoridades alertam que o número de casas destruídas pode subir.

As altas temperaturas durante o verão austral contribuíram nos últimos anos para um aumento dos incêndios na Austrália, uma situação que os cientistas vinculam em parte ao aquecimento global causado pela mudança climática.

No dia 7 de fevereiro de 2009, 173 pessoas morreram, povoados inteiros ficaram arrasados e meio milhão de hectares de terreno foram queimados nos incêndios do "Sábado Negro" em Victoria, uma das maiores tragédias da história da Austrália.