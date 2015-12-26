Junho teve peladão de Nioaque, crise de salários na prefeitura e morte de policial

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O ano de 2015 foi marcante para todos os sul-mato-grossenses. Conquistas, realizações e, principalmente, mudanças. O Portal Correio do Estado acompanhou os fatos que fizeram parte da vida das pessoas.

Até o dia 31 de dezembro, você acompanha uma série de reportagens que relembram o que aconteceu de mais relevante em cada mês do ano, seja na política, economia, cultura e cotidiano. Confira o que de mais marcante aconteceu em junho.

CRISE NA PREFEITURA

Prefeitura enxugou folha (Foto: Correio do Estado/Arquivo)

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Diante de todo o cenário ruim da economia brasileira, o mês de junho foi um dos que mais teve impacto negativo na prefeitura de Campo Grande. Foi neste mês, quando a Capital ainda estava sob a gestão Gilmar Olart, que o escalonamento de salários, o corte de gastos e o de comissionados começaram a virar realidade. (Leia a reportagem)

Ele vive sem roupas (Foto: Valdenir Rezende/Correio do Estado)

​PELADÃO

Também foi no mês de junho que uma das matérias de maior repercussão do Portal Correio do Estado movimentou os leitores. Nossa equipe foi até a cidade de Nioaque, distante 187 quilômetros da Capital, em busca da história de Roberto Brites, de 80 anos, um produtor rural que vive pelado e não se importa com que os outros pensam. (Leia a reportagem)

SAGA DE UM PAI

Menina morreu depois da colisão (Foto: Ivinotícias)

​​Outro assunto que foi destaque em junho é mais um daqueles trágicos. Depois de um acidente de carro na MS-141, em Angélica, um pai andou por quase 6 quilômetros para pedir ajuda para a filha de três anos, que acabou morrendo na colisão do carro de passeio. (Leia a reportagem)

José Nivaldo morreu em Tacuru (Foto: Arquivo Pessoal)

​POLICIAL MORTO

No fim do mês, a execução de um policial civil de 51 anos revoltou colegas de profissão e motivou uma caçada que durou dias até que a polícia encontrasse o responsável pelos tiros. José Nivaldo foi morto em Tacuru ao fazer uma abordagem em uma boate da cidade. (Leia a reportagem)