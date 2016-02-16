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Motorista de 37 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal na BR-163, km 728, município de Coxim, por dirigir embriagado. O flagrante foi feito por volta das 16h40 de segunda-feira (15).

Aos policiais, o condutor de uma pickup Strada, com placas de Várzea Grande (MT), disse que havia almoçado em Rondonópolis (MT) e bebeu duas doses de cachaça. Quando encontrado pela PRF, o homem já havia dirigido em torno de 240 km.

De acordo com o site Coxim Agora, na primeira abordagem o motorista aparentava sinal de embriaguez. Ele estava com fala alterada, olhos avermelhados e o hálito tinha odor etílico.

No teste do bafômetro foi indicado 0,80 miligramas de álcool por litro de ar expelido. O limite aceito é 0,05 miligramas.

Depois de receber voz de prisão, o homem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Coxim, que fica a 253 quilômetros de Campo Grande. Além da prisão, foi multado em R$ 1.915,40, teve a carteira nacional de habilitação apreendida e está suspenso de dirigir por um ano.