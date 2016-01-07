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O pedreiro Luciano Pires dos Santos, 29 anos, morreu depois de cair de altura de nove metros quando trabalhava em obra de reforma, ontem (6), na Avenida Presidente Vargas, no Centro de Aparecida do Taboado.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência, a vítima chegou a ser levada por equipe do Corpo de Bombeiros ao hospital da cidade, mas morreu algumas horas depois de dar entrada.

O patrão de Luciano disse à polícia que ele prestava serviço na reformar de um galpão e, junto com outros funcionários, retirava o telhado que seria substituído quando, por motivos não esclarecidos, caiu de aproximadamente nove metros.

O patrão defendeu, ainda, que o pedreiro usava Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), como cinto de segurança e bota. O local foi preservado e deve ser periciado na manhã de hoje (7). O caso foi registrado na delegacia de Polícia Civil como morte a esclarecer.