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Um homem de 39 anos agrediu com socos o pai e a irmã, de 30 anos, depois de as vítimas pediram para que ele não levasse a namorada até a casa da família, na tarde desta quinta-feira (7), em Dourados, cidade distante 194 km de Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, as vítimas estavam conversando sobre a relação do suspeito com a atual namorada. A família desaprova o relacionamento e pediu para que ele não levasse a mulher até a casa do pai.

O suspeito se exaltou, disse a irmã que ela não mandava na residência e que desejava que os pais morressem logo para que ele pudesse pegar a parte dele na casa.

Em seguida, o homem começou a agredir a irmã com diversos socos. Ela caiu no chão e continuou sendo agredida. Neste momento, o pai tentou intervir e também foi agredido com socos, mas conseguiu conter o suspeito.

A irmã do rapaz correu para a rua e pediu ajuda para duas pessoas que passavam, porém, o suspeito conseguiu sair da casa e fugiu. A família informou que ele sempre teve comportamento agressivo e que não é a primeira vez que agride os familiares. Há suspeita que o rapaz seja usuário de drogas.

A irmã procurou a delegacia para registrar boletim de ocorrência. O pai, porém, não representou criminalmente contra o filho.