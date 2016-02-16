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Policiais Ambientais autuaram em flagrante por crime ambiental e multaram em R$ 1 mil, um capataz de uma fazenda de Rochedo nesta segunda-feira (15). A PM prendeu o infrator no rio Aquidauana, quando ele pescava com tarrafa (petrecho proibido) e no período de piracema. O infrator ainda havia capturado pescado fora da medida permitida.

Com o autuado foram apreendidos um tarrafão e 10 kg de pescado. O capataz, residente em uma fazenda nas proximidades da cidade de Rochedo, recebeu voz de prisão e foi encaminhado, juntamente com material apreendido, à delegacia de Polícia Civil da cidade.

Autor foi autuado em flagrante por crime ambiental de pesca predatória e saiu para responder ao crime em liberdade depois de pagar R$ 1.000,00 de fiança. A pena para este crime é de um a três anos de detenção.

A PMA lavrou um auto de infração administrativo e aplicou multa de R$ 1.000,00 contra o autuado. O pescado será doado para instituições filantrópicas depois de periciado.