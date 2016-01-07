Um erro de sistema causou constrangimento ao condutor de um caminhão carregado com queijo, de 39 anos, na MS-240, na última terça-feira (5). O veículo modelo Scânia/T124, que tracionava o semirreboque Fibrasil CF, do tipo baú, foi abordado pela Polícia Militar Rodoviária e ficou apreendido por conta de um registro de roubo, em agosto de 2015. O problema é que o veículo já havia recuperado no Paraná e apenas o cavalo recebeu baixa.
O proprietário do veículo disse ao Portal Correio do Estado que mesmo depois de recuperar o caminhão, em agosto do ano passado, o reboque permaneceu com a queixa de roubo e por causa disso a carga chegou a ficar apreendida por algumas horas.
Depois de uma ligação para a delegacia do Paraná, o caminhão foi liberado na manhã de ontem (6) e a carga de queijo seguiu para Santana do Parnaíba, em São Paulo.
CASO
A Polícia Militar Rodoviária, através da Base Operacional de Paranaíba, informou ontem (6), que havia recuperado na noite de terça-feira (5), na MS-240, um veículo semirreboque, que havia sido roubado. Diante dos fatos, o condutor e os veículos chegaram a ser encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Paranaíba.