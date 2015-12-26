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Uma mulher de 55 anos foi rendida em sua casa e trancada no banheiro durante um roubo em sua residência, na tarde deste sábado (26), na Vila Albuquerque, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava limpando a casa, quando o suspeito, que estava usando um capaz preto, entrou na residência, fez menção de estar armado e trancou a vítima no banheiro.

O homem fugiu levando dinheiro e bijuterias. O valor subtraído não foi detalhado pela vítima. O caso foi registrado como roubo na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do bairro Piratininga.