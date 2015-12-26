Uma mulher de 25 anos foi roubada no centro de Campo Grande, na rua Rui Barbosa, por volta das 06h00 deste sábado (26).
Ela chegou a brigar com o assaltante e conseguiu evitar que fosse levada sua mochila, mas a vítima acabou perdendo o celular.
Conforme a vítima do roubo relatou à Polícia Civil, ela caminhava pela rua Rui Barbosa e foi abordada por um homem baixo, moreno, com cabelos lisos, vestindo camiseta vermelha e bermuda beje. O suspeito foi ríspido e exigiu que ela entregasse a ele a mochila que portava.
Ao invés de entregar o objeto, ela segurou mais forte e o assaltante não conseguiu o que queria. Quando percebeu que não teria como pegar a mochila, ele bateu no bolso da calça dela e conseguiu levar um aparelho celular. Na sequência fugiu, tomando rumo ignorado.
A polícia ainda não conseguiu identificar o suspeito.