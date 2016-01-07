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Em dois dias de operação, o Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreendeu R$ 160 mil em produtos contrabandeados na fronteira de Mato Grosso do Sul com Paraguai e Bolívia.

Segundo balanço, a primeira apreensão aconteceu na manhã desta quarta-feira (6) durante bloqueio realizado na MS-164, próximo ao trevo de Antônio João. No local foi abordado um caminhão com placas de Itaporã (MS), conduzido por um homem de 57 anos, que transportava 16 pneus de caminhões contrabandeados do Paraguai. A carga avaliada em R$ 24 mil reais foi encaminhada para a Receita Federal em Ponta Porã.

Durante a tarde, em patrulhamento itinerante na linha internacional próximo a cidade de Iguatemi (MS), os policiais do DOF abordaram um veículo, cor vermelha com placas daquela cidade, conduzido por um senhor de 59 anos, que transportava 850 pacotes de cigarro contrabandeados do Paraguai. O caso foi registrado como contrabando na Delegacia da Polícia Civil de Iguatemi, onde a mercadoria avaliada em mais de R$ 40 mil foi entregue.

À noite na BR-267 próximo a Maracaju, outra equipe do DOF abordou dois veículos, sendo um cor vermelha, com placas de Três Lagoas (MS), conduzido por um homem de 36 anos e outro cor azul, com placas de Campo Grande (MS), conduzido por um indivíduo de 46 anos, ambos moradores de Campo Grande, que transportavam 102 pneus contrabandeados do Paraguai. A carga foi avaliada em mais de R$ 20mil foi entregue na Receita Federal.

Já na madrugada desta quinta-feira (7), na BR-262 próximo a Corumbá, os policiais do DOF abordaram um carro com placas daquela cidade, conduzido por um morador m Campo Grande, de 36 anos de idade que transportava mais de R$ 80 mil em roupas oriundas da Bolívia, sem a documentação legal de importação e desembaraço alfandegário. Os produtos contrabandeados foram entregues na Receita Federal de Ponta Porã.

A ação do DOF não tem previsão para encerrar e acontece nos 44 municípios sul-mato-grossenses localizados ao longo da faixa de fronteira.